Sur YouTube, deux secondes de lecture vaudront bientôt une vue
Par Vincent Lautier - Publié le
YouTube adopte dès la semaine prochaine la méthode de comptage la plus généreuse du marché : une vidéo lancée, même refermée aussitôt, vaudra une vue. La règle officieuse des 30 secondes disparaît, l'ancienne mesure devient les "vues engagées", réservées aux statistiques des créateurs, et les compteurs publics devraient prendre du volume dès la fin du mois.
La plateforme n'a jamais expliqué noir sur blanc sa méthode de calcul, mais toute l'industrie travaillait avec la même règle officieuse, autour d'une trentaine de secondes de visionnage pour valider une vue sur une vidéo classique. Ce seuil saute le 24 août. La première image lue suffira, sur les vidéos longues comme sur les podcasts, et même sur les directs puisqu'il suffira d'entrer dans un live pour être compté. Rien ne sera recalculé sur les anciennes vidéos, qui conservent leur total actuel et enchaînent avec la nouvelle règle, un mélange des deux systèmes qui ne va pas aider les comparaisons dans le temps.
Le chiffre qui intéresse les créateurs sérieux survit sous un autre nom, les vues engagées, consultables dans YouTube Studio. Et YouTube l'assure : rien ne change pour les revenus ni pour l'accès au Programme Partenaire, qui restent calculés sur ces vues engagées et sur les heures de visionnage, pas sur le compteur affiché sous la vidéo. Les annonceurs, eux, devront jongler avec deux chiffres, le compteur public gonflé d'un côté et la mesure d'engagement de l'autre.
Cette bascule n'a rien d'une surprise. Les Shorts sont passés à ce modèle l'an dernier, et TikTok comme Instagram comptent déjà une vue dès le lancement de la vidéo. YouTube explique répondre à une demande des créateurs, qui voulaient en finir avec la confusion des métriques entre formats et mesurer leur exposition réelle. En clair, tout le monde comptera désormais pareil, avec la méthode la plus généreuse du marché. Une vidéo lancée deux secondes puis abandonnée pèsera autant qu'un visionnage complet sur le compteur public.
En vrai, ça se défend, et le fait que la monétisation reste indexée sur l'engagement évite le pire. Mais on perd quelque chose au passage : la vue YouTube passait pour la mesure la plus exigeante du marché, et c'est précisément ce qui lui donnait de la valeur face aux compteurs faciles de TikTok. Un million de vues ne voudra plus dire la même chose avant et après le 24 août, et les records qui tomberont cet automne devront se lire avec précaution. Les chiffres seront plus gros, pas les vraies audiences.
La règle des 30 secondes disparaît
La plateforme n'a jamais expliqué noir sur blanc sa méthode de calcul, mais toute l'industrie travaillait avec la même règle officieuse, autour d'une trentaine de secondes de visionnage pour valider une vue sur une vidéo classique. Ce seuil saute le 24 août. La première image lue suffira, sur les vidéos longues comme sur les podcasts, et même sur les directs puisqu'il suffira d'entrer dans un live pour être compté. Rien ne sera recalculé sur les anciennes vidéos, qui conservent leur total actuel et enchaînent avec la nouvelle règle, un mélange des deux systèmes qui ne va pas aider les comparaisons dans le temps.
L'argent, lui, ne bouge pas
Le chiffre qui intéresse les créateurs sérieux survit sous un autre nom, les vues engagées, consultables dans YouTube Studio. Et YouTube l'assure : rien ne change pour les revenus ni pour l'accès au Programme Partenaire, qui restent calculés sur ces vues engagées et sur les heures de visionnage, pas sur le compteur affiché sous la vidéo. Les annonceurs, eux, devront jongler avec deux chiffres, le compteur public gonflé d'un côté et la mesure d'engagement de l'autre.
Un alignement sur TikTok et les Shorts
Cette bascule n'a rien d'une surprise. Les Shorts sont passés à ce modèle l'an dernier, et TikTok comme Instagram comptent déjà une vue dès le lancement de la vidéo. YouTube explique répondre à une demande des créateurs, qui voulaient en finir avec la confusion des métriques entre formats et mesurer leur exposition réelle. En clair, tout le monde comptera désormais pareil, avec la méthode la plus généreuse du marché. Une vidéo lancée deux secondes puis abandonnée pèsera autant qu'un visionnage complet sur le compteur public.
On en dit quoi ?
En vrai, ça se défend, et le fait que la monétisation reste indexée sur l'engagement évite le pire. Mais on perd quelque chose au passage : la vue YouTube passait pour la mesure la plus exigeante du marché, et c'est précisément ce qui lui donnait de la valeur face aux compteurs faciles de TikTok. Un million de vues ne voudra plus dire la même chose avant et après le 24 août, et les records qui tomberont cet automne devront se lire avec précaution. Les chiffres seront plus gros, pas les vraies audiences.