Fini le verrouillage total ? Amazon rouvre (un peu) la porte aux fichiers EPUB et PDF sur Kindle
Par Vincent Lautier - Publié le
Après avoir verrouillé son écosystème en février dernier, Amazon fait machine arrière et annonce que les utilisateurs pourront bientôt télécharger certains livres Kindle au format EPUB ou PDF. Un revirement inattendu, mais aux contours très limités.
C'est un revirement qui ne manque pas d'ironie. En février 2025, Amazon supprimait purement et simplement l'option de téléchargement et transfert USB de sa plateforme Kindle, empêchant les utilisateurs de sauvegarder leurs achats sur leur ordinateur. La décision avait provoqué un tollé parmi les lecteurs les plus exigeants. Neuf mois plus tard, le géant du e-commerce annonce qu'à partir du 20 janvier 2026, certains ebooks pourront être téléchargés en EPUB ou PDF depuis la page "Manage Your Content and Devices".
Avant de crier victoire, il faut regarder les petites lignes. Ce nouveau téléchargement ne concerne que les livres sans DRM publiés via Kindle Direct Publishing, la plateforme d'auto-édition d'Amazon. La grande majorité des ebooks vendus sur le Kindle Store restent protégés par des verrous numériques et ne sont donc pas concernés. De plus, seuls les titres publiés après le 9 décembre 2025 bénéficieront automatiquement de cette option. Pour les livres plus anciens, les auteurs devront manuellement mettre à jour leurs paramètres dans le portail KDP.
Du côté des auteurs auto-édités, les réactions sont mitigées. Certains voient cette ouverture d'un bon oeil, arguant que les lecteurs déterminés trouvaient déjà des moyens de contourner les protections. D'autres craignent une perte de contrôle sur la distribution de leurs ouvrages et préfèrent activer le DRM pour empêcher les téléchargements PDF. Amazon précise que le choix reste entièrement à la discrétion des auteurs, ce qui pourrait paradoxalement réduire le nombre de titres disponibles sans protection si certains décident de verrouiller leurs livres en réaction.
Difficile de ne pas remarquer le décalage entre ce geste d'ouverture et la politique récente d'Amazon sur le Kindle. D'un côté, on renforce les DRM sur les liseuses de 11e et 12e génération au point de rendre quasi impossible la sauvegarde des livres. De l'autre, on autorise le téléchargement EPUB pour une poignée de titres auto-édités sans protection. Le nombre de livres concernés sera probablement anecdotique, mais c'est un premier pas pour les défenseurs de la propriété numérique.
Un changement de cap surprenant
Des conditions très restrictives
Les auteurs divisés
On en dit quoi ?
