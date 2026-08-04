YouTube pousse Disney+ et Netflix vers le streaming gratuit !

Qu’en penser ?



Pendant longtemps, Hollywood considérait YouTube comme une plateforme complémentaire, utile pour diffuser des bandes-annonces ou des extraits. Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, la bataille se joue avant tout sur le temps d’écran, et dans ce domaine, YouTube s’impose comme un concurrent redoutable.



L’arrivée de formules gratuites chez Disney+, Paramount+ ou Netflix constituerait un changement majeur pour l’industrie. Les plateformes semblent désormais prêtes à sacrifier une partie de l’exclusivité de leurs catalogues pour retrouver de la croissance et séduire un public qui hésite à multiplier les abonnements. Reste à savoir si ces offres gratuites suffiront à détourner les utilisateurs de YouTube, dont l’avance repose autant sur son immense catalogue que sur la puissance de ses algorithmes de recommandation.