LEGO dévoile son plus long set Star Wars à 750 euros

On en dit quoi ?



C'est clairement une pièce pour passionnés fortunés, pas le jouet qu'on pose sous le sapin en espérant que le petit s'amuse avec. À ce prix et avec cette taille, on est plus proche de l'objet de déco pour bureau de geek assumé que du cadeau raisonnable. Mais bon, réunir enfin les six chasseurs de primes et poser un vaisseau de 1,36 mètre chez soi, ça a de quoi faire briller les yeux de n'importe quel fan de la première trilogie.