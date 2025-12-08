Il dépose une caméra à 200m de fond et filme une créature "impossible" !

On en dit quoi ?



C'est quand même assez remarquable qu'un vidéaste autofinancé puisse potentiellement contribuer à la science avec du matériel grand public. Rien ne garantit encore qu'il s'agisse d'une espèce nouvelle, mais les experts semblent sincèrement perplexes devant cette raie venue de nulle part. Si la découverte se confirme, elle pourrait remettre en question la distribution connue des stingarees dans l'Indo-Pacifique et relancer le débat sur le statut d'extinction de certaines espèces. En attendant les analyses, on peut au moins constater que YouTube aura servi à autre chose qu'à des vidéos de chats.