Amazon brade le robot tondeuse Mammotion Luba 3 AWD pour les French Days (-500€) !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Le Mammotion LUBA 3 AWD 1500 débarque avec une promesse assez simple : tondre jusqu’à 1 500 m² sans câble périphérique, sans prise de tête, et avec un vrai petit côté engin tout-terrain. Son gros atout, c’est sa navigation Tri-Fusion, qui combine LiDAR 360°, vision IA double caméra et, selon les modèles, NetRTK/iNavi pour améliorer la précision. Sur cette version 1500, Mammotion annonce une couverture fiable grâce au LiDAR 360° et à la vision IA, avec une détection jusqu’à 70 m.
Gamme Luba oblige, on retrouve aussi la transmission intégrale AWD, capable d’affronter des pentes jusqu’à 80 %. C’est clairement le genre de détail qui peut faire la différence dans les jardins un peu compliqués, avec bosses, dénivelés ou passages moins réguliers. La largeur de coupe atteint 200 mm, avec une hauteur réglable selon les besoins, tandis que les deux moteurs de 165 W adaptent vitesse et puissance à la densité de l’herbe.
Côté intelligence, le robot peut gérer jusqu’à 50 zones, passer dans des couloirs étroits de 70 cm, éviter plus de 300 obstacles et s’arrêter instantanément en cas de soulèvement. L’application permet de lancer, programmer ou interrompre une tonte à distance, mais aussi de surveiller le jardin en direct grâce au module 4G intégré, avec trois ans de service inclus sur l’offre actuelle.
La batterie grimpe jusqu’à 15 Ah, avec jusqu’à 215 minutes d’autonomie par charge, et Mammotion met aussi en avant un mode EcoSleep censé économiser jusqu’à 100 kWh par an. Le LUBA 3 AWD 1500 est affiché à 1 999 euros, contre 2 499 euros habituellement, avec un garage offert en prime. En bref, un robot tondeuse premium, ambitieux, pensé pour ceux qui veulent automatiser sérieusement l’entretien du gazon, surtout si le terrain n’est pas parfaitement plat.
Mammotion Luba 3 AWD 1500
Gamme Luba oblige, on retrouve aussi la transmission intégrale AWD, capable d’affronter des pentes jusqu’à 80 %. C’est clairement le genre de détail qui peut faire la différence dans les jardins un peu compliqués, avec bosses, dénivelés ou passages moins réguliers. La largeur de coupe atteint 200 mm, avec une hauteur réglable selon les besoins, tandis que les deux moteurs de 165 W adaptent vitesse et puissance à la densité de l’herbe.
Côté intelligence, le robot peut gérer jusqu’à 50 zones, passer dans des couloirs étroits de 70 cm, éviter plus de 300 obstacles et s’arrêter instantanément en cas de soulèvement. L’application permet de lancer, programmer ou interrompre une tonte à distance, mais aussi de surveiller le jardin en direct grâce au module 4G intégré, avec trois ans de service inclus sur l’offre actuelle.
Adieu la corvée de tonte !
La batterie grimpe jusqu’à 15 Ah, avec jusqu’à 215 minutes d’autonomie par charge, et Mammotion met aussi en avant un mode EcoSleep censé économiser jusqu’à 100 kWh par an. Le LUBA 3 AWD 1500 est affiché à 1 999 euros, contre 2 499 euros habituellement, avec un garage offert en prime. En bref, un robot tondeuse premium, ambitieux, pensé pour ceux qui veulent automatiser sérieusement l’entretien du gazon, surtout si le terrain n’est pas parfaitement plat.