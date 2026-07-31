Le DJI Lito en promo à 319€ : équipez-vous d'un drone performant au meilleur prix pour cet été !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
La nouvelle famille Lito débarque avec deux modèles, le Lito 1 et le Lito X1, clairement pensés pour les débutants qui veulent se lancer en photo aérienne sans y laisser leur PEL. Le ticket d'entrée est encore plus intéressant aujourd'hui grâce à une promotion intéressante sur le Lito X1 avec une télécommande et deux batteries.
Sur le papier, le Lito 1 joue la carte simplicité efficace : capteur CMOS 1/2 pouce en 48 mégapixels, ouverture f/1,8, photo jusqu'en 8K et vidéo 4K. Rien de révolutionnaire, mais très largement au-dessus du niveau
Le Lito X1 vise plus haut avec un capteur CMOS 1/1,3 pouce (toujours 48 Mpx), une ouverture f/1,7, et surtout du HDR 14 stops en 10 bits D-Log M pour ceux qui veulent opter pour des images à peaufiner en post-production. Il ajoute aussi un LiDAR orienté vers l'avant pour affiner la perception dans les environnements complexes, plus 42 Go de stockage interne pour les jours où on a oublié la carte microSD.
Côté autonomie, les deux drones tiennent jusqu'à 36 minutes de vol par batterie et encaissent des vents à 10,7 m/s, avec au menu les modes automatisés maison : ActiveTrack, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse, Panorama. De quoi rassurer un débutant qui n'a jamais touché une manette de drone.
Reste la vraie question : Lito 1 ou X1 ? Le Lito 1 coche toutes les cases pour découvrir la discipline sans trop dépenser. Si vous n'en avez l'utilité, le X1 offre une vraie marge technique (meilleur capteur, HDR, LiDAR) qui peut faire la différence (mais ce ne sera pas utile pour un usage de base et des vidéos de vacances). La promotion à 319 euros avec une télécommande RC-N3 et deux batteries permet d'obtenir un pack intéressant au meilleur prix.
DJI Lito 1 et Lito X1
Sur le papier, le Lito 1 joue la carte simplicité efficace : capteur CMOS 1/2 pouce en 48 mégapixels, ouverture f/1,8, photo jusqu'en 8K et vidéo 4K. Rien de révolutionnaire, mais très largement au-dessus du niveau
drone jouetauquel on pourrait s'attendre à ce prix. Et surtout, DJI n'a pas rogné sur la sécurité : détection d'obstacles omnidirectionnelle de série, qui fonctionne tout de même lors de mauvaises conditions. À 339 euros, voir ce niveau d'équipement, c'est plutôt rare, et ça mérite d'être souligné.
Le Lito X1 vise plus haut avec un capteur CMOS 1/1,3 pouce (toujours 48 Mpx), une ouverture f/1,7, et surtout du HDR 14 stops en 10 bits D-Log M pour ceux qui veulent opter pour des images à peaufiner en post-production. Il ajoute aussi un LiDAR orienté vers l'avant pour affiner la perception dans les environnements complexes, plus 42 Go de stockage interne pour les jours où on a oublié la carte microSD.
Une entrée de gamme solide
Côté autonomie, les deux drones tiennent jusqu'à 36 minutes de vol par batterie et encaissent des vents à 10,7 m/s, avec au menu les modes automatisés maison : ActiveTrack, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse, Panorama. De quoi rassurer un débutant qui n'a jamais touché une manette de drone.
Reste la vraie question : Lito 1 ou X1 ? Le Lito 1 coche toutes les cases pour découvrir la discipline sans trop dépenser. Si vous n'en avez l'utilité, le X1 offre une vraie marge technique (meilleur capteur, HDR, LiDAR) qui peut faire la différence (mais ce ne sera pas utile pour un usage de base et des vidéos de vacances). La promotion à 319 euros avec une télécommande RC-N3 et deux batteries permet d'obtenir un pack intéressant au meilleur prix.