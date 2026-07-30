Pas de fibre, zone blanche ? Voici le nouveau routeur WiFi 7 Mesh 5G de TP-Link
Par Laurence - Publié le
TP-Link étoffe sa gamme Deco avec un nouveau modèle particulièrement intéressant pour les foyers mal desservis par la fibre mais aussi pour les résidences secondaires. Le Deco BE25-5G combine un modem 5G et un système WiFi 7 Mesh afin d’offrir une connexion haut débit dans toute la maison, sans installation complexe ni dépendance à une ligne fixe.
Avec son design cylindrique et sa très jolie couleur blanche un peu nacrée, ce routeur a des faux airs de haut-parleur connecté Au-delà de la connectivité 5G, TP-Link mise sur le WiFi 7 et son écosystème Mesh Deco. Le BE25-5G peut atteindre jusqu’à 3,6 Gbit/s en WiFi bi-bande et intègre plusieurs technologies récentes, comme le Multi-Link Operation (MLO), le 4K-QAM ou encore AI-Roaming, chargée d’optimiser automatiquement les connexions entre les différents points d’accès.
L’objectif est ici de proposer un réseau capable d’absorber les usages les plus gourmands, du streaming 4K au cloud gaming, en passant par le télétravail ou la maison connectée, tout en assurant une connexion fluide à de nombreux appareils simultanément. Les utilisateurs préférant une connexion filaire pourront également profiter de ports Ethernet 2,5 Gbit/s, adaptés aux NAS, consoles de jeux, Smart TV ou ordinateurs.
Comme les autres produits de la gamme Deco, le BE25-5G peut être associé à d’autres modules Mesh afin d’étendre progressivement la couverture du réseau. TP-Link annonce ainsi une portée pouvant atteindre 600 m² avec plusieurs bornes. Les appareils basculent automatiquement vers le point d’accès offrant le meilleur signal, sans coupure perceptible lorsque l’on passe d’une pièce à l’autre, voire jusqu’au jardin ou au bord de la piscine avec un module extérieur compatible.
L’installation s’effectue depuis l’application Deco en quelques minutes. Côté sécurité, la plateforme HomeShield se charge de protéger le réseau domestique, avec notamment des fonctions de contrôle parental, de détection des menaces et de gestion des appareils connectés.
Avec le Deco BE25-5G, TP-Link entend répondre à un problème encore bien réel : tout le monde n’a pas accès à une connexion fibre performante. Ce nouveau boîtier fait office à la fois de modem 5G et de routeur WiFi Mesh. Une simple carte SIM (non fournie) suffit pour créer un réseau WiFi rapide et stable, sans travaux ni raccordement.
La marque cible aussi bien les foyers situés en zones mal couvertes que les télétravailleurs, les propriétaires de résidences secondaires ou certaines locations. À l’approche des vacances, le Deco BE25-5G peut ainsi constituer une solution intéressante pour équiper une maison de campagne, un gîte ou un logement de vacances, là où une box Internet classique n’est pas toujours disponible. Notons qu'il peut servir de connexion de secours en cas de panne de la ligne principale, afin d’assurer une continuité de service.
Après avoir testé récemment le routeur mobile M8550, TP-Link poursuit logiquement sa stratégie autour de la connectivité 5G, cette fois avec un produit destiné à remplacer une box Internet traditionnelle. Le Deco BE25-5G ne vise pas uniquement les zones blanches : il peut également séduire les utilisateurs souhaitant disposer d’une connexion de secours, équiper une résidence secondaire ou profiter d’un réseau Mesh performant sans dépendre d’une ligne fixe.
Affiché à 399,90 €, ce nouveau modèle se positionne clairement sur le segment premium. Son principal intérêt réside dans sa polyvalence : associer la souplesse de la 5G à un véritable réseau WiFi 7 Mesh, capable d’évoluer avec les besoins du foyer.
LE WIFI 7 MESH POUR COUVRIR TOUTE LA MAISON
Avec son design cylindrique et sa très jolie couleur blanche un peu nacrée, ce routeur a des faux airs de haut-parleur connecté Au-delà de la connectivité 5G, TP-Link mise sur le WiFi 7 et son écosystème Mesh Deco. Le BE25-5G peut atteindre jusqu’à 3,6 Gbit/s en WiFi bi-bande et intègre plusieurs technologies récentes, comme le Multi-Link Operation (MLO), le 4K-QAM ou encore AI-Roaming, chargée d’optimiser automatiquement les connexions entre les différents points d’accès.
L’objectif est ici de proposer un réseau capable d’absorber les usages les plus gourmands, du streaming 4K au cloud gaming, en passant par le télétravail ou la maison connectée, tout en assurant une connexion fluide à de nombreux appareils simultanément. Les utilisateurs préférant une connexion filaire pourront également profiter de ports Ethernet 2,5 Gbit/s, adaptés aux NAS, consoles de jeux, Smart TV ou ordinateurs.
UN ÉCOSYSTÈME QUI GRANDIT AVEC LES BESOINS
Comme les autres produits de la gamme Deco, le BE25-5G peut être associé à d’autres modules Mesh afin d’étendre progressivement la couverture du réseau. TP-Link annonce ainsi une portée pouvant atteindre 600 m² avec plusieurs bornes. Les appareils basculent automatiquement vers le point d’accès offrant le meilleur signal, sans coupure perceptible lorsque l’on passe d’une pièce à l’autre, voire jusqu’au jardin ou au bord de la piscine avec un module extérieur compatible.
L’installation s’effectue depuis l’application Deco en quelques minutes. Côté sécurité, la plateforme HomeShield se charge de protéger le réseau domestique, avec notamment des fonctions de contrôle parental, de détection des menaces et de gestion des appareils connectés.
LA 5G S’INVITE AU CŒUR DU RÉSEAU DOMESTIQUE
Avec le Deco BE25-5G, TP-Link entend répondre à un problème encore bien réel : tout le monde n’a pas accès à une connexion fibre performante. Ce nouveau boîtier fait office à la fois de modem 5G et de routeur WiFi Mesh. Une simple carte SIM (non fournie) suffit pour créer un réseau WiFi rapide et stable, sans travaux ni raccordement.
La marque cible aussi bien les foyers situés en zones mal couvertes que les télétravailleurs, les propriétaires de résidences secondaires ou certaines locations. À l’approche des vacances, le Deco BE25-5G peut ainsi constituer une solution intéressante pour équiper une maison de campagne, un gîte ou un logement de vacances, là où une box Internet classique n’est pas toujours disponible. Notons qu'il peut servir de connexion de secours en cas de panne de la ligne principale, afin d’assurer une continuité de service.
QU’EN PENSER ?
Après avoir testé récemment le routeur mobile M8550, TP-Link poursuit logiquement sa stratégie autour de la connectivité 5G, cette fois avec un produit destiné à remplacer une box Internet traditionnelle. Le Deco BE25-5G ne vise pas uniquement les zones blanches : il peut également séduire les utilisateurs souhaitant disposer d’une connexion de secours, équiper une résidence secondaire ou profiter d’un réseau Mesh performant sans dépendre d’une ligne fixe.
Affiché à 399,90 €, ce nouveau modèle se positionne clairement sur le segment premium. Son principal intérêt réside dans sa polyvalence : associer la souplesse de la 5G à un véritable réseau WiFi 7 Mesh, capable d’évoluer avec les besoins du foyer.