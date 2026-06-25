Les nouveaux traceurs UGREEN sont déjà en promo : à partir de 13 euros !

Qu'en penser ?



Destinée aux voyageurs, aux familles et aux utilisateurs souhaitant retrouver facilement leurs objets du quotidien, cette nouvelle génération mise sur trois arguments majeurs : une autonomie record, une puissance sonore élevée et une compatibilité étendue avec les principaux écosystèmes mobiles.



Avec cette nouvelle gamme FineTrack 2.0, UGREEN entend clairement se positionner face aux AirTag d’Apple et aux différents traceurs Bluetooth du marché, en misant sur une autonomie particulièrement ambitieuse et, dans le cas du FineTrack Duo, sur une compatibilité universelle encore rare dans cette catégorie de produits. ET aussi un prix carrément concurrentiel !