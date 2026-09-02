John Ternus, Tim Cook : combien Apple va les payer ?
Par Laurence - Publié le
Prendre la succession de Tim Cook à la tête d’Apple s’accompagne d’une rémunération plutôt confortable. Pour l’exercice fiscal 2027, le nouveau CEO John Ternus disposera d’une rémunération cible de 58 millions de dollars, essentiellement constituée d’actions. Devenu président exécutif, Tim Cook pourra de son côté toucher 47 millions de dollars.
Apple commence à préciser les conditions financières entourant sa nouvelle direction. Dans un nouveau document réglementaire transmis à la SEC, le constructeur indique que la rémunération cible de John Ternus atteindra 58 millions de dollars pour l’exercice fiscal 2027.
Dans le détail, le nouveau patron d’Apple percevra un salaire annuel de 3 millions de dollars, auquel s’ajoutera une attribution annuelle d’actions d’une valeur cible de 55 millions de dollars.
Sur ces 55 millions, 41,25 millions de dollars (soit 75 %), prendront la forme de Restricted Stock Units liées aux performances. Leur attribution dépendra du rendement total pour les actionnaires d’Apple (Total Shareholder Return ou TSR), comparé à celui des autres entreprises du S&P 500.
Les 13,75 millions restants (25 %) seront liés à la présence de John Ternus dans l’entreprise. Ces actions seront acquises à hauteur de 12,5 % tous les six mois pendant quatre ans. Pour l’exercice fiscal 2026, Ternus recevra également une attribution d’actions au prorata de la période durant laquelle il occupera le poste de CEO, avec une valeur cible de 2,5 millions de dollars.
Apple n'avait pas communiqué jusqu’à présent la rémunération de John Ternus lorsqu’il occupait le poste de vice-président senior chargé de l’ingénierie matérielle.
Bloomberg estime toutefois qu’un cadre de ce niveau chez Apple touche généralement autour de 25 millions de dollars par an, en cumulant salaire, actions et primes. Son passage à la tête du groupe s’accompagnerait donc logiquement d’une très nette augmentation de sa rémunération potentielle.
Attention toutefois : les 58 millions annoncés ne correspondent pas à un salaire versé en numéraire, et une très large partie dépendra à la fois de son maintien à la tête d’Apple et surtout des performances boursières de l’entreprise.
Tim Cook quitte le poste de CEO, mais pas Apple. Désormais président exécutif, il bénéficiera d’une rémunération cible de 47 millions de dollars pour l’exercice 2027.
Son salaire annuel sera ramené à 2 millions de dollars à compter du 26 septembre, auxquels viendront s’ajouter 45 millions de dollars d’actions.
La répartition sera différente de celle de John Ternus : 22,5 millions dépendront des performances d’Apple et 22,5 millions seront liés au temps passé dans l’entreprise, avec là encore une acquisition de 12,5 % tous les six mois pendant quatre ans.
Le montant peut paraître particulièrement élevé pour un président exécutif, mais il témoigne aussi de la volonté d’Apple de conserver Tim Cook très impliqué. Dans ses nouvelles fonctions, celui-ci devrait notamment continuer à gérer certaines relations particulièrement stratégiques et politiques du groupe, notamment avec l’administration Trump et le gouvernement chinois.
À titre de comparaison, la rémunération totale de Tim Cook atteignait précisément 74 294 811 dollars pour l’exercice fiscal 2025. Ce chiffre ne peut toutefois pas être directement comparé aux 47 millions annoncés pour 2027. Le montant de 2025 comprenait notamment des primes hors actions, ainsi que différents avantages et dépenses, parmi lesquels la sécurité personnelle. Son salaire et ses attributions d’actions représentaient environ 60,5 millions de dollars.
Les rémunérations cibles annoncées pour 2027 n’intègrent pas non plus tous les éventuels bonus liés aux performances. Les sommes effectivement perçues par John Ternus et Tim Cook pourront donc être différentes.
Avec 58 millions de dollars de rémunération cible, John Ternus obtient immédiatement un package à la hauteur de son nouveau statut. Mais Apple prend soin de lier très fortement sa rémunération aux résultats : plus de 71 % de l’ensemble de son package cible dépend directement des performances boursières du groupe.
Les 47 millions accordés à Tim Cook sont presque plus intéressants. Malgré son retrait de la direction opérationnelle, Apple entend manifestement continuer à profiter de son expérience et surtout de ses relations politiques, à un moment où les rapports avec Washington comme avec Pékin restent particulièrement stratégiques.
La transition entre les deux dirigeants sera donc progressive : John Ternus prend les commandes opérationnelles et financières du poste de CEO, tandis que Tim Cook conserve encore un rôle suffisamment important pour justifier l’un des packages de rémunération les plus élevés pour un président exécutif.
3 MILLIONS DE SALAIRE, 55 MILLIONS EN ACTIONS
Apple commence à préciser les conditions financières entourant sa nouvelle direction. Dans un nouveau document réglementaire transmis à la SEC, le constructeur indique que la rémunération cible de John Ternus atteindra 58 millions de dollars pour l’exercice fiscal 2027.
Dans le détail, le nouveau patron d’Apple percevra un salaire annuel de 3 millions de dollars, auquel s’ajoutera une attribution annuelle d’actions d’une valeur cible de 55 millions de dollars.
Sur ces 55 millions, 41,25 millions de dollars (soit 75 %), prendront la forme de Restricted Stock Units liées aux performances. Leur attribution dépendra du rendement total pour les actionnaires d’Apple (Total Shareholder Return ou TSR), comparé à celui des autres entreprises du S&P 500.
Les 13,75 millions restants (25 %) seront liés à la présence de John Ternus dans l’entreprise. Ces actions seront acquises à hauteur de 12,5 % tous les six mois pendant quatre ans. Pour l’exercice fiscal 2026, Ternus recevra également une attribution d’actions au prorata de la période durant laquelle il occupera le poste de CEO, avec une valeur cible de 2,5 millions de dollars.
UNE BELLE AUGMENTATION POUR JOHN TERNUS
Apple n'avait pas communiqué jusqu’à présent la rémunération de John Ternus lorsqu’il occupait le poste de vice-président senior chargé de l’ingénierie matérielle.
Bloomberg estime toutefois qu’un cadre de ce niveau chez Apple touche généralement autour de 25 millions de dollars par an, en cumulant salaire, actions et primes. Son passage à la tête du groupe s’accompagnerait donc logiquement d’une très nette augmentation de sa rémunération potentielle.
Attention toutefois : les 58 millions annoncés ne correspondent pas à un salaire versé en numéraire, et une très large partie dépendra à la fois de son maintien à la tête d’Apple et surtout des performances boursières de l’entreprise.
TIM COOK CONSERVE UN PACKAGE DE 47 MILLIONS
Tim Cook quitte le poste de CEO, mais pas Apple. Désormais président exécutif, il bénéficiera d’une rémunération cible de 47 millions de dollars pour l’exercice 2027.
Son salaire annuel sera ramené à 2 millions de dollars à compter du 26 septembre, auxquels viendront s’ajouter 45 millions de dollars d’actions.
La répartition sera différente de celle de John Ternus : 22,5 millions dépendront des performances d’Apple et 22,5 millions seront liés au temps passé dans l’entreprise, avec là encore une acquisition de 12,5 % tous les six mois pendant quatre ans.
Le montant peut paraître particulièrement élevé pour un président exécutif, mais il témoigne aussi de la volonté d’Apple de conserver Tim Cook très impliqué. Dans ses nouvelles fonctions, celui-ci devrait notamment continuer à gérer certaines relations particulièrement stratégiques et politiques du groupe, notamment avec l’administration Trump et le gouvernement chinois.
74,3 MILLIONS DE DOLLARS EN 2025
À titre de comparaison, la rémunération totale de Tim Cook atteignait précisément 74 294 811 dollars pour l’exercice fiscal 2025. Ce chiffre ne peut toutefois pas être directement comparé aux 47 millions annoncés pour 2027. Le montant de 2025 comprenait notamment des primes hors actions, ainsi que différents avantages et dépenses, parmi lesquels la sécurité personnelle. Son salaire et ses attributions d’actions représentaient environ 60,5 millions de dollars.
Les rémunérations cibles annoncées pour 2027 n’intègrent pas non plus tous les éventuels bonus liés aux performances. Les sommes effectivement perçues par John Ternus et Tim Cook pourront donc être différentes.
QU’EN PENSER ?
Avec 58 millions de dollars de rémunération cible, John Ternus obtient immédiatement un package à la hauteur de son nouveau statut. Mais Apple prend soin de lier très fortement sa rémunération aux résultats : plus de 71 % de l’ensemble de son package cible dépend directement des performances boursières du groupe.
Les 47 millions accordés à Tim Cook sont presque plus intéressants. Malgré son retrait de la direction opérationnelle, Apple entend manifestement continuer à profiter de son expérience et surtout de ses relations politiques, à un moment où les rapports avec Washington comme avec Pékin restent particulièrement stratégiques.
La transition entre les deux dirigeants sera donc progressive : John Ternus prend les commandes opérationnelles et financières du poste de CEO, tandis que Tim Cook conserve encore un rôle suffisamment important pour justifier l’un des packages de rémunération les plus élevés pour un président exécutif.