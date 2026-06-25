Les nouveaux traceurs UGREEN sont déjà en promo : à partir de 13 euros !
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Il y a quelques semaines, UGREEN lançais sa nouvelle gamme de traceurs intelligents FineTrack 2.0. Bonne nouvelle ces derniers sont déjà en promotion à l'occasion des Prime Days d'Amazon.
La série se compose de trois modèles distincts : le FineTrack Mini 2, un traceur compact pour les clés et petits objets, le FineTrack 2 au format sphérique conçu pour les bagages et activités extérieures, ainsi que le FineTrack Duo, un modèle universel compatible à la fois avec les réseaux de localisation d’Apple et de Google. Le tout à des prix redoutables !
Toute la gamme FineTrack 2.0 profite des fonctionnalités de localisation des réseaux Apple et Google. Les utilisateurs peuvent ainsi retrouver leurs objets à distance, mais également recevoir des alertes lorsqu’ils s’éloignent involontairement d’un objet suivi. Une fonctionnalité devenue indispensable pour éviter d’oublier ses clés, son portefeuille ou ses bagages lors de déplacements.
Avec ses dimensions réduites de 36 x 36 x 10,7 mm, le FineTrack Mini 2 se destine principalement aux trousseaux de clés, sacs ou portefeuilles. UGREEN fournit d’ailleurs une coque de protection en silicone ainsi qu’un porte-clés dès l’achat.
Sa principale particularité réside dans son autonomie annoncée de 5 à 7 ans grâce à une pile CR2450 haute capacité. Une durée particulièrement élevée sur ce segment, où la plupart des concurrents nécessitent un remplacement de batterie plus fréquent.
Compatible avec le réseau Localiser d'Apple, il dispose également d’un haut-parleur de 110 dB destiné à faciliter la recherche d’objets égarés, même dans un sac ou sous des vêtements. Le constructeur annonce par ailleurs une certification IP68 lui permettant de résister à une immersion jusqu’à deux mètres pendant une heure.
Autre détail pratique : des éléments fluorescents permettent de repérer rapidement le traceur dans l’obscurité (au fond de son sac ou sous le fauteuil de la voiture).
Le FineTrack 2 reprend l’essentiel des caractéristiques techniques du Mini 2 mais adopte un design sphérique de 34 mm de diamètre. Comme un ballon de foot !
UGREEN vise d'ailleurs les voyageurs et les amateurs d’activités outdoor. Le traceur est livré avec son propre cordon de transport permettant de l’attacher directement à une valise, un sac à dos ou un équipement sportif. Il bénéficie d’une autonomie annoncée de 5 à 7 ans, d’un haut-parleur de 110 dB, de la certification IP68 et d’une compatibilité complète avec Localiser.
La véritable nouveauté de cette gamme est sans doute le FineTrack Duo. Sous un format compact de 35,9 x 35,9 x 9 mm, ce modèle devient l’un des rares traceurs du marché à être certifié simultanément Apple Find My et Google Find Hub. Cette double compatibilité lui permet d’être utilisé aussi bien avec un iPhone qu’avec un smartphone Android, un avantage évident pour les foyers équipés de plusieurs plateformes.
Contrairement aux deux autres modèles, le Duo abandonne la pile remplaçable au profit d’une batterie lithium-ion rechargeable via USB-C. UGREEN annonce jusqu’à 12 mois d’autonomie après seulement deux heures de charge.
Le constructeur met également en avant une certification de sécurité UL 4200A destinée à limiter les risques liés à la manipulation ou à l’ingestion accidentelle de la batterie par les enfants.
Destinée aux voyageurs, aux familles et aux utilisateurs souhaitant retrouver facilement leurs objets du quotidien, cette nouvelle génération mise sur trois arguments majeurs : une autonomie record, une puissance sonore élevée et une compatibilité étendue avec les principaux écosystèmes mobiles.
Avec cette nouvelle gamme FineTrack 2.0, UGREEN entend clairement se positionner face aux AirTag d’Apple et aux différents traceurs Bluetooth du marché, en misant sur une autonomie particulièrement ambitieuse et, dans le cas du FineTrack Duo, sur une compatibilité universelle encore rare dans cette catégorie de produits. ET aussi un prix carrément concurrentiel !
Une toute nouvelle gamme
La série se compose de trois modèles distincts : le FineTrack Mini 2, un traceur compact pour les clés et petits objets, le FineTrack 2 au format sphérique conçu pour les bagages et activités extérieures, ainsi que le FineTrack Duo, un modèle universel compatible à la fois avec les réseaux de localisation d’Apple et de Google. Le tout à des prix redoutables !
Toute la gamme FineTrack 2.0 profite des fonctionnalités de localisation des réseaux Apple et Google. Les utilisateurs peuvent ainsi retrouver leurs objets à distance, mais également recevoir des alertes lorsqu’ils s’éloignent involontairement d’un objet suivi. Une fonctionnalité devenue indispensable pour éviter d’oublier ses clés, son portefeuille ou ses bagages lors de déplacements.
FineTrack Mini 2 : jusqu’à 7 ans d’autonomie
Avec ses dimensions réduites de 36 x 36 x 10,7 mm, le FineTrack Mini 2 se destine principalement aux trousseaux de clés, sacs ou portefeuilles. UGREEN fournit d’ailleurs une coque de protection en silicone ainsi qu’un porte-clés dès l’achat.
Sa principale particularité réside dans son autonomie annoncée de 5 à 7 ans grâce à une pile CR2450 haute capacité. Une durée particulièrement élevée sur ce segment, où la plupart des concurrents nécessitent un remplacement de batterie plus fréquent.
Compatible avec le réseau Localiser d'Apple, il dispose également d’un haut-parleur de 110 dB destiné à faciliter la recherche d’objets égarés, même dans un sac ou sous des vêtements. Le constructeur annonce par ailleurs une certification IP68 lui permettant de résister à une immersion jusqu’à deux mètres pendant une heure.
Autre détail pratique : des éléments fluorescents permettent de repérer rapidement le traceur dans l’obscurité (au fond de son sac ou sous le fauteuil de la voiture).
FineTrack 2 : un format pensé pour les bagages
Le FineTrack 2 reprend l’essentiel des caractéristiques techniques du Mini 2 mais adopte un design sphérique de 34 mm de diamètre. Comme un ballon de foot !
UGREEN vise d'ailleurs les voyageurs et les amateurs d’activités outdoor. Le traceur est livré avec son propre cordon de transport permettant de l’attacher directement à une valise, un sac à dos ou un équipement sportif. Il bénéficie d’une autonomie annoncée de 5 à 7 ans, d’un haut-parleur de 110 dB, de la certification IP68 et d’une compatibilité complète avec Localiser.
FineTrack Duo : un traceur vraiment universel
La véritable nouveauté de cette gamme est sans doute le FineTrack Duo. Sous un format compact de 35,9 x 35,9 x 9 mm, ce modèle devient l’un des rares traceurs du marché à être certifié simultanément Apple Find My et Google Find Hub. Cette double compatibilité lui permet d’être utilisé aussi bien avec un iPhone qu’avec un smartphone Android, un avantage évident pour les foyers équipés de plusieurs plateformes.
Contrairement aux deux autres modèles, le Duo abandonne la pile remplaçable au profit d’une batterie lithium-ion rechargeable via USB-C. UGREEN annonce jusqu’à 12 mois d’autonomie après seulement deux heures de charge.
Le constructeur met également en avant une certification de sécurité UL 4200A destinée à limiter les risques liés à la manipulation ou à l’ingestion accidentelle de la batterie par les enfants.
Qu'en penser ?
Destinée aux voyageurs, aux familles et aux utilisateurs souhaitant retrouver facilement leurs objets du quotidien, cette nouvelle génération mise sur trois arguments majeurs : une autonomie record, une puissance sonore élevée et une compatibilité étendue avec les principaux écosystèmes mobiles.
Avec cette nouvelle gamme FineTrack 2.0, UGREEN entend clairement se positionner face aux AirTag d’Apple et aux différents traceurs Bluetooth du marché, en misant sur une autonomie particulièrement ambitieuse et, dans le cas du FineTrack Duo, sur une compatibilité universelle encore rare dans cette catégorie de produits. ET aussi un prix carrément concurrentiel !