YouTube pousse Disney+ et Netflix vers le streaming gratuit !
Par Laurence - Publié le
Longtemps considérées comme incompatibles avec leur modèle économique, les offres gratuites pourraient bientôt faire leur retour sur les principales plateformes de streaming. Disney+, Paramount+ et même Netflix réfléchissent désormais à ouvrir une partie de leurs catalogues sans abonnement. En cause : la montée en puissance de YouTube, devenu l’un des principaux concurrents d’Hollywood.
Pendant des années, les plateformes de streaming ont cherché à convaincre les utilisateurs de payer un abonnement mensuel pour accéder à leurs contenus. Mais le paysage a profondément évolué. Aujourd’hui, YouTube capte une part toujours plus importante du temps passé devant les écrans, au point que les grands studios commencent à le considérer comme leur principal rival.
Contrairement aux services par abonnement, la plateforme de Google permet d’accéder gratuitement à une immense quantité de vidéos, financées par la publicité. Un modèle qui séduit aussi bien les créateurs que les utilisateurs. Face à cette concurrence, plusieurs géants du streaming envisagent désormais de revoir leur stratégie.
Selon Business Insider, Disney étudie actuellement la possibilité de proposer une version gratuite de Disney+. L’idée serait de donner accès à une sélection de contenus sans abonnement afin d’attirer de nouveaux utilisateurs. Une fois ces derniers habitués à utiliser l’application, la plateforme pourrait ensuite les inciter à passer à une formule payante.
Chez Paramount+, une réflexion similaire serait également en cours. Des documents internes évoquent un élargissement de l’accès gratuit à certains films et séries afin d’augmenter l’audience et les revenus publicitaires.
Même Netflix, pourtant longtemps opposé à toute offre gratuite, commence à faire évoluer son discours. Son co-directeur général, Greg Peters, a récemment reconnu qu’une formule financée par la publicité pourrait avoir du sens sur certains marchés, même si cette hypothèse ne concerne pas encore les États-Unis.
Ces projets répondent à une réalité économique. Après plusieurs années de croissance rapide, le marché des abonnements arrive progressivement à maturité. Gagner de nouveaux abonnés devient plus difficile et plus coûteux.
Proposer un accès gratuit permettrait aux plateformes de toucher un public plus large (plus jeune), de développer leurs revenus publicitaires et de transformer progressivement une partie de ces utilisateurs en abonnés payants.
Disney avait même envisagé d’aller plus loin en intégrant des contenus créés par les utilisateurs, à la manière de YouTube. Ce projet semble toutefois avoir été ralenti après la fin de certains partenariats autour de l’intelligence artificielle.
Pendant longtemps, Hollywood considérait YouTube comme une plateforme complémentaire, utile pour diffuser des bandes-annonces ou des extraits. Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, la bataille se joue avant tout sur le temps d’écran, et dans ce domaine, YouTube s’impose comme un concurrent redoutable.
L’arrivée de formules gratuites chez Disney+, Paramount+ ou Netflix constituerait un changement majeur pour l’industrie. Les plateformes semblent désormais prêtes à sacrifier une partie de l’exclusivité de leurs catalogues pour retrouver de la croissance et séduire un public qui hésite à multiplier les abonnements. Reste à savoir si ces offres gratuites suffiront à détourner les utilisateurs de YouTube, dont l’avance repose autant sur son immense catalogue que sur la puissance de ses algorithmes de recommandation.
YOUTUBE CHANGE LES RÈGLES DU JEU
Pendant des années, les plateformes de streaming ont cherché à convaincre les utilisateurs de payer un abonnement mensuel pour accéder à leurs contenus. Mais le paysage a profondément évolué. Aujourd’hui, YouTube capte une part toujours plus importante du temps passé devant les écrans, au point que les grands studios commencent à le considérer comme leur principal rival.
Contrairement aux services par abonnement, la plateforme de Google permet d’accéder gratuitement à une immense quantité de vidéos, financées par la publicité. Un modèle qui séduit aussi bien les créateurs que les utilisateurs. Face à cette concurrence, plusieurs géants du streaming envisagent désormais de revoir leur stratégie.
DISNEY+, PARAMOUNT+… ET MÊME NETFLIX RÉFLÉCHISSENT
Selon Business Insider, Disney étudie actuellement la possibilité de proposer une version gratuite de Disney+. L’idée serait de donner accès à une sélection de contenus sans abonnement afin d’attirer de nouveaux utilisateurs. Une fois ces derniers habitués à utiliser l’application, la plateforme pourrait ensuite les inciter à passer à une formule payante.
Chez Paramount+, une réflexion similaire serait également en cours. Des documents internes évoquent un élargissement de l’accès gratuit à certains films et séries afin d’augmenter l’audience et les revenus publicitaires.
Même Netflix, pourtant longtemps opposé à toute offre gratuite, commence à faire évoluer son discours. Son co-directeur général, Greg Peters, a récemment reconnu qu’une formule financée par la publicité pourrait avoir du sens sur certains marchés, même si cette hypothèse ne concerne pas encore les États-Unis.
LA PUBLICITÉ REDEVIENT UN LEVIER DE CROISSANCE
Ces projets répondent à une réalité économique. Après plusieurs années de croissance rapide, le marché des abonnements arrive progressivement à maturité. Gagner de nouveaux abonnés devient plus difficile et plus coûteux.
Proposer un accès gratuit permettrait aux plateformes de toucher un public plus large (plus jeune), de développer leurs revenus publicitaires et de transformer progressivement une partie de ces utilisateurs en abonnés payants.
Disney avait même envisagé d’aller plus loin en intégrant des contenus créés par les utilisateurs, à la manière de YouTube. Ce projet semble toutefois avoir été ralenti après la fin de certains partenariats autour de l’intelligence artificielle.
Qu’en penser ?
Pendant longtemps, Hollywood considérait YouTube comme une plateforme complémentaire, utile pour diffuser des bandes-annonces ou des extraits. Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, la bataille se joue avant tout sur le temps d’écran, et dans ce domaine, YouTube s’impose comme un concurrent redoutable.
L’arrivée de formules gratuites chez Disney+, Paramount+ ou Netflix constituerait un changement majeur pour l’industrie. Les plateformes semblent désormais prêtes à sacrifier une partie de l’exclusivité de leurs catalogues pour retrouver de la croissance et séduire un public qui hésite à multiplier les abonnements. Reste à savoir si ces offres gratuites suffiront à détourner les utilisateurs de YouTube, dont l’avance repose autant sur son immense catalogue que sur la puissance de ses algorithmes de recommandation.