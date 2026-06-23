Amflow TL Carbon : DJI lance un VTT électrique tout-carbone à 3 499 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
DJI continue son incursion dans le vélo. Après le PL Carbon, sa marque Amflow présente le TL Carbon à l'Eurobike, un VTT électrique tout-carbone plus léger et taillé pour le trail, animé par le moteur maison Avinox M2 et une batterie de 800 Wh. Le tout à 3 499 euros, un tarif qui vient bousculer des concurrents souvent bien plus chers.
Le cœur du vélo, c'est le moteur Avinox M2 développé par DJI, qui pèse 2,65 kilos pour 125 Nm de couple et jusqu'à 1 100 watts en pointe, des chiffres dignes des moteurs les plus puissants du marché. Il est accolé à une batterie amovible de 800 Wh, une version 600 Wh étant aussi prévue, avec en option un prolongateur d'autonomie de 480 Wh pour rallonger les grosses sorties. Sur le papier, DJI applique au vélo la même logique qu'à ses drones, de l'électronique pointue et intégrée maison plutôt que d'aller piocher un moteur chez Bosch ou Shimano.
Là où le PL Carbon visait l'enduro musclé, le TL Carbon mise sur la légèreté et la polyvalence. On reste sur un cadre carbone, mais avec 105 mm de débattement à l'arrière et une fourche de 120 mm, une géométrie plus maniable avec un angle de direction de 67 degrés et un empattement contenu à 1 144 mm, et un poids annoncé autour de 22,6 kilos en taille M. Le vélo est monté d'origine en roues de 27,5 pouces, avec la possibilité de passer en 29 pouces ou en montage mixte selon les envies, et il encaisse jusqu'à 200 kilos de charge. Deux tailles seulement, S/M et M/L, ce qui simplifie le choix même si ça ne collera pas parfaitement à toutes les morphologies.
Le vrai argument, c'est donc le prix. À 3 499 euros, le TL Carbon affiche un tarif que peu de VTT électriques tout-carbone avec une telle puissance osent, quand la plupart des références équivalentes dépassent allègrement les 6 000 ou 7 000 euros. Présenté à l'Eurobike de Francfort, il doit être commercialisé dans le courant de l'année 2026 à l'échelle mondiale. La disponibilité précise et le calendrier français restent à confirmer, mais Amflow distribue déjà le PL Carbon chez nous, donc on imagine mal le TL faire l'impasse sur la France.
DJI dans le vélo, on aurait pu ne pas y croire, sauf que le résultat a de quoi faire réfléchir toute la filière. Un carbone bien équipé à pleine puissance pour 3 499 euros, c'est exactement le genre de bon coup qui a bâti la réputation de la marque sur les drones, arriver tard mais avec un rapport prix-technologie qui force les autres à tout revoir. Le moteur Avinox devra quand même faire ses preuves sur la durée, côté fiabilité et service après-vente, parce que sur le terrain glissant du vélo électrique un beau tableau de specs ne fait pas tout.
Un moteur maison qui ne fait pas semblant
Le cœur du vélo, c'est le moteur Avinox M2 développé par DJI, qui pèse 2,65 kilos pour 125 Nm de couple et jusqu'à 1 100 watts en pointe, des chiffres dignes des moteurs les plus puissants du marché. Il est accolé à une batterie amovible de 800 Wh, une version 600 Wh étant aussi prévue, avec en option un prolongateur d'autonomie de 480 Wh pour rallonger les grosses sorties. Sur le papier, DJI applique au vélo la même logique qu'à ses drones, de l'électronique pointue et intégrée maison plutôt que d'aller piocher un moteur chez Bosch ou Shimano.
Plus léger et plus joueur que le PL
Là où le PL Carbon visait l'enduro musclé, le TL Carbon mise sur la légèreté et la polyvalence. On reste sur un cadre carbone, mais avec 105 mm de débattement à l'arrière et une fourche de 120 mm, une géométrie plus maniable avec un angle de direction de 67 degrés et un empattement contenu à 1 144 mm, et un poids annoncé autour de 22,6 kilos en taille M. Le vélo est monté d'origine en roues de 27,5 pouces, avec la possibilité de passer en 29 pouces ou en montage mixte selon les envies, et il encaisse jusqu'à 200 kilos de charge. Deux tailles seulement, S/M et M/L, ce qui simplifie le choix même si ça ne collera pas parfaitement à toutes les morphologies.
Un prix intéressant
Le vrai argument, c'est donc le prix. À 3 499 euros, le TL Carbon affiche un tarif que peu de VTT électriques tout-carbone avec une telle puissance osent, quand la plupart des références équivalentes dépassent allègrement les 6 000 ou 7 000 euros. Présenté à l'Eurobike de Francfort, il doit être commercialisé dans le courant de l'année 2026 à l'échelle mondiale. La disponibilité précise et le calendrier français restent à confirmer, mais Amflow distribue déjà le PL Carbon chez nous, donc on imagine mal le TL faire l'impasse sur la France.
On en dit quoi ?
DJI dans le vélo, on aurait pu ne pas y croire, sauf que le résultat a de quoi faire réfléchir toute la filière. Un carbone bien équipé à pleine puissance pour 3 499 euros, c'est exactement le genre de bon coup qui a bâti la réputation de la marque sur les drones, arriver tard mais avec un rapport prix-technologie qui force les autres à tout revoir. Le moteur Avinox devra quand même faire ses preuves sur la durée, côté fiabilité et service après-vente, parce que sur le terrain glissant du vélo électrique un beau tableau de specs ne fait pas tout.