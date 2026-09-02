GoPro racheté pour 285 millions de dollars après des années de difficultés
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs années compliquées et quelques mois seulement après avoir alerté sur sa capacité à poursuivre son activité, GoPro va changer de propriétaire. Le pionnier des action cams va fusionner avec Starman Optical dans le cadre d’une opération valorisée 285 millions de dollars. Un rapprochement qui pourrait également accélérer l’étonnante diversification de GoPro vers la défense.
C’est une page importante qui se tourne pour GoPro. Starman Optical a conclu un accord définitif pour fusionner avec le fabricant américain, dans le cadre d’une transaction valorisée à 285 millions de dollars. Les actionnaires de GoPro recevront 1,14 dollar par action et conserveront environ 10 % du capital de la nouvelle entité. L’opération, qui doit encore obtenir les autorisations nécessaires, devrait être finalisée avant la fin de l’année.
Surtout, le rapprochement permettra d’effacer les 92 millions de dollars de dette encore inscrits au bilan de GoPro. Une véritable bouffée d’oxygène pour une entreprise dont la situation financière était devenue particulièrement préoccupante. En juin dernier, GoPro avait d’ailleurs averti ses investisseurs qu’il existait un doute sérieux sur sa capacité à poursuivre son activité sans nouveau financement. Un mois plus tard, son fondateur et CEO Nick Woodman avait injecté 20 millions de dollars dans l’entreprise.
Ce rachat ne signifie pas pour autant la disparition des célèbres action cams. GoPro assure vouloir continuer à soutenir pleinement ses produits grand public, tout en investissant dans une gamme plus large. Mais le constructeur prépare surtout une diversification beaucoup plus inattendue. Il avait indiqué il y a quelques mois envisager de mettre son expertise en matière de caméras, d’optique et d’imagerie au service du secteur de la défense.
Cette stratégie reste bien d’actualité. La nouvelle entité entend exploiter la propriété intellectuelle de GoPro sur les marchés grand public, professionnels et militaires, tout en rapatriant aux États-Unis une partie de la fabrication destinée aux marchés stratégiques. Starman Optical se présente de son côté comme une entreprise spécialisée dans l’optique et la photonique, notamment dans les émetteurs-récepteurs optiques. Sa maison mère, Starman Holding, possède également plusieurs marques bien connues dans les accessoires, parmi lesquelles Incase, Incipio et Griffin.
L’histoire de GoPro avait démarré très différemment. Introduite en Bourse en 2014 à 24 dollars par action, l’entreprise vendait alors plusieurs millions de caméras chaque année et était devenue quasiment synonyme d’action cam. GoPro a ensuite tenté de reproduire ce succès sur d’autres marchés. Les drones, avec le malheureux Karma, puis les caméras à 360° n’ont toutefois jamais permis de retrouver la croissance espérée.
Le constructeur s’est finalement recentré sur ses caméras Hero destinées aux sportifs, professionnels et utilisateurs exigeants, tout en multipliant les restructurations et les suppressions de postes pour réduire ses coûts. La situation de l’entreprise attirait encore récemment quelques investisseurs inattendus : le YouTubeur Markiplier aurait ainsi accumulé environ 8,5 % du capital de GoPro, devenant son principal actionnaire.
À 285 millions de dollars, le montant du rachat montre à quel point GoPro s’est éloigné de ses années fastes. Mais cette opération pourrait surtout lui éviter un scénario beaucoup plus difficile après les avertissements lancés cet été. Le plus intéressant sera désormais de suivre la transformation de l’entreprise. GoPro assure que ses caméras grand public vont continuer, mais son avenir semble de plus en plus passer par l’optique, l’IA et surtout les marchés professionnels et militaires. Un virage étonnant pour une marque qui a bâti toute sa réputation sur les surfeurs, skieurs et autres amateurs de sports extrêmes.
GOPRO CHANGE DE PROPRIÉTAIRE
C’est une page importante qui se tourne pour GoPro. Starman Optical a conclu un accord définitif pour fusionner avec le fabricant américain, dans le cadre d’une transaction valorisée à 285 millions de dollars. Les actionnaires de GoPro recevront 1,14 dollar par action et conserveront environ 10 % du capital de la nouvelle entité. L’opération, qui doit encore obtenir les autorisations nécessaires, devrait être finalisée avant la fin de l’année.
Surtout, le rapprochement permettra d’effacer les 92 millions de dollars de dette encore inscrits au bilan de GoPro. Une véritable bouffée d’oxygène pour une entreprise dont la situation financière était devenue particulièrement préoccupante. En juin dernier, GoPro avait d’ailleurs averti ses investisseurs qu’il existait un doute sérieux sur sa capacité à poursuivre son activité sans nouveau financement. Un mois plus tard, son fondateur et CEO Nick Woodman avait injecté 20 millions de dollars dans l’entreprise.
DES CAMÉRAS… MAIS AUSSI DE LA DÉFENSE
Ce rachat ne signifie pas pour autant la disparition des célèbres action cams. GoPro assure vouloir continuer à soutenir pleinement ses produits grand public, tout en investissant dans une gamme plus large. Mais le constructeur prépare surtout une diversification beaucoup plus inattendue. Il avait indiqué il y a quelques mois envisager de mettre son expertise en matière de caméras, d’optique et d’imagerie au service du secteur de la défense.
Cette stratégie reste bien d’actualité. La nouvelle entité entend exploiter la propriété intellectuelle de GoPro sur les marchés grand public, professionnels et militaires, tout en rapatriant aux États-Unis une partie de la fabrication destinée aux marchés stratégiques. Starman Optical se présente de son côté comme une entreprise spécialisée dans l’optique et la photonique, notamment dans les émetteurs-récepteurs optiques. Sa maison mère, Starman Holding, possède également plusieurs marques bien connues dans les accessoires, parmi lesquelles Incase, Incipio et Griffin.
UNE HISTOIRE QUI AVAIT POURTANT TRÈS BIEN COMMENCÉ
L’histoire de GoPro avait démarré très différemment. Introduite en Bourse en 2014 à 24 dollars par action, l’entreprise vendait alors plusieurs millions de caméras chaque année et était devenue quasiment synonyme d’action cam. GoPro a ensuite tenté de reproduire ce succès sur d’autres marchés. Les drones, avec le malheureux Karma, puis les caméras à 360° n’ont toutefois jamais permis de retrouver la croissance espérée.
Le constructeur s’est finalement recentré sur ses caméras Hero destinées aux sportifs, professionnels et utilisateurs exigeants, tout en multipliant les restructurations et les suppressions de postes pour réduire ses coûts. La situation de l’entreprise attirait encore récemment quelques investisseurs inattendus : le YouTubeur Markiplier aurait ainsi accumulé environ 8,5 % du capital de GoPro, devenant son principal actionnaire.
QU’EN PENSER ?
À 285 millions de dollars, le montant du rachat montre à quel point GoPro s’est éloigné de ses années fastes. Mais cette opération pourrait surtout lui éviter un scénario beaucoup plus difficile après les avertissements lancés cet été. Le plus intéressant sera désormais de suivre la transformation de l’entreprise. GoPro assure que ses caméras grand public vont continuer, mais son avenir semble de plus en plus passer par l’optique, l’IA et surtout les marchés professionnels et militaires. Un virage étonnant pour une marque qui a bâti toute sa réputation sur les surfeurs, skieurs et autres amateurs de sports extrêmes.