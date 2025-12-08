Il dépose une caméra à 200m de fond et filme une créature "impossible" !
Par Vincent Lautier - Publié le
Un vidéaste amateur a déposé sa caméra au fond de la mer de Bali pendant deux nuits consécutives. Dans les images récupérées, une raie d'eau profonde intrigue les biologistes marins : aucun n'a réussi à l'identifier. Il pourrait s'agir d'une espèce nouvelle pour la science.
Barny Dillarstone n'est pas un scientifique, mais un YouTubeur britannique qui s'est donné une mission ambitieuse : documenter des espèces marines jamais filmées. Pour y parvenir, il déploie depuis plusieurs années des dispositifs de caméras sous-marines appâtées dans différentes zones de l'Indo-Pacifique. Cette fois, c'est dans la mer de Bali, en Indonésie, qu'il a immergé son équipement à 200 mètres de profondeur, soit 656 pieds. Les images récupérées montrent un bestiaire nocturne fascinant : congres, nautiles, murènes, crabes-araignées et autres créatures qui ne s'aventurent jamais près de la surface.
Parmi toutes ces créatures, un animal a retenu l'attention du vidéaste et des experts qu'il a consultés. Il s'agit d'une raie d'eau profonde ressemblant à une stingaree, un cousin des raies pastenagues habituellement présent au large de l'Australie orientale. Le problème, c'est que ces animaux ne sont pas censés vivre dans les eaux indonésiennes. Les deux seules espèces connues dans la région, la stingaree de Java et celle de Kai, sont respectivement considérées comme éteinte et documentée uniquement par deux spécimens juvéniles. Les biologistes marins contactés par Dillarstone n'ont pas réussi à identifier formellement l'animal. Sa morphologie, sa taille et sa façon de nager ne correspondent à aucune espèce répertoriée dans cette zone.
Cette découverte potentielle illustre à quel point nos connaissances des fonds marins restent lacunaires. Selon le World Register of Marine Species, moins de 250 000 espèces marines ont été officiellement décrites à ce jour, alors que les estimations tablent sur deux millions d'espèces existantes. Plus de 80 % des océans n'ont jamais été cartographiés ni échantillonnés. À 200 mètres de profondeur, là où la lumière du soleil peine à pénétrer, même les espèces communes sont rarement filmées en mouvement. Le Dr Michael Thurston, biologiste marin au Schmidt Ocean Institute, a salué la valeur scientifique de ces images brutes et géolocalisées, provenant d'une zone sous-échantillonnée.
C'est quand même assez remarquable qu'un vidéaste autofinancé puisse potentiellement contribuer à la science avec du matériel grand public. Rien ne garantit encore qu'il s'agisse d'une espèce nouvelle, mais les experts semblent sincèrement perplexes devant cette raie venue de nulle part. Si la découverte se confirme, elle pourrait remettre en question la distribution connue des stingarees dans l'Indo-Pacifique et relancer le débat sur le statut d'extinction de certaines espèces. En attendant les analyses, on peut au moins constater que YouTube aura servi à autre chose qu'à des vidéos de chats.
