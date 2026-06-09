Amazon brade le mini compresseur Xiaomi à -40% : une bonne idée cadeau pour la fête des pères !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Compact et facile à transporter, un compresseur d'air portable se révèle vite indispensable au quotidien : glissé dans le coffre de la voiture ou dans un sac, il permet de regonfler un pneu sous-gonflé en quelques secondes, mais aussi de gonfler sans effort un ballon, un matelas ou une bouée. Grâce à une promotion en cours, ce modèle signé Xiaomi s'affiche aujourd'hui à son meilleur prix et sera livré à temps pour la fête des pères.
C'est exactement ce que propose le compresseur Xiaomi Mi Air Pump 2 actuellement en promotion. Ce petit boitier mesurant 124 x 71 x 45,3 millimètres est doté d'une batterie intégrée de 2 000 mAh, d'un éclairage LED d'appoint qui pourra sauver la mise en certaines occasions, par exemple pour regonfler un pneu la nuit, d'un écran permettant de visualiser la pression capable d'afficher 4 unités (bar, psi, kpa, kg/cm²), d'un port USB-C pour la recharge (câble et adaptateur secteurs vendus séparément), de 5 modes de gonflage (libre, vélo, voiture, moto, et ballon), et d'un adaptateur pour valve française ainsi que d'une aiguille.
Selon le constructeur, le compresseur Mi Air Pump 2 débite jusqu'à 15 litres d'air par minutes et 10 bar (150psi), et la batterie intégrée permettra de regonfler en moyenne (et selon les conditions du pneu à regonfler) 5 pneus de voitures en 6 minutes, 8 pneus de vélo en 3 minutes, ou encore 6 pneus de motos. Il sera possible de choisir la pression désirée via l'interface et le compresseur s'arrêtera automatiquement une fois cette dernière atteinte. Bref, un petit boitier fort pratique qui pourra vous sortir d'un mauvais pas.
Le compresseur Xiaomi Mi Air Pump 2
C'est exactement ce que propose le compresseur Xiaomi Mi Air Pump 2 actuellement en promotion. Ce petit boitier mesurant 124 x 71 x 45,3 millimètres est doté d'une batterie intégrée de 2 000 mAh, d'un éclairage LED d'appoint qui pourra sauver la mise en certaines occasions, par exemple pour regonfler un pneu la nuit, d'un écran permettant de visualiser la pression capable d'afficher 4 unités (bar, psi, kpa, kg/cm²), d'un port USB-C pour la recharge (câble et adaptateur secteurs vendus séparément), de 5 modes de gonflage (libre, vélo, voiture, moto, et ballon), et d'un adaptateur pour valve française ainsi que d'une aiguille.
Un appareil très utile
Selon le constructeur, le compresseur Mi Air Pump 2 débite jusqu'à 15 litres d'air par minutes et 10 bar (150psi), et la batterie intégrée permettra de regonfler en moyenne (et selon les conditions du pneu à regonfler) 5 pneus de voitures en 6 minutes, 8 pneus de vélo en 3 minutes, ou encore 6 pneus de motos. Il sera possible de choisir la pression désirée via l'interface et le compresseur s'arrêtera automatiquement une fois cette dernière atteinte. Bref, un petit boitier fort pratique qui pourra vous sortir d'un mauvais pas.