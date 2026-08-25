UGREEN lance deux chargeurs Nexode Pro GaN 160 / 300 W, avec écran intelligent [déjà en PROMO]
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
UGREEN continue d’étoffer sa gamme de chargeurs GaN avec deux nouveaux modèles Nexode Pro, qui misent cette fois autant sur la puissance que sur le contrôle de la recharge. Au programme : un Nexode Pro 160 W avec câble USB-C rétractable et une imposante station de bureau Nexode Pro 300 W capable d’alimenter jusqu’à sept appareils simultanément. Tous deux disposent d’un écran permettant de surveiller précisément ce qui se passe sur chaque port.
Avec les MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch et autres accessoires sur votre bureau, les chargeurs capables d’alimenter plusieurs appareils en même temps sont devenus particulièrement pratiques.
UGREEN tente justement de rendre tout cela un peu plus lisible avec sa gamme Nexode Pro. Les deux nouveaux Nexode Pro (160 W / 300 W) disposent également d’un petit écran intelligent, qui affiche en temps réel une série d'informations très utiles : la puissance de sortie, le protocole utilisé, la tension, l’intensité, la température ou encore la manière dont l’énergie est répartie entre les différents appareils.
Cinq modes de charge peuvent être sélectionnés directement depuis le chargeur. UGREEN va même un peu plus loin avec une connexion Wi-Fi et une application mobile, permettant de surveiller chaque port à distance, mais aussi de personnaliser certains protocoles de charge. Des mises à jour OTA sont également prévues.
Le Nexode Pro 160W pourrait être le plus intéressant pour les utilisateurs nomades. Basé sur la technologie GaNInfinity d’UGREEN, il intègre directement un câble USB-C rétractable (
comme un aspirateur ^^), qui peut se révéler particulièrement pratique pour éviter d’avoir encore un câble à glisser dans le sac. Avec ses 160 W, il dispose de suffisamment de puissance pour alimenter plusieurs appareils, y compris un ordinateur portable.
Pour les postes fixes ou ayant de gros besoins en énergie, UGREEN change nettement d’échelle avec le Nexode Pro 300 W. Cette station est conçue pour remplacer plusieurs chargeurs et peut alimenter jusqu’à sept appareils simultanément. De quoi envisager sans difficulté une installation comprenant un MacBook, un iPad, un iPhone et plusieurs accessoires (un haut parleur, des écouteurs, une montre etc...), et ce, depuis un seul bloc.
UGREEN en profite pour rappeler l'existence de son petit Nexode Pro 100 W 4 ports. Déjà commercialisé, ce très joli chargeur argent métallisé reprend également le principe de l’écran intelligent mais dans un format plus compact.
Les deux nouveautés seront disponibles à partir du 25 août 2026. Le Nexode Pro 160 W avec câble rétractable est annoncé à 129,99 euros, tandis que la station Nexode Pro 300 W coûtera 169,99 euros. Le Nexode Pro 100 W reste pour sa part proposé à 59,99 euros.
UGREEN ne cherche plus seulement à faire la course aux watts. L’écran, le suivi détaillé de chaque port et surtout le câble rétractable du modèle 160 W apportent de vraies petites améliorations au quotidien. Le 300 W vise évidemment un usage beaucoup plus sédentaire, mais sa capacité à remplacer une véritable collection de chargeurs sur un bureau pourrait séduire les utilisateurs particulièrement bien équipés. Reste le tarif : à 129,99 et 169,99 euros, ces deux Nexode Pro se positionnent clairement dans le haut de gamme.
UN ÉCRAN INTELLIGENT !
Avec les MacBook, iPhone, iPad, Apple Watch et autres accessoires sur votre bureau, les chargeurs capables d’alimenter plusieurs appareils en même temps sont devenus particulièrement pratiques.
UGREEN tente justement de rendre tout cela un peu plus lisible avec sa gamme Nexode Pro. Les deux nouveaux Nexode Pro (160 W / 300 W) disposent également d’un petit écran intelligent, qui affiche en temps réel une série d'informations très utiles : la puissance de sortie, le protocole utilisé, la tension, l’intensité, la température ou encore la manière dont l’énergie est répartie entre les différents appareils.
Cinq modes de charge peuvent être sélectionnés directement depuis le chargeur. UGREEN va même un peu plus loin avec une connexion Wi-Fi et une application mobile, permettant de surveiller chaque port à distance, mais aussi de personnaliser certains protocoles de charge. Des mises à jour OTA sont également prévues.
160 W ET UN CÂBLE RÉTRACTABLE
Le Nexode Pro 160W pourrait être le plus intéressant pour les utilisateurs nomades. Basé sur la technologie GaNInfinity d’UGREEN, il intègre directement un câble USB-C rétractable (
300 W, LA SUPERSTAR DES BUREAUX
Pour les postes fixes ou ayant de gros besoins en énergie, UGREEN change nettement d’échelle avec le Nexode Pro 300 W. Cette station est conçue pour remplacer plusieurs chargeurs et peut alimenter jusqu’à sept appareils simultanément. De quoi envisager sans difficulté une installation comprenant un MacBook, un iPad, un iPhone et plusieurs accessoires (un haut parleur, des écouteurs, une montre etc...), et ce, depuis un seul bloc.
100 W POUR LES PETITS BUDGETS
UGREEN en profite pour rappeler l'existence de son petit Nexode Pro 100 W 4 ports. Déjà commercialisé, ce très joli chargeur argent métallisé reprend également le principe de l’écran intelligent mais dans un format plus compact.
PRIX ET DISPONIBILITÉ
Les deux nouveautés seront disponibles à partir du 25 août 2026. Le Nexode Pro 160 W avec câble rétractable est annoncé à 129,99 euros, tandis que la station Nexode Pro 300 W coûtera 169,99 euros. Le Nexode Pro 100 W reste pour sa part proposé à 59,99 euros.
QU’EN PENSER ?
UGREEN ne cherche plus seulement à faire la course aux watts. L’écran, le suivi détaillé de chaque port et surtout le câble rétractable du modèle 160 W apportent de vraies petites améliorations au quotidien. Le 300 W vise évidemment un usage beaucoup plus sédentaire, mais sa capacité à remplacer une véritable collection de chargeurs sur un bureau pourrait séduire les utilisateurs particulièrement bien équipés. Reste le tarif : à 129,99 et 169,99 euros, ces deux Nexode Pro se positionnent clairement dans le haut de gamme.