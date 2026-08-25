UGREEN lance deux chargeurs Nexode Pro GaN 160 / 300 W, avec écran intelligent [déjà en PROMO]

UN ÉCRAN INTELLIGENT !

160 W ET UN CÂBLE RÉTRACTABLE

comme un aspirateur ^^

300 W, LA SUPERSTAR DES BUREAUX

100 W POUR LES PETITS BUDGETS

PRIX ET DISPONIBILITÉ

QU’EN PENSER ?



UGREEN ne cherche plus seulement à faire la course aux watts. L’écran, le suivi détaillé de chaque port et surtout le câble rétractable du modèle 160 W apportent de vraies petites améliorations au quotidien. Le 300 W vise évidemment un usage beaucoup plus sédentaire, mais sa capacité à remplacer une véritable collection de chargeurs sur un bureau pourrait séduire les utilisateurs particulièrement bien équipés. Reste le tarif : à 129,99 et 169,99 euros, ces deux Nexode Pro se positionnent clairement dans le haut de gamme.

Avec les MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch et autres accessoires sur votre bureau,UGREEN tente justement de rendre tout cela un peu plus lisible avec sa gamme Nexode Pro. Les deux nouveaux Nexode Pro (160 W / 300 W) disposent également, qui affiche en temps réel une sérietrès utiles : la puissance de sortie, le protocole utilisé, la tension, l’intensité, la température ou encore la manière dont l’énergie est répartie entre les différents appareils.UGREEN va même un peu plus loin, permettant de surveiller chaque port à distance, mais aussi de personnaliser certains protocoles de charge. Des mises à jour OTA sont également prévues.Le Nexode Pro 160W pourrait être le plus intéressant pour les utilisateurs nomades. Basé sur la technologied’UGREEN, il intègre directement), qui peut se révéler particulièrement pratique pour éviter d’avoir encore un câble à glisser dans le sac. Avec ses 160 W, il dispose de suffisamment de puissance pour alimenter plusieurs appareils, y compris un ordinateur portable.Pour les postes fixes ou ayant de gros besoins en énergie, UGREEN change nettement d’échelle avec le Nexode Pro 300 W.. De quoi envisager sans difficulté une installation comprenant un MacBook, un iPad, un iPhone et plusieurs accessoires (un haut parleur, des écouteurs, une montre etc...), et ce, depuis un seul bloc.UGREEN en profite pour rappeler. Déjà commercialisé, ce très joli chargeur argent métallisé reprend également le principe de l’écran intelligent mais dans un format plus compact.Les deux nouveautés seront. Le Nexode Pro 160 W avec câble rétractable est annoncé à 129,99 euros, tandis que la station Nexode Pro 300 W coûtera 169,99 euros. Le Nexode Pro 100 W reste pour sa part proposé à 59,99 euros.