TP-Link dégaine les premiers routeurs WiFi 8 au monde, jusqu'à 22 Gbit/s
Par Vincent Lautier - Publié le
Le WiFi 8 n'est pas encore une norme finalisée que TP-Link lui consacre déjà toute une gamme. Le constructeur présentera à l'IFA le routeur Archer 8 Ultra et le système Mesh Deco 8 Ultra, annoncés comme les premiers produits WiFi 8 complets au monde. La promesse change d'ailleurs de nature, puisque cette génération veut d'abord rendre la connexion plus fiable.
Chaque nouvelle norme WiFi arrivait jusqu'à présent avec son gros chiffre de débit qui fait briller les yeux. Le WiFi 8, bâti sur la future norme IEEE 802.11bn, prend lui le problème dans l'autre sens et s'attaque aux vrais irritants du quotidien. Le signal qui faiblit au fond du couloir, le réseau qui sature quand toute la famille se connecte en même temps, les interférences qui font décrocher la visio. TP-Link enrobe le tout dans un moteur maison baptisé WiFi 8 Stability Engine, qui étend la portée pour les appareils éloignés, exploite les canaux secondaires quand le principal est encombré et adapte la modulation du signal dans les environnements chargés en parasites. Sur le papier, votre connexion doit donc tenir bon là où elle décrochait.
L'Archer 8 Ultra joue les routeurs classiques, avec un débit WiFi cumulé qui grimpe à 19 Gbit/s, de l'Ethernet à 10 Gbit/s et pas moins de 18 antennes internes cachées dans un boîtier au design minimaliste, où un éclairage discret remplace la traditionnelle rangée de voyants LED.
Le Deco 8 Ultra, lui, transpose la recette en version Mesh et pousse à 22 Gbit/s cumulés. Avec un pack de trois modules, la couverture grimpe à 910 m² et le réseau encaisse plus de 200 appareils connectés, ce qui laisse de la marge même dans une très grande maison bardée de domotique. Les deux appareils ne partagent d'ailleurs pas le même cerveau, puisque l'Archer embarque une puce Broadcom quand le Deco tourne sur du Qualcomm.
TP-Link ne compte pas s'arrêter à ces deux vaisseaux amiraux. Un Deco 8 plus abordable arrivera au premier trimestre 2027, suivi au printemps d'un routeur de voyage Roam 8 et d'une salve d'adaptateurs et de répéteurs. Les caractéristiques complètes de la gamme seront dévoilées le 30 septembre lors d'un événement mondial en ligne, et c'est aussi là qu'on espère découvrir les prix, dont le communiqué ne dit pour le moment rien. Les curieux de passage à l'IFA de Berlin pourront voir les deux appareils sur le stand TP-Link. On y fera donc un saut nous aussi.
TP-Link a l'habitude de dégainer avant tout le monde, la marque avait déjà pris tout le marché de vitesse sur le WiFi 7. Cette fois, le discours sur la fiabilité nous parle bien plus que les gros chiffres, parce que franchement, personne ne sature les 19 Gbit/s de son routeur, alors que tout le monde connaît la pièce du fond où la connexion galère. Il manque quand même l'essentiel, les prix, et les premiers routeurs WiFi 7 vendus à prix d'or au lancement invitent à la prudence. On attendra le 30 septembre pour sortir la calculette.
Le WiFi 8 veut d'abord soigner votre connexion
Chaque nouvelle norme WiFi arrivait jusqu'à présent avec son gros chiffre de débit qui fait briller les yeux. Le WiFi 8, bâti sur la future norme IEEE 802.11bn, prend lui le problème dans l'autre sens et s'attaque aux vrais irritants du quotidien. Le signal qui faiblit au fond du couloir, le réseau qui sature quand toute la famille se connecte en même temps, les interférences qui font décrocher la visio. TP-Link enrobe le tout dans un moteur maison baptisé WiFi 8 Stability Engine, qui étend la portée pour les appareils éloignés, exploite les canaux secondaires quand le principal est encombré et adapte la modulation du signal dans les environnements chargés en parasites. Sur le papier, votre connexion doit donc tenir bon là où elle décrochait.
Deux modèles musclés pour ouvrir le bal
L'Archer 8 Ultra joue les routeurs classiques, avec un débit WiFi cumulé qui grimpe à 19 Gbit/s, de l'Ethernet à 10 Gbit/s et pas moins de 18 antennes internes cachées dans un boîtier au design minimaliste, où un éclairage discret remplace la traditionnelle rangée de voyants LED.
Le Deco 8 Ultra, lui, transpose la recette en version Mesh et pousse à 22 Gbit/s cumulés. Avec un pack de trois modules, la couverture grimpe à 910 m² et le réseau encaisse plus de 200 appareils connectés, ce qui laisse de la marge même dans une très grande maison bardée de domotique. Les deux appareils ne partagent d'ailleurs pas le même cerveau, puisque l'Archer embarque une puce Broadcom quand le Deco tourne sur du Qualcomm.
Une gamme complète prévue pour 2027
TP-Link ne compte pas s'arrêter à ces deux vaisseaux amiraux. Un Deco 8 plus abordable arrivera au premier trimestre 2027, suivi au printemps d'un routeur de voyage Roam 8 et d'une salve d'adaptateurs et de répéteurs. Les caractéristiques complètes de la gamme seront dévoilées le 30 septembre lors d'un événement mondial en ligne, et c'est aussi là qu'on espère découvrir les prix, dont le communiqué ne dit pour le moment rien. Les curieux de passage à l'IFA de Berlin pourront voir les deux appareils sur le stand TP-Link. On y fera donc un saut nous aussi.
On en dit quoi ?
TP-Link a l'habitude de dégainer avant tout le monde, la marque avait déjà pris tout le marché de vitesse sur le WiFi 7. Cette fois, le discours sur la fiabilité nous parle bien plus que les gros chiffres, parce que franchement, personne ne sature les 19 Gbit/s de son routeur, alors que tout le monde connaît la pièce du fond où la connexion galère. Il manque quand même l'essentiel, les prix, et les premiers routeurs WiFi 7 vendus à prix d'or au lancement invitent à la prudence. On attendra le 30 septembre pour sortir la calculette.