LEGO dévoile son plus long set Star Wars à 750 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
LEGO officialise l'un des sets les plus impressionnants de sa gamme Star Wars, l'Executor, le Super Destroyer stellaire de Dark Vador. Avec ses 6130 pièces et son mètre trente-six de long, il devient carrément le plus long modèle jamais sorti dans la série. Il sera vendu 749,99 euros, avec une sortie prévue début octobre.
Ce vaisseau porte la référence 75457 et rejoint la collection UCS, la gamme haut de gamme que LEGO réserve aux adultes collectionneurs. Une fois assemblé, l'engin s'étire sur 136 centimètres de long, 50 de large et 20 de haut, pour un poids d'environ 5 kilos, autant dire qu'il faudra lui trouver une sacrée étagère avant même d'ouvrir la boîte. Pour donner une idée de son échelle un peu folle, LEGO glisse d'ailleurs un micro Star Destroyer dans le carton, ce qui en dit long sur la taille du vaisseau amiral. Le set arrive aussi avec une plaque de présentation gravée et un support pour aligner proprement les figurines.
Côté personnages, la boîte contient sept minifigurines, avec Dark Vador en tête d'affiche. Mais le vrai bonheur des fans se niche dans le reste du casting. Pour la première fois, LEGO réunit dans un même set les six chasseurs de primes de la saga, à savoir Boba Fett, Dengar, Bossk, IG-88, 4-LOM et Zuckuss. C'est un clin d'oeil direct à cette fameuse scène de L'Empire contre-attaque où Vador les convoque à bord de son navire, et rien que pour ça, beaucoup de collectionneurs vont déjà avoir sorti la carte bleue.
Le tarif est à la hauteur de la bête. Ces 749,99 euros le placent tout en haut du panier, mais les membres LEGO pourront le précommander et y accéder en exclusivité dès le 1er octobre, avant l'ouverture à tout le monde le 4 octobre. Pour appâter les acheteurs, la marque offre en prime le sabre laser de Dark Vador, un modèle de 174 pièces et 23 centimètres, à condition de craquer sur le vaisseau entre le 1er et le 10 octobre. Le vieil Executor sorti au début des années 2010 se contentait, lui, de 3152 pièces pour 399,99 euros, ce qui montre à quel point cette nouvelle version voit tout en beaucoup plus grand.
C'est clairement une pièce pour passionnés fortunés, pas le jouet qu'on pose sous le sapin en espérant que le petit s'amuse avec. À ce prix et avec cette taille, on est plus proche de l'objet de déco pour bureau de geek assumé que du cadeau raisonnable. Mais bon, réunir enfin les six chasseurs de primes et poser un vaisseau de 1,36 mètre chez soi, ça a de quoi faire briller les yeux de n'importe quel fan de la première trilogie.
Un monstre de plus d'un mètre de long
Ce vaisseau porte la référence 75457 et rejoint la collection UCS, la gamme haut de gamme que LEGO réserve aux adultes collectionneurs. Une fois assemblé, l'engin s'étire sur 136 centimètres de long, 50 de large et 20 de haut, pour un poids d'environ 5 kilos, autant dire qu'il faudra lui trouver une sacrée étagère avant même d'ouvrir la boîte. Pour donner une idée de son échelle un peu folle, LEGO glisse d'ailleurs un micro Star Destroyer dans le carton, ce qui en dit long sur la taille du vaisseau amiral. Le set arrive aussi avec une plaque de présentation gravée et un support pour aligner proprement les figurines.
Sept figurines et les six chasseurs de primes réunis
Côté personnages, la boîte contient sept minifigurines, avec Dark Vador en tête d'affiche. Mais le vrai bonheur des fans se niche dans le reste du casting. Pour la première fois, LEGO réunit dans un même set les six chasseurs de primes de la saga, à savoir Boba Fett, Dengar, Bossk, IG-88, 4-LOM et Zuckuss. C'est un clin d'oeil direct à cette fameuse scène de L'Empire contre-attaque où Vador les convoque à bord de son navire, et rien que pour ça, beaucoup de collectionneurs vont déjà avoir sorti la carte bleue.
Prix, date et cadeau de lancement
Le tarif est à la hauteur de la bête. Ces 749,99 euros le placent tout en haut du panier, mais les membres LEGO pourront le précommander et y accéder en exclusivité dès le 1er octobre, avant l'ouverture à tout le monde le 4 octobre. Pour appâter les acheteurs, la marque offre en prime le sabre laser de Dark Vador, un modèle de 174 pièces et 23 centimètres, à condition de craquer sur le vaisseau entre le 1er et le 10 octobre. Le vieil Executor sorti au début des années 2010 se contentait, lui, de 3152 pièces pour 399,99 euros, ce qui montre à quel point cette nouvelle version voit tout en beaucoup plus grand.
On en dit quoi ?
C'est clairement une pièce pour passionnés fortunés, pas le jouet qu'on pose sous le sapin en espérant que le petit s'amuse avec. À ce prix et avec cette taille, on est plus proche de l'objet de déco pour bureau de geek assumé que du cadeau raisonnable. Mais bon, réunir enfin les six chasseurs de primes et poser un vaisseau de 1,36 mètre chez soi, ça a de quoi faire briller les yeux de n'importe quel fan de la première trilogie.