La direction d’Apple est-elle sur le point d’exploser ?
Rien ne va plus à Cupertino ! Mark Gurman (Bloomberg) vient de jeter un nouveau pavé dans la mare de l'Apple Park : Johny Srouji, vice-président senior en charge des technologies matérielles et architecte de la transition Apple Silicon, envisagerait sérieusement de quitter la société. Voilà bien un scénario qui s’ajoute à une série de départs d’envergure, au point de constituer l’une des périodes les plus instables du mandat de Tim Cook.
Selon le journaliste, Johny Srouji a récemment informé Tim Cook de sa réflexion : il pourrait quitter Apple et rejoindre une autre entreprise (laquelle ?). Arrivé en 2008, il a été concepteur de la division puces, stratège de la transition d’Intel vers ARM et responsable des SoC A-series et M-series.
Sa perte causerait de sérieux dommages pour Apple, d’autant que Tim Cook tenterait activement de le garder, en lui proposant une revalorisation salariale majeure (forcément Apple n'est pas connue pour être la plus généreuse), un périmètre élargi, voire la création d’un poste de Chief Technology Officer qui ferait de lui le numéro deux de l’entreprise. Mais rien n’indique que ces propositions suffiront.
Le départ de Srouji serait symbolique : l’homme incarne la maîtrise matérielle d’Apple, son indépendance technologique et sa capacité d’innovation industrielle. Plusieurs noms circulent pour lui succéder (Zongjian Chen, Sribalan Santhanam), mais aucun ne possède son poids stratégique. Ce départ pourrait surtout confirmer une dynamique que Cook tente de contenir : Apple est devenue la cible privilégiée des recrutements dans l’IA, à un moment où les géants du secteur cherchent à bâtir de nouvelles plateformes matérielles et logicielles.
Le cas Srouji arrive dans un contexte bien plus large : Apple voit partir un nombre inhabituel de cadres dirigeants, souvent vers des concurrents engagés dans l’IA ou les wearables.
Depuis un an, nous avons donc eu plusieurs départs à la retraite : Luca Maestri (CFO), Jeff Williams (COO), Dan Riccio (Hardware Engineering), Lisa Jackson, en charge de l’environnement et des initiatives sociales, et Kate Adams, vice-présidente senior et directrice juridique.Mais il y a eu plusieurs départs plus tumultueux comme John Giannandrea chef de l’IA. Et la rumeur d’un départ de Tim Cook lui-même circule avec insistance. Le CEO aurait 65 ans et pourrait se retirer dès 2026 pour un rôle de président non exécutif.
Le phénomène dépasse les hauts postes : Apple fait face à un véritable effondrement interne de sa division intelligence artificielle, selon Gurman. Parmi les départs, on retiendra Ruoming Pang (responsable des modèles IA), Tom Gunter et Frank Chu (chercheurs clés dans l'IA), Robby Walker puis Ke Yang, successivement responsables de Siri et de la recherche Apple, tous deux partis chez Meta. De nombreux ingénieurs de l’équipe robotique IA, dont le responsable Jian Zhang, débauchés par Meta. Enfin, le designer Billy Sorrentino et, surtout, Alan Dye, figure majeure de l’interface Apple.
Même constat du côté du hardware, le groupe de design industriel est presque entièrement vidé, nombre de talents ayant suivi Jony Ive chez LoveFrom. Abidur Chowdhury, designer de l’iPhone Air, a rejoint une start-up IA. Tang Tan, l’un des responsables clés du matériel, est parti chez OpenAI. Cheng Chen, directeur des écrans et des optiques du Vision Pro, a lui aussi rejoint OpenAI. Jusqu’à Apple University, structure censée préserver la culture interne, a perdu son doyen Richard Locke.
Pour Mark Gurman, il ne s’agit plus d’un simple renouvellement générationnel. Apple serait confrontée à un pillage des cerveaux, aggravé par plusieurs facteurs :
• des concurrents (Meta, OpenAI, Google) mieux positionnés sur l’IA,
• une incapacité à lancer une nouvelle catégorie de produits depuis près de dix ans,
• un moral interne affecté par le recours croissant à des technologies externes comme Google Gemini,
• un manque de visibilité sur l’avenir après Tim Cook.
Le résultat : les concurrents viennent désormais chercher directement chez Apple les compétences qui ont façonné la décennie Apple Silicon et les succès des produits récents.
La direction aurait demandé aux RH d’intensifier le recrutement et d’améliorer les packages de rétention. Mais l’enjeu dépasse la seule rémunération : il touche à la dynamique d’innovation et à la perception du rôle d’Apple dans “l’après-smartphone”.
Gurman résume cette période comme “l’une des plus tumultueuses de l’ère Cook”.
Si la firme ne parvient pas à stabiliser ses équipes les plus stratégiques, son avance historique en matériel et en intégration verticale pourrait s’éroder bien plus vite que prévu.
