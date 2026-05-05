Amazon brade le robot tondeuse Mammotion Luba 3 AWD pour les French Days (-500€) !

Mammotion Luba 3 AWD 1500

Adieu la corvée de tonte !

Gamme Luba oblige, on retrouve aussi la transmission intégrale AWD,. C’est clairement le genre de détail qui peut faire la différence dans les jardins un peu compliqués, avec bosses, dénivelés ou passages moins réguliers. La largeur de coupe atteint 200 mm, avec une hauteur réglable selon les besoins, tandis que les deux moteurs de 165 W adaptent vitesse et puissance à la densité de l’herbe.Côté intelligence,, passer dans des couloirs étroits de 70 cm, éviter plus de 300 obstacles et s’arrêter instantanément en cas de soulèvement. L’application permet de lancer, programmer ou interrompre une tonte à distance, mais aussi de surveiller le jardin en direct grâce au module 4G intégré, avec trois ans de service inclus sur l’offre actuelle.La batterie grimpe jusqu’à 15 Ah, avec, et Mammotion met aussi en avant un mode EcoSleep censé économiser jusqu’à 100 kWh par an. Le LUBA 3 AWD 1500 est affiché à 1 999 euros, contre 2 499 euros habituellement, avec un garage offert en prime. En bref, un robot tondeuse premium, ambitieux, pensé pour ceux qui veulent automatiser sérieusement l’entretien du gazon, surtout si le terrain n’est pas parfaitement plat.