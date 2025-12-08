La direction d’Apple est-elle sur le point d’exploser ?

Apple peut-elle enrayer l’hémorragie ?



La direction aurait demandé aux RH d’intensifier le recrutement et d’améliorer les packages de rétention. Mais l’enjeu dépasse la seule rémunération : il touche à la dynamique d’innovation et à la perception du rôle d’Apple dans “l’après-smartphone”.



Gurman résume cette période comme “l’une des plus tumultueuses de l’ère Cook”.

Si la firme ne parvient pas à stabiliser ses équipes les plus stratégiques, son avance historique en matériel et en intégration verticale pourrait s’éroder bien plus vite que prévu.