Narwal Flow 2 : le robot aspirateur-laveur qui chauffe son eau à 60 degrés
Par Vincent Lautier - Publié le
Narwal lance le Flow 2, un robot aspirateur-laveur qui utilise de l'eau chauffée à 60 degrés en continu pour laver les sols. Compatible Siri, Alexa et Google Home, il est dispo en France à partir de 1 099 euros en promo jusqu'au 6 mai (au lieu de 1 299 euros).
La grosse différence du Flow 2 par rapport à la concurrence, c'est son système de lavage. Au lieu d'un rouleau classique, le robot utilise une serpillière à chenille (Track Mop) qui appuie sur le sol avec une pression de 12N.
Seize buses diffusent en continu de l'eau chauffée à 60 degrés, et un racleur élimine les saletés en temps réel pour diriger l'eau usée vers un réservoir dédié. En clair, le robot n'utilise que de l'eau propre pour laver, il ne recycle jamais l'eau sale. Narwal annonce une efficacité multipliée par sept par rapport aux générations précédentes. Côté aspiration, le moteur grimpe à 31 000 Pa, avec une technologie CarpetFocus qui plaque le robot sur les fibres du tapis pour aspirer en profondeur.
Le Flow 2 embarque deux caméras RGB 1080p et un modèle d'IA (VLM OmniVision) qui lui permet de reconnaître les objets au sol : jouets, câbles, meubles fragiles. Le robot adapte sa trajectoire et peut passer en mode silencieux si un bébé ou un animal est détecté à proximité. Côté maison connectée, il est compatible Alexa, Google Home et Siri, et dispose de sa propre commande vocale
La station fait aussi sa part. Elle stérilise la serpillière à 100 degrés, distribue le détergent automatiquement, intègre un accessoire anti-calcaire, et le sac à poussière de 2,4 litres tient jusqu'à 120 jours. Une version compacte de la station (28 cm de haut) est aussi proposée pour les petits espaces.
Le Narwal Flow 2 est vendu à 1 099 euros avec la station standard (au lieu de 1 299 euros) et 1 299 euros avec la station compacte (au lieu de 1 499 euros). L'offre de lancement court du 20 avril au 6 mai sur Amazon et sur le site Narwal, avec un pack d'accessoires d'une valeur de 219 euros offert et une garantie étendue à trois ans. Le robot affiche un profil de 95 mm pour passer sous les meubles bas, et un design en verre dépoli avec un éclairage
Le Flow 2 a de bons arguments sur le papier. L'eau chaude en continu et le fait de ne jamais recycler l'eau sale, c'est un vrai plus. La compatibilité Siri est aussi un bon point pour les utilisateurs Apple. Par contre, à 1 099 euros en promo (et 1 299 euros en prix normal), on est sur du haut de gamme. Et il faudra voir si la serpillière à chenille tient ses promesses dans la durée, et si l'IA arrive vraiment à éviter le câble de charge qui traîne derrière le canapé.
Un lavage à l'eau chaude en continu
La grosse différence du Flow 2 par rapport à la concurrence, c'est son système de lavage. Au lieu d'un rouleau classique, le robot utilise une serpillière à chenille (Track Mop) qui appuie sur le sol avec une pression de 12N.
Seize buses diffusent en continu de l'eau chauffée à 60 degrés, et un racleur élimine les saletés en temps réel pour diriger l'eau usée vers un réservoir dédié. En clair, le robot n'utilise que de l'eau propre pour laver, il ne recycle jamais l'eau sale. Narwal annonce une efficacité multipliée par sept par rapport aux générations précédentes. Côté aspiration, le moteur grimpe à 31 000 Pa, avec une technologie CarpetFocus qui plaque le robot sur les fibres du tapis pour aspirer en profondeur.
Une IA qui reconnaît les obstacles
Le Flow 2 embarque deux caméras RGB 1080p et un modèle d'IA (VLM OmniVision) qui lui permet de reconnaître les objets au sol : jouets, câbles, meubles fragiles. Le robot adapte sa trajectoire et peut passer en mode silencieux si un bébé ou un animal est détecté à proximité. Côté maison connectée, il est compatible Alexa, Google Home et Siri, et dispose de sa propre commande vocale
Hey Nawa. L'application Narwal permet d'ajuster la puissance, l'humidité et de programmer des nettoyages adaptatifs.
La station fait aussi sa part. Elle stérilise la serpillière à 100 degrés, distribue le détergent automatiquement, intègre un accessoire anti-calcaire, et le sac à poussière de 2,4 litres tient jusqu'à 120 jours. Une version compacte de la station (28 cm de haut) est aussi proposée pour les petits espaces.
Prix et disponibilité
Le Narwal Flow 2 est vendu à 1 099 euros avec la station standard (au lieu de 1 299 euros) et 1 299 euros avec la station compacte (au lieu de 1 499 euros). L'offre de lancement court du 20 avril au 6 mai sur Amazon et sur le site Narwal, avec un pack d'accessoires d'une valeur de 219 euros offert et une garantie étendue à trois ans. Le robot affiche un profil de 95 mm pour passer sous les meubles bas, et un design en verre dépoli avec un éclairage
Cyber Glowdiscret.
On en dit quoi ?
Le Flow 2 a de bons arguments sur le papier. L'eau chaude en continu et le fait de ne jamais recycler l'eau sale, c'est un vrai plus. La compatibilité Siri est aussi un bon point pour les utilisateurs Apple. Par contre, à 1 099 euros en promo (et 1 299 euros en prix normal), on est sur du haut de gamme. Et il faudra voir si la serpillière à chenille tient ses promesses dans la durée, et si l'IA arrive vraiment à éviter le câble de charge qui traîne derrière le canapé.