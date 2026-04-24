La NASA épelle votre prénom avec des images satellites de la Terre
Par Vincent Lautier - Publié le
Voilà qui est bien rigolo. Chaque lettre est dessinée par un vrai paysage terrestre vu depuis l'espace : rivières, lacs, reliefs, forêts. C'est complètement gratuit, et surtout ça permet de redécouvrir les archives du programme Landsat, qui fête ses 50 ans d'observation de la Terre.
Le principe est très simple. Vous vous rendez sur le site de la NASA, vous tapez votre prénom ou votre nom dans un champ, et l'outil vous renvoie une image composée où chaque lettre a été repérée dans un vrai cliché satellite. Un delta de fleuve qui forme un
Les images utilisées proviennent du programme Landsat, lancé en 1972 par la NASA en collaboration avec l'USGS. Ce sont aujourd'hui plus de cinq décennies de photos prises depuis l'orbite basse, avec une résolution qui permet de distinguer des détails de quelques dizaines de mètres au sol. La NASA puise aussi dans ses propres outils comme Earth Observatory et Worldview, mais aussi dans le Sentinel Hub de l'ESA pour compléter la bibliothèque. Vous pouvez d'ailleurs voir les légendes de chaque lettre pour savoir exactement où sur Terre a été prise l'image, ce qui transforme vite l'exercice en petit jeu de géographie.
Derrière l'aspect ludique, l'objectif est clairement pédagogique. La NASA se sert de ces archives Landsat au quotidien pour suivre la déforestation, la fonte des glaciers, l'urbanisation, l'évolution des zones agricoles ou les conséquences des incendies. L'agence espère ramener un peu d'attention sur un programme dont le budget est discuté régulièrement. C'est aussi une manière de rappeler que l'observation spatiale n'est pas qu'une affaire d'astronomie ou de géopolitique.
C'est gratuit et vraiment amusante à essayer. Taper son prénom pour voir qu'il est dessiné par un delta du Gange ou une forêt canadienne, perso j'adore, et ça vous donne une petite idée de la richesse des archives Landsat sans avoir besoin de lire un papier scientifique. On peut y voir un petit coup de com de la NASA au milieu des débats sur les coupes budgétaires de ses programmes scientifiques, mais c'est un coup de com plutôt bien trouvé. Vous pouvez tester ça par ici.
Comment ça marche ?
Le principe est très simple. Vous vous rendez sur le site de la NASA, vous tapez votre prénom ou votre nom dans un champ, et l'outil vous renvoie une image composée où chaque lettre a été repérée dans un vrai cliché satellite. Un delta de fleuve qui forme un
S, une chaîne de montagnes qui trace un
V, un lac qui ressemble à un
O. Le résultat est téléchargeable en haute définition et vous pouvez le partager directement. L'outil a été mis en ligne pour la journée de la terre et a déjà cumulé plus d'un million de visites selon la NASA.
50 ans d'archives Landsat
Les images utilisées proviennent du programme Landsat, lancé en 1972 par la NASA en collaboration avec l'USGS. Ce sont aujourd'hui plus de cinq décennies de photos prises depuis l'orbite basse, avec une résolution qui permet de distinguer des détails de quelques dizaines de mètres au sol. La NASA puise aussi dans ses propres outils comme Earth Observatory et Worldview, mais aussi dans le Sentinel Hub de l'ESA pour compléter la bibliothèque. Vous pouvez d'ailleurs voir les légendes de chaque lettre pour savoir exactement où sur Terre a été prise l'image, ce qui transforme vite l'exercice en petit jeu de géographie.
Un outil éducatif qui ne dit pas son nom
Derrière l'aspect ludique, l'objectif est clairement pédagogique. La NASA se sert de ces archives Landsat au quotidien pour suivre la déforestation, la fonte des glaciers, l'urbanisation, l'évolution des zones agricoles ou les conséquences des incendies. L'agence espère ramener un peu d'attention sur un programme dont le budget est discuté régulièrement. C'est aussi une manière de rappeler que l'observation spatiale n'est pas qu'une affaire d'astronomie ou de géopolitique.
On en dit quoi ?
C'est gratuit et vraiment amusante à essayer. Taper son prénom pour voir qu'il est dessiné par un delta du Gange ou une forêt canadienne, perso j'adore, et ça vous donne une petite idée de la richesse des archives Landsat sans avoir besoin de lire un papier scientifique. On peut y voir un petit coup de com de la NASA au milieu des débats sur les coupes budgétaires de ses programmes scientifiques, mais c'est un coup de com plutôt bien trouvé. Vous pouvez tester ça par ici.