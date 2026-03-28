Ce laser portable promet de vaporiser 30 moustiques par seconde

On en dit quoi ?



L'idée est séduisante, on ne va pas le nier, surtout que les moustiques commencent à arriver. S'en débarrasser sans produit chimique, sans bruit et sans effort, on signe tout de suite. Mais entre un buzz qui ressort périodiquement sur les réseaux et un produit qui marche vraiment dans votre jardin un soir d'été, la marge est quand même importante. Des tests indépendants et une vraie certification laser, ça serait un bon début. Les personnes qui ont participé à la campagne Indigogo sont sensés être livrés en juin 2026, on attendra donc les premiers tests avant de se précipiter dessus !