Apple a discrètement organisé un pot de départ pour Tim Cook (avec un concert privé)

200 PERSONNES POUR SALUER TIM COOK

TIM COOK NE QUITTE PAS VRAIMENT APPLE

JOHN TERNUS AUX COMMANDES

QU’EN PENSER ?



Après quinze années à la tête d’Apple, cette fête ressemble forcément à la fin d’une époque, même si Tim Cook conservera un rôle important au sein du groupe. John Ternus héritera surtout d’une entreprise profondément transformée depuis 2011 et devra désormais imprimer progressivement sa propre marque. Son premier keynote en tant que CEO sera donc particulièrement observé, autant pour les nouveaux iPhone que pour la manière dont Apple mettra en scène cette nouvelle page de son histoire.

, la cafétéria du campus Apple, soit la veille du quinzième anniversaire de l’arrivée de Tim Cook au poste de CEO. Environ 200 personnes auraient participé à l’événement, avec une prestation du groupe américain. Plusieurs personnalités proches de l’histoire récente d’Apple ont également pris la parole pour rendre hommage au dirigeant.Parmi elles figuraient, veuve et épouse de Steve Jobs jusqu’à sa mort en 2011, l’ancien directeur des opérations, le patron des Services,et surtout, qui prendra officiellement les commandes d’Apple le mardi 1er septembre.de refermer une période commencée le 24 août 2011, lorsque Tim Cook avait officiellement succédé à Steve Jobs à la tête de l’entreprise.Cette fête ne marque toutefois pas un départ définitif. Bien loin de là ! À compter du 1er septembre, Tim Cook quitte ses fonctions de CEO pour devenir... Executive Chairman d’Apple.Il s'agit d'un rôle moins exposé, mais qui lui permettra de continuer àdans une dimension plus politique. Il devrait notamment, un domaine dans lequel il a occupé une place croissante ces dernières années et un rôle que le CEO diplomate semble avoir particulièrement apprécié ces dernières années., laissant désormais cette mission à son successeur.. Entré chez Apple en 2001, il occupe depuis 2021 le poste de Senior Vice President of Hardware Engineering et supervise ainsi une grande partie du développement matériel des principaux produits de la marque.: la traditionnelle keynote de septembre consacré aux nouveaux iPhone constituera son premier grand lancement de produits en qualité de CEO.Selon plusieurs sources internes citées par, Apple chercherait avant tout à assurer une. Peu de changements seraient donc attendus dans l’immédiat. Signe supplémentaire de cette volonté, l’assistante exécutive de Tim Cook devrait notamment rester en poste auprès de John Ternus.