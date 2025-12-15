Première Bêta pour iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3
Par Laurence - Publié le
A quelques jours de la trêve hivernale, Apple
ose en profite pour sortir la première bêta d'iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 et visionOS 26.3 !
Comme d'habitude, il faudra faire preuve d'un peu de patience car ces mises à jour ne seront pas accessibles en même temps et pour tout le monde. De plus, la vitesse de téléchargement pourra varier en fonction des utilisateurs…
Comme d'habitude, ces versions bêtas sont accessibles à l'ensemble des développeurs enregistrés chez Apple. Cela comprend également ceux qui disposent d’un compte gratuit, à la condition toutefois d’avoir activé un profil développeur sur leur appareil. Elles peuvent être installées directement via la section Mise à jour logicielle de l’app Réglages ou Réglages Système.
Avant de partir à l'aventure, il ne faudra point oublier d'effectuer une sauvegarde — surtout s'il s'agit de votre appareil principal (en fait il faut éviter d'utiliser ce dernier). On ne saurait que trop vous rappeler à quel point les bêtas sont instables et peuvent faire planter — temporairement ou définitivement —votre smartphone, votre tablette, votre montre ou votre ordinateur.
Comment installer les bêtas ?
