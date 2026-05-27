Apple déploie une nouvelle mise à jour pour l’AirTag 2

Un nouveau firmware

Comment vérifier la version de votre AirTag ?

L’AirTag reste un produit stratégique pour Apple

Qu’en penser ?



Cette mise à jour paraît mineure, mais elle montre qu’Apple continue de suivre activement l’évolution de l’AirTag 2 après son lancement. Et alors que les problématiques de vie privée et de suivi abusif restent très sensibles, Apple semble vouloir continuer à ajuster régulièrement les comportements du produit via de simples mises à jour firmware invisibles pour l’utilisateur.

La nouvelle version porte leet remplace la précédente 3.0.45. Il s'agit là de la deuxième mise à jour logicielle déployée pour l’AirTag 2. Comme souvent avec Apple, aucune note détaillée n’a encore été publiée.. Même si Apple reste silencieuse pour le moment, les mises à jour AirTag servent généralement à corriger des bugs, améliorer la stabilité, optimiser la connectivité, ou ajuster certaines fonctions de sécurité.La précédente mise à jour avait notamment. Apple cherche depuis plusieurs années à renforcer les protections contre l’utilisation abusive des AirTag pour le suivi non autorisé de personnes.Pour cette fois,Sur l’AirTag de première génération, les firmwares étaient généralement distribués progressivement sur une période d’environ deux semaines. Cette nouvelle méthode pourrait permettre à Apple d’accélérer les correctifs ou les ajustements logiciels.Il est possible de vérifier facilement la version firmware installée sur un AirTag. Il suffit d'ouvrir l’application Localiser, d'aller dans l’onglet Objets, de sélectionner l’AirTag, puis toucher son nom. La version firmware apparaît alors directement à l’écran.Comme pour les AirPods ou certains accessoires Apple, il n’existe aucun bouton permettant de forcer manuellement l’installation du firmware. Les mises à jour s’effectuent automatiquement en arrière-plan, via un iPhone connecté, et uniquement lorsque l’AirTag se trouve à proximité. Autrement dit :Même si l’AirTag reste un accessoire relativement discret dans l’écosystème Apple, le produit continue de jouer un rôle important dans la stratégie de Cupertino autour de la localisation, du réseau Localiser, et des objets connectés.Le réseau Localiser d’Apple est aujourd’hui. Et Apple continue visiblement d’améliorer progressivement l’expérience utilisateur, mais aussi les mécanismes de sécurité autour du produit.