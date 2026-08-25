Apple a discrètement organisé un pot de départ pour Tim Cook (avec un concert privé)
Par Laurence - Publié le
À quelques jours d’un changement historique à la tête d’Apple, Tim Cook a eu droit à une véritable fête d’adieu organisée sur le campus de la firme. Selon The Information, environ 200 personnes se sont réunies dimanche 23 août pour célébrer celui qui dirige Apple depuis maintenant quinze ans. Avec quelques invités particulièrement symboliques et même un concert privé de OneRepublic.
La fête aurait été organisée le 23 août au Caffè Macs, la cafétéria du campus Apple, soit la veille du quinzième anniversaire de l’arrivée de Tim Cook au poste de CEO. Environ 200 personnes auraient participé à l’événement, avec une prestation du groupe américain OneRepublic. Plusieurs personnalités proches de l’histoire récente d’Apple ont également pris la parole pour rendre hommage au dirigeant.
Parmi elles figuraient Laurene Powell Jobs, veuve et épouse de Steve Jobs jusqu’à sa mort en 2011, l’ancien directeur des opérations Jeff Williams, le patron des Services, Eddy Cue et surtout John Ternus, qui prendra officiellement les commandes d’Apple le mardi 1er septembre. Une manière plutôt symbolique de refermer une période commencée le 24 août 2011, lorsque Tim Cook avait officiellement succédé à Steve Jobs à la tête de l’entreprise.
Cette fête ne marque toutefois pas un départ définitif. Bien loin de là ! À compter du 1er septembre, Tim Cook quitte ses fonctions de CEO pour devenir... Executive Chairman d’Apple.
Il s'agit d'un rôle moins exposé, mais qui lui permettra de continuer à intervenir sur certains dossiers brûlants de l’entreprise dans une dimension plus politique. Il devrait notamment participer aux échanges avec les responsables politiques et les gouvernements à travers le monde, un domaine dans lequel il a occupé une place croissante ces dernières années et un rôle que le CEO diplomate semble avoir particulièrement apprécié ces dernières années.
Il devrait en revanche progressivement s’éloigner des lancements de produits et de la communication quotidienne d’Apple, laissant désormais cette mission à son successeur.
À 51 ans, John Ternus est loin d’être un nouveau venu à Cupertino. Entré chez Apple en 2001, il occupe depuis 2021 le poste de Senior Vice President of Hardware Engineering et supervise ainsi une grande partie du développement matériel des principaux produits de la marque. Sa première échéance sera particulièrement symbolique : la traditionnelle keynote de septembre consacré aux nouveaux iPhone constituera son premier grand lancement de produits en qualité de CEO.
Selon plusieurs sources internes citées par The Information, Apple chercherait avant tout à assurer une transition dans la continuité. Peu de changements seraient donc attendus dans l’immédiat. Signe supplémentaire de cette volonté, l’assistante exécutive de Tim Cook devrait notamment rester en poste auprès de John Ternus.
Après quinze années à la tête d’Apple, cette fête ressemble forcément à la fin d’une époque, même si Tim Cook conservera un rôle important au sein du groupe. John Ternus héritera surtout d’une entreprise profondément transformée depuis 2011 et devra désormais imprimer progressivement sa propre marque. Son premier keynote en tant que CEO sera donc particulièrement observé, autant pour les nouveaux iPhone que pour la manière dont Apple mettra en scène cette nouvelle page de son histoire.
200 PERSONNES POUR SALUER TIM COOK
La fête aurait été organisée le 23 août au Caffè Macs, la cafétéria du campus Apple, soit la veille du quinzième anniversaire de l’arrivée de Tim Cook au poste de CEO. Environ 200 personnes auraient participé à l’événement, avec une prestation du groupe américain OneRepublic. Plusieurs personnalités proches de l’histoire récente d’Apple ont également pris la parole pour rendre hommage au dirigeant.
Parmi elles figuraient Laurene Powell Jobs, veuve et épouse de Steve Jobs jusqu’à sa mort en 2011, l’ancien directeur des opérations Jeff Williams, le patron des Services, Eddy Cue et surtout John Ternus, qui prendra officiellement les commandes d’Apple le mardi 1er septembre. Une manière plutôt symbolique de refermer une période commencée le 24 août 2011, lorsque Tim Cook avait officiellement succédé à Steve Jobs à la tête de l’entreprise.
TIM COOK NE QUITTE PAS VRAIMENT APPLE
Cette fête ne marque toutefois pas un départ définitif. Bien loin de là ! À compter du 1er septembre, Tim Cook quitte ses fonctions de CEO pour devenir... Executive Chairman d’Apple.
Il s'agit d'un rôle moins exposé, mais qui lui permettra de continuer à intervenir sur certains dossiers brûlants de l’entreprise dans une dimension plus politique. Il devrait notamment participer aux échanges avec les responsables politiques et les gouvernements à travers le monde, un domaine dans lequel il a occupé une place croissante ces dernières années et un rôle que le CEO diplomate semble avoir particulièrement apprécié ces dernières années.
Il devrait en revanche progressivement s’éloigner des lancements de produits et de la communication quotidienne d’Apple, laissant désormais cette mission à son successeur.
JOHN TERNUS AUX COMMANDES
À 51 ans, John Ternus est loin d’être un nouveau venu à Cupertino. Entré chez Apple en 2001, il occupe depuis 2021 le poste de Senior Vice President of Hardware Engineering et supervise ainsi une grande partie du développement matériel des principaux produits de la marque. Sa première échéance sera particulièrement symbolique : la traditionnelle keynote de septembre consacré aux nouveaux iPhone constituera son premier grand lancement de produits en qualité de CEO.
Selon plusieurs sources internes citées par The Information, Apple chercherait avant tout à assurer une transition dans la continuité. Peu de changements seraient donc attendus dans l’immédiat. Signe supplémentaire de cette volonté, l’assistante exécutive de Tim Cook devrait notamment rester en poste auprès de John Ternus.
QU’EN PENSER ?
Après quinze années à la tête d’Apple, cette fête ressemble forcément à la fin d’une époque, même si Tim Cook conservera un rôle important au sein du groupe. John Ternus héritera surtout d’une entreprise profondément transformée depuis 2011 et devra désormais imprimer progressivement sa propre marque. Son premier keynote en tant que CEO sera donc particulièrement observé, autant pour les nouveaux iPhone que pour la manière dont Apple mettra en scène cette nouvelle page de son histoire.