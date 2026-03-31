Une filiale d'Apple écope d'une amende pour avoir payé une entreprise russe sous sanctions

On en dit quoi ?



390 000 livres d'amende pour Apple, c'est l'équivalent de quelques secondes de chiffre d'affaires. Mais le signal est quand même là : même quand on se dénonce et qu'on coopère, ça coûte de l'argent. Et surtout, ça montre que les circuits de paiement automatisés des grandes plateformes ne sont pas forcément calibrés pour suivre en temps réel les listes de sanctions qui bougent en permanence. Pour Apple, c'est une erreur administrative, pas un acte délibéré. Mais bon, quand on gère des milliards de transactions par an, ce genre de trou dans la raquette finit toujours par se voir.