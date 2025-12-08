Tendances Google 2025 : ce que les Français ont le plus recherché !

Year in Search

Le trio de tête en France

Sport, géopolitique, technologie : une année contrastée

Une photographie fidèle des préoccupations françaises



Le classement 2025 met en lumière plusieurs constantes. Le sport reste un moteur puissant d’attention collective. Les disparitions de personnalités culturelles génèrent des pics rapides et massifs. La géopolitique mondiale continue de s’inviter dans les requêtes, portée par un climat international instable. La tech — Apple en tête — demeure un sujet transversal, capable de rivaliser avec le divertissement et la politique. Google Trends ne reflète pas seulement ce que les Français ont recherché, mais ce qui les a mobilisés, surpris ou émus.

L’édition française fait apparaître un podium dominé par le sport, la musique et la télévision — une combinaison classique, mais éclairante sur ce qui a capté l’attention collective.En tête des tendances, on trouve. Ce format remanié, voulu par la FIFA, a bénéficié d’une exposition exceptionnelle en France, grâce au parcours du Paris Saint-Germain, finaliste de la compétition avant de s’incliner 3-0 face à Chelsea.est la demi-finale où le PSG a largement dominé le Real Madrid de Kylian Mbappé (4-0). Un scénario sportif et médiatique idéal pour attirer les foules sur Google.La deuxième tendance majeure porte surLe rappeur, devenu l’une des voix les plus influentes de sa génération, a suscité une vague d’hommages et un intérêt massif autour de son œuvre, de sa trajectoire et des circonstances de sa disparition., décédé en juillet à 76 ans. Icône de l’audiovisuel français, animateur de Tout le monde en parle et Salut les Terriens, Ardisson a profondément marqué plusieurs décennies de programmes. Sa disparition a relancé l’intérêt pour ses archives, ses interviews cultes et son rôle dans l’évolution de la télévision française.La géopolitique s’invite dans les recherches avec l’Iran, reflet d’un contexte diplomatique tendu au Moyen-Orient. Crises régionales, élections internes, pressions internationales : autant de facteurs ayant nourri les requêtes françaises.Le classement consacre également l’intérêt intact pour les annonces d’Apple. Dévoilé en septembre, l’iPhone 17 se hisse dans le top des recherches, porté par les nouveautés d’Apple Intelligence, l’évolution du design, les performances photo, et les débats surmais 2025 semble avoir marqué un regain d’intérêt après un cycle 2024 jugé plus conservateur.