Des drones DJI autonomes pour surveiller les glaciers des Andes péruviennes
DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de captation visuelle, met sa technologie au service de la prévention des risques climatiques. Le constructeur chinois vient de publier une étude de cas montrant comment ses solutions professionnelles DJI Dock 3 et Matrice 4D sont utilisées pour surveiller les glaciers des Andes péruviennes et protéger les populations locales exposées à des risques majeurs d’avalanches et d’inondations.
Le projet est mené en collaboration avec des chercheurs de la Western Norway University of Applied Sciences et de l’Institut national péruvien de recherche sur les glaciers et les écosystèmes de montagne. L'objet de la recherche est de moderniser les systèmes de surveillance des géorisques grâce à des vols automatisés et à l’analyse de données dans le cloud.
Située à 4 500 mètres d’altitude, la lagune de Palcacocha est en effet entourée par les glaciers Palcaraju et Pucaranra. Sous l’effet du réchauffement climatique, la fonte accélérée des glaces a provoqué une expansion rapide de la lagune, augmentant considérablement le risque de crues soudaines et de glissements de terrain. Plus de 120 000 personnes vivent dans le bassin versant concerné.
Jusqu’à présent, la surveillance du site reposait sur des mesures ponctuelles réalisées sur le terrain, une tâche complexe, dangereuse et coûteuse. Les équipes de recherche devaient se rendre physiquement sur place, dans un environnement escarpé, instable et peu sécurisé, limitant la fréquence et la précision des relevés.
L’utilisation du DJI Dock 3 associé aux drones Matrice 4D entend changer la donne. Grâce à des vols automatisés programmés à distance, les chercheurs peuvent désormais observer le site de manière régulière et sécurisée, sans exposition directe au danger.
Les drones permettent de mesurer la vitesse de déplacement des glaciers, de détecter l’accélération de blocs de glace massifs et d’identifier l’apparition de fissures susceptibles d’annoncer une instabilité imminente. Autant d’indicateurs critiques qui, détectés suffisamment tôt, peuvent offrir un temps précieux aux autorités pour déclencher des alertes et mettre en place des mesures de prévention.
Équipée de capteurs optiques et thermiques, la série Matrice 4D capture des données à haute résolution sur la topographie, les variations de température et les écoulements d’eau de fonte autour de la lagune et des moraines environnantes. Ces informations sont utilisées pour générer des modèles 3D détaillés, comparés aux relevés précédents afin de suivre l’évolution du site dans le temps.
Ces données vont aussi permettre de contribuer également à la recherche scientifique, en améliorant la compréhension des dynamiques glaciaires et de leurs interactions avec le climat dans une région particulièrement sensible au réchauffement global.
Le Matrice 4D est hébergé dans le DJI Dock 3, une solution conçue pour les opérations autonomes et à distance. Résistant aux conditions extrêmes, le Dock 3 peut fonctionner dans des environnements hostiles, y compris à des températures descendant jusqu’à -30 °C, un impératif dans les Andes.
L’ensemble est piloté par DJI FlightHub 2, une plateforme cloud qui centralise la planification des missions, l’exécution des vols et l’analyse des données. Après chaque mission, le drone retourne automatiquement à sa station pour se recharger, garantissant une surveillance continue et régulière du site, accessible aux équipes de recherche depuis n’importe quel point du globe.
À travers ce projet, DJI illustre le potentiel des drones autonomes dans la surveillance environnementale et la prévention des catastrophes naturelles. En combinant automatisation, capteurs avancés et traitement cloud, ces technologies offrent une réponse concrète aux défis posés par le changement climatique, tout en réduisant les risques humains liés aux missions de terrain.
