Apple déploie une nouvelle mise à jour pour l’AirTag 2
Par Laurence - Publié le
Apple continue d’améliorer discrètement ses accessoires de localisation. La firme vient de déployer une nouvelle mise à jour firmware pour l’AirTag de deuxième génération, quelques semaines seulement après son lancement.
La nouvelle version porte le numéro 3.0.49 et remplace la précédente 3.0.45. Il s'agit là de la deuxième mise à jour logicielle déployée pour l’AirTag 2. Comme souvent avec Apple, aucune note détaillée n’a encore été publiée.
La firme devrait mettre à jour sa page officielle de support dans les prochains jours afin de préciser les modifications intégrées. Même si Apple reste silencieuse pour le moment, les mises à jour AirTag servent généralement à corriger des bugs, améliorer la stabilité, optimiser la connectivité, ou ajuster certaines fonctions de sécurité.
La précédente mise à jour avait notamment modifié les sons anti-harcèlement de l’AirTag afin de faciliter la localisation d’un AirTag inconnu via la fonction Localisation précise. Apple cherche depuis plusieurs années à renforcer les protections contre l’utilisation abusive des AirTag pour le suivi non autorisé de personnes.
Pour cette fois, Cupertino semble déployer la mise à jour simultanément à tous les utilisateurs d’AirTag 2. Sur l’AirTag de première génération, les firmwares étaient généralement distribués progressivement sur une période d’environ deux semaines. Cette nouvelle méthode pourrait permettre à Apple d’accélérer les correctifs ou les ajustements logiciels.
Il est possible de vérifier facilement la version firmware installée sur un AirTag. Il suffit d'ouvrir l’application Localiser, d'aller dans l’onglet Objets, de sélectionner l’AirTag, puis toucher son nom. La version firmware apparaît alors directement à l’écran.
Mais il est impossible de forcer la mise à jour. Comme pour les AirPods ou certains accessoires Apple, il n’existe aucun bouton permettant de forcer manuellement l’installation du firmware. Les mises à jour s’effectuent automatiquement en arrière-plan, via un iPhone connecté, et uniquement lorsque l’AirTag se trouve à proximité. Autrement dit : il faut simplement attendre qu’Apple pousse le firmware.
Même si l’AirTag reste un accessoire relativement discret dans l’écosystème Apple, le produit continue de jouer un rôle important dans la stratégie de Cupertino autour de la localisation, du réseau Localiser, et des objets connectés.
Le réseau Localiser d’Apple est aujourd’hui devenu l’un des plus vastes systèmes de géolocalisation au monde grâce aux centaines de millions d’iPhone actifs. Et Apple continue visiblement d’améliorer progressivement l’expérience utilisateur, mais aussi les mécanismes de sécurité autour du produit.
Cette mise à jour paraît mineure, mais elle montre qu’Apple continue de suivre activement l’évolution de l’AirTag 2 après son lancement. Et alors que les problématiques de vie privée et de suivi abusif restent très sensibles, Apple semble vouloir continuer à ajuster régulièrement les comportements du produit via de simples mises à jour firmware invisibles pour l’utilisateur.
Un nouveau firmware
La nouvelle version porte le numéro 3.0.49 et remplace la précédente 3.0.45. Il s'agit là de la deuxième mise à jour logicielle déployée pour l’AirTag 2. Comme souvent avec Apple, aucune note détaillée n’a encore été publiée.
La firme devrait mettre à jour sa page officielle de support dans les prochains jours afin de préciser les modifications intégrées. Même si Apple reste silencieuse pour le moment, les mises à jour AirTag servent généralement à corriger des bugs, améliorer la stabilité, optimiser la connectivité, ou ajuster certaines fonctions de sécurité.
La précédente mise à jour avait notamment modifié les sons anti-harcèlement de l’AirTag afin de faciliter la localisation d’un AirTag inconnu via la fonction Localisation précise. Apple cherche depuis plusieurs années à renforcer les protections contre l’utilisation abusive des AirTag pour le suivi non autorisé de personnes.
Comment vérifier la version de votre AirTag ?
Pour cette fois, Cupertino semble déployer la mise à jour simultanément à tous les utilisateurs d’AirTag 2. Sur l’AirTag de première génération, les firmwares étaient généralement distribués progressivement sur une période d’environ deux semaines. Cette nouvelle méthode pourrait permettre à Apple d’accélérer les correctifs ou les ajustements logiciels.
Il est possible de vérifier facilement la version firmware installée sur un AirTag. Il suffit d'ouvrir l’application Localiser, d'aller dans l’onglet Objets, de sélectionner l’AirTag, puis toucher son nom. La version firmware apparaît alors directement à l’écran.
Mais il est impossible de forcer la mise à jour. Comme pour les AirPods ou certains accessoires Apple, il n’existe aucun bouton permettant de forcer manuellement l’installation du firmware. Les mises à jour s’effectuent automatiquement en arrière-plan, via un iPhone connecté, et uniquement lorsque l’AirTag se trouve à proximité. Autrement dit : il faut simplement attendre qu’Apple pousse le firmware.
L’AirTag reste un produit stratégique pour Apple
Même si l’AirTag reste un accessoire relativement discret dans l’écosystème Apple, le produit continue de jouer un rôle important dans la stratégie de Cupertino autour de la localisation, du réseau Localiser, et des objets connectés.
Le réseau Localiser d’Apple est aujourd’hui devenu l’un des plus vastes systèmes de géolocalisation au monde grâce aux centaines de millions d’iPhone actifs. Et Apple continue visiblement d’améliorer progressivement l’expérience utilisateur, mais aussi les mécanismes de sécurité autour du produit.
Qu’en penser ?
Cette mise à jour paraît mineure, mais elle montre qu’Apple continue de suivre activement l’évolution de l’AirTag 2 après son lancement. Et alors que les problématiques de vie privée et de suivi abusif restent très sensibles, Apple semble vouloir continuer à ajuster régulièrement les comportements du produit via de simples mises à jour firmware invisibles pour l’utilisateur.