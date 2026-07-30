Pas de fibre, zone blanche ? Voici le nouveau routeur WiFi 7 Mesh 5G de TP-Link

LE WIFI 7 MESH POUR COUVRIR TOUTE LA MAISON

UN ÉCOSYSTÈME QUI GRANDIT AVEC LES BESOINS

LA 5G S’INVITE AU CŒUR DU RÉSEAU DOMESTIQUE

QU’EN PENSER ?



Après avoir testé récemment le routeur mobile M8550, TP-Link poursuit logiquement sa stratégie autour de la connectivité 5G, cette fois avec un produit destiné à remplacer une box Internet traditionnelle. Le Deco BE25-5G ne vise pas uniquement les zones blanches : il peut également séduire les utilisateurs souhaitant disposer d’une connexion de secours, équiper une résidence secondaire ou profiter d’un réseau Mesh performant sans dépendre d’une ligne fixe.



Affiché à 399,90 €, ce nouveau modèle se positionne clairement sur le segment premium. Son principal intérêt réside dans sa polyvalence : associer la souplesse de la 5G à un véritable réseau WiFi 7 Mesh, capable d’évoluer avec les besoins du foyer.

Au-delà de la connectivité 5G, TP-Link mise sur le WiFi 7 et son écosystème Mesh Deco., comme le Multi-Link Operation (MLO), le 4K-QAM ou encore AI-Roaming, chargée d’optimiser automatiquement les connexions entre les différents points d’accès.L’objectif est ici de, en passant par le télétravail ou la maison connectée, tout en assurant une connexion fluide à de nombreux appareils simultanément. Les utilisateurs préférant une connexion filaire pourront également profiter de ports Ethernet 2,5 Gbit/s, adaptés aux NAS, consoles de jeux, Smart TV ou ordinateurs.Comme les autres produits de la gamme Deco, le BE25-5G peut être. TP-Link annonce ainsi une portée pouvant atteindre 600 m² avec plusieurs bornes. Les appareils basculent automatiquement vers le point d’accès offrant le meilleur signal, sans coupure perceptible lorsque l’on passe d’une pièce à l’autre, voire jusqu’au jardin ou au bord de la piscine avec un module extérieur compatible.. Côté sécurité, la plateforme HomeShield se charge de protéger le réseau domestique, avec notamment des fonctions de contrôle parental, de détection des menaces et de gestion des appareils connectés.Avec le Deco BE25-5G, TP-Link entend répondre à un problème encore bien réel :. Ce nouveau boîtier fait office à la fois de modem 5G et de routeur WiFi Mesh. Une simple carte SIM (non fournie) suffit pour créer un réseau WiFi rapide et stable, sans travaux ni raccordement.La marque cible aussi bien les foyers situés. À l’approche des vacances, le Deco BE25-5G peut ainsi constituer une solution intéressante pour équiper une maison de campagne, un gîte ou un logement de vacances, là où une box Internet classique n’est pas toujours disponible. Notons qu'il peut servir de connexion de secours en cas de panne de la ligne principale, afin d’assurer une continuité de service.