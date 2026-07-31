Le DJI Lito en promo à 319€ : équipez-vous d'un drone performant au meilleur prix pour cet été !

DJI Lito 1 et Lito X1

drone jouet

Une entrée de gamme solide

Sur le papier, le Lito 1 joue la carte simplicité efficace : capteur CMOS 1/2 pouce en 48 mégapixels, ouverture f/1,8, photo jusqu'en 8K et vidéo 4K. Rien de révolutionnaire, mais très largement au-dessus du niveauauquel on pourrait s'attendre à ce prix. Et surtout, DJI n'a pas rogné sur la sécurité :, qui fonctionne tout de même lors de mauvaises conditions. À 339 euros, voir ce niveau d'équipement, c'est plutôt rare, et ça mérite d'être souligné.Le Lito X1 vise plus haut avec un capteur CMOS 1/1,3 pouce (toujours 48 Mpx), une ouverture f/1,7, et surtout du HDR 14 stops en 10 bits D-Log M. Il ajoute aussi un LiDAR orienté vers l'avant pour affiner la perception dans les environnements complexes, plus 42 Go de stockage interne pour les jours où on a oublié la carte microSD.Côté autonomie,, avec au menu les modes automatisés maison : ActiveTrack, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse, Panorama. De quoi rassurer un débutant qui n'a jamais touché une manette de drone.Reste la vraie question : Lito 1 ou X1 ? Le Lito 1 coche toutes les cases pour découvrir la discipline sans trop dépenser. Si vous n'en avez l'utilité, le X1 offre une vraie marge technique (meilleur capteur, HDR, LiDAR) qui peut faire la différence (mais ce ne sera pas utile pour un usage de base et des vidéos de vacances).