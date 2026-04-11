Aiarty Image Matting : supprimer l’arrière-plan d’une photo en un clic avec l'IA (offre Pâques -50%)

Qu'en penser ?



Avec ce type de solution, on assiste clairement à un basculement : le détourage n’est plus réservé aux utilisateurs avancés. L’IA permet désormais d’obtenir rapidement un résultat propre, même sur des images complexes.



Pour ceux qui manipulent régulièrement des visuels — que ce soit pour du e-commerce, du contenu ou de la photo — Aiarty Image Matting représente une alternative intéressante, surtout avec la licence à vie actuellement proposée à prix réduit.