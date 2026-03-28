Ce laser portable promet de vaporiser 30 moustiques par seconde
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Photon Matrix refait surface sur les réseaux sociaux. Ce gadget portable, lancé sur Indiegogo en 2025 par un ingénieur chinois, promet de repérer et vaporiser les moustiques en plein vol grâce à un LiDAR et un laser, jusqu'à 30 par seconde. Et franchement ça fait rêver.
Le projet date de l'été 2025, mais il ressort ces jours-ci après qu'une vidéo a dépassé les 500 000 vues sur X. Le principe est assez simple. L'appareil embarque un module LiDAR qui scanne l'environnement en continu dans un angle de 90 degrés. Dès qu'un moustique entre dans la zone, le système analyse sa distance, sa trajectoire et sa taille en trois millisecondes.
Un second laser, dirigé par un miroir galvanométrique, se charge alors de l'éliminer. Jim Wong, son créateur basé à Changzhou en Chine, revendique une cadence pouvant atteindre 30 insectes par seconde. Pour la sécurité, un radar à ondes millimétriques coupe automatiquement le tir si une personne ou un animal entre dans le champ d'action. Ouf.
Le Photon Matrix était proposé sur Indiegogo en deux déclinaisons. La version Basic couvre un rayon de 3 mètres. La Pro double cette portée à 6 mètres. L'appareil est étanche, fonctionne sur batterie externe et promet jusqu'à 16 heures d'autonomie.
Le concept fait rêver, mais il soulève pas mal d'interrogations. Aucune publication scientifique ne vient appuyer les performances annoncées, et aucune certification de sécurité laser n'est mentionnée. Des projets similaires avaient déjà échoué par le passé, justement à cause des dangers du laser pour les yeux. On ne sait pas non plus si le système fait la différence entre un moustique et une abeille.
L'idée est séduisante, on ne va pas le nier, surtout que les moustiques commencent à arriver. S'en débarrasser sans produit chimique, sans bruit et sans effort, on signe tout de suite. Mais entre un buzz qui ressort périodiquement sur les réseaux et un produit qui marche vraiment dans votre jardin un soir d'été, la marge est quand même importante. Des tests indépendants et une vraie certification laser, ça serait un bon début. Les personnes qui ont participé à la campagne Indigogo sont sensés être livrés en juin 2026, on attendra donc les premiers tests avant de se précipiter dessus !
Un LiDAR pour chasser les moustiques
Le projet date de l'été 2025, mais il ressort ces jours-ci après qu'une vidéo a dépassé les 500 000 vues sur X. Le principe est assez simple. L'appareil embarque un module LiDAR qui scanne l'environnement en continu dans un angle de 90 degrés. Dès qu'un moustique entre dans la zone, le système analyse sa distance, sa trajectoire et sa taille en trois millisecondes.
Un second laser, dirigé par un miroir galvanométrique, se charge alors de l'éliminer. Jim Wong, son créateur basé à Changzhou en Chine, revendique une cadence pouvant atteindre 30 insectes par seconde. Pour la sécurité, un radar à ondes millimétriques coupe automatiquement le tir si une personne ou un animal entre dans le champ d'action. Ouf.
Deux versions et un financement participatif
Le Photon Matrix était proposé sur Indiegogo en deux déclinaisons. La version Basic couvre un rayon de 3 mètres. La Pro double cette portée à 6 mètres. L'appareil est étanche, fonctionne sur batterie externe et promet jusqu'à 16 heures d'autonomie.
Quelques questions quand même
Le concept fait rêver, mais il soulève pas mal d'interrogations. Aucune publication scientifique ne vient appuyer les performances annoncées, et aucune certification de sécurité laser n'est mentionnée. Des projets similaires avaient déjà échoué par le passé, justement à cause des dangers du laser pour les yeux. On ne sait pas non plus si le système fait la différence entre un moustique et une abeille.
On en dit quoi ?
L'idée est séduisante, on ne va pas le nier, surtout que les moustiques commencent à arriver. S'en débarrasser sans produit chimique, sans bruit et sans effort, on signe tout de suite. Mais entre un buzz qui ressort périodiquement sur les réseaux et un produit qui marche vraiment dans votre jardin un soir d'été, la marge est quand même importante. Des tests indépendants et une vraie certification laser, ça serait un bon début. Les personnes qui ont participé à la campagne Indigogo sont sensés être livrés en juin 2026, on attendra donc les premiers tests avant de se précipiter dessus !