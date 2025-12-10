Jeff Williams, ex-numéro 2 d’Apple, rejoint le conseil d’administration de... Disney

Une arrivée stratégique pour Disney

Pourquoi un tel revirement ?

J’ai toujours admiré la manière dont Disney allie imagination et innovation — en utilisant les technologies de manière audacieuse pour donner vie à des histoires intemporelles. C’est un honneur d’être nommé au conseil de cette entreprise emblématique

Qu'en penser ?



Cette nomination intervient alors que Disney tente de relancer son activité streaming et de mieux maîtriser ses coûts. De même, le groupe investit dans des technologies immersives et interactives et Bob Iger —qui n'est plus tout jeune — prépare progressivement sa succession. Enfin, Apple connaît une vague de départs parmi ses hauts dirigeants. L’expertise de Jeff Williams pourrait donc servir de levier pour Disney, autant dans son organisation interne que dans sa stratégie technologique, notamment sur les expériences connectées, l’exploitation de ses franchises et les parcs à thème.

Selon, l’intégration de Jeff Williams portera le conseil d’administration de Disney à 11 membres. La nomination d’un profil aussi aguerri n’a rien d’anodin : le groupe de Bob Iger poursuit sa transformation, à la fois technologique, industrielle et stratégique, dans un secteur du divertissement profondément chamboulé par le streaming et l’IA générative.Pour rappel,supervisant notamment la montée en puissance des Apple Watch, puis l'énorme chaîne logistique mondiale, avant de s'attaquer au développement industriel des produits Apple Silicon et à l’exécution de projets critiques durant la période Covid.Or, Disney pourrait bien avoir besoin de, notamment dans sa transition vers des franchises transmedia et des expériences immersives.Dans un communiqué relayé par Disney, Jeff Williams explique sa nouvelle orientation :Cette déclaration n’est pas sans rappeler: fusionner créativité, technologie et excellence opérationnelle. Enfin il estLa nomination de Jeff Williams vient, d’une certaine manière, réactiver le lien historique entre les deux entreprises. Bob Iger, actuel CEO de Disney, a longtemps siégé au conseil d’administration d’Apple, avant de démissionner en 2019 au moment du lancement d’Apple TV+, pour éviter tout conflit d’intérêts avec Disney+, alors en pleine préparation.L’arrivée de Williams chez Disney, à un moment oùet multiplie les départs de haut niveau, symbolise aussi une forme de continuité : les dirigeants de la Pomme demeurent très recherchés pour leur rigueur, leur culture produit et leur maîtrise opérationnelle.