John Ternus, Tim Cook : combien Apple va les payer ?

QU’EN PENSER ?



Avec 58 millions de dollars de rémunération cible, John Ternus obtient immédiatement un package à la hauteur de son nouveau statut. Mais Apple prend soin de lier très fortement sa rémunération aux résultats : plus de 71 % de l’ensemble de son package cible dépend directement des performances boursières du groupe.



Les 47 millions accordés à Tim Cook sont presque plus intéressants. Malgré son retrait de la direction opérationnelle, Apple entend manifestement continuer à profiter de son expérience et surtout de ses relations politiques, à un moment où les rapports avec Washington comme avec Pékin restent particulièrement stratégiques.



La transition entre les deux dirigeants sera donc progressive : John Ternus prend les commandes opérationnelles et financières du poste de CEO, tandis que Tim Cook conserve encore un rôle suffisamment important pour justifier l’un des packages de rémunération les plus élevés pour un président exécutif.