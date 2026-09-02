GoPro racheté pour 285 millions de dollars après des années de difficultés

GOPRO CHANGE DE PROPRIÉTAIRE

DES CAMÉRAS… MAIS AUSSI DE LA DÉFENSE

UNE HISTOIRE QUI AVAIT POURTANT TRÈS BIEN COMMENCÉ

QU’EN PENSER ?



À 285 millions de dollars, le montant du rachat montre à quel point GoPro s’est éloigné de ses années fastes. Mais cette opération pourrait surtout lui éviter un scénario beaucoup plus difficile après les avertissements lancés cet été. Le plus intéressant sera désormais de suivre la transformation de l’entreprise. GoPro assure que ses caméras grand public vont continuer, mais son avenir semble de plus en plus passer par l’optique, l’IA et surtout les marchés professionnels et militaires. Un virage étonnant pour une marque qui a bâti toute sa réputation sur les surfeurs, skieurs et autres amateurs de sports extrêmes.

C’est une page importante qui se tourne pour GoPro., dans le cadre d’une transaction valorisée à 285 millions de dollars. Les actionnaires de GoPro recevrontet conserveront environ 10 % du capital de la nouvelle entité. L’opération, qui doit encore obtenir les autorisations nécessaires, devrait être finalisée avant la fin de l’année.Surtout, le rapprochement permettra d’effacer lesencore inscrits au bilan de GoPro. Une véritable bouffée d’oxygène pour une entreprise dont la situation financière était devenue particulièrement préoccupante. En juin dernier, GoPro avait d’ailleurs averti ses investisseurs qu’il existait un doute sérieux sur sa capacité à poursuivre son activité sans nouveau financement.Ce rachat ne signifie pas pour autant la disparition des célèbres action cams. GoPro assure vouloir continuer à soutenir pleinement ses produits grand public, tout en investissant dans une gamme plus large. Mais le constructeur prépare surtout une diversification beaucoup plus inattendue. Il avait indiqué il y a quelques mois envisagerCette stratégie reste bien d’actualité. La nouvelle entité entend exploiter la propriété intellectuelle de GoPro sur les marchés grand public, professionnels et militaires, tout en rapatriant aux États-Unis une partie de la fabrication destinée aux marchés stratégiques.se présente de son côté comme une entreprise spécialisée dans, notamment dans les émetteurs-récepteurs optiques. Sa maison mère, Starman Holding, possède également plusieurs marques bien connues dans les accessoires, parmi lesquelles Incase, Incipio et Griffin.L’histoire de GoPro avait démarré très différemment. Introduite en Bourse en 2014 à, l’entreprise vendait alors plusieurs millions de caméras chaque année et était devenue quasiment synonyme d’action cam. GoPro a ensuite tenté de reproduire ce succès sur d’autres marchés.Le constructeur s’est finalement recentré sur ses caméras Hero destinées aux sportifs, professionnels et utilisateurs exigeants, tout en multipliant les restructurations et les suppressions de postes pour réduire ses coûts. La situation de l’entreprise attirait encore récemment quelques investisseurs inattendus : le YouTubeur, devenant son principal actionnaire.