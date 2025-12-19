Des drones DJI autonomes pour surveiller les glaciers des Andes péruviennes

Un site à très haut risque, difficilement accessible

Des drones autonomes pour anticiper les catastrophes

les DJI Dock 3 et FlightHub 2 au cœur du système

Qu'en penser ?



À travers ce projet, DJI illustre le potentiel des drones autonomes dans la surveillance environnementale et la prévention des catastrophes naturelles. En combinant automatisation, capteurs avancés et traitement cloud, ces technologies offrent une réponse concrète aux défis posés par le changement climatique, tout en réduisant les risques humains liés aux missions de terrain.

Le projet est mené en collaboration avec des chercheurs de laet de l’Institut national péruvien de recherche sur les glaciers et les écosystèmes de montagne. L'objet de la recherche est de ms grâce à des vols automatisés et à l’analyse de données dans le cloud.Située à 4 500 mètres d’altitude,est en effet entourée par les glaciers Palcaraju et Pucaranra. Sous l’effet du, la fonte accélérée des glaces a provoqué une expansion rapide de la lagune, augmentant considérablement le risque de crues soudaines et de glissements de terrain. Plus de 120 000 personnes vivent dans le bassin versant concerné.Jusqu’à présent, la surveillance du site reposait sur, une tâche complexe, dangereuse et coûteuse., instable et peu sécurisé, limitant la fréquence et la précision des relevés.L’utilisation du DJI Dock 3 associé aux drones Matrice 4D entend changer la donne. Grâce à, les chercheurs peuvent désormais observer le site de manière régulière et sécurisée, sans exposition directe au danger.Les drones permettent. Autant d’indicateurs critiques qui, détectés suffisamment tôt, peuvent offrir un temps précieux aux autorités pour déclencher des alertes et mettre en place des mesures de prévention.Équipée de, la série Matrice 4D capture, les variations de température et les écoulements d’eau de fonte autour de la lagune et des moraines environnantes. Ces informations sont utilisées pour générer des modèles 3D détaillés, comparés aux relevés précédents afin de suivre l’évolution du site dans le temps., en améliorant la compréhension des dynamiques glaciaires et de leurs interactions avec le climat dans une région particulièrement sensible au réchauffement global.Résistant aux conditions extrêmes, le Dock 3 peut fonctionner dans des environnements hostiles, y compris à des températures descendant jusqu’àun impératif dans les Andes.une plateforme cloud qui centralise la planification des missions, l’exécution des vols et l’analyse des données. Après chaque mission, le drone retourne automatiquement à sa station pour se recharger, garantissant une surveillance continue et régulière du site, accessible aux équipes de recherche depuis n’importe quel point du globe.