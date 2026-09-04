Lexar dévoile un SSD magnétique (presque) aussi fin qu’une carte bancaire
Par Laurence - Publié le
Lexar profite de l’IFA 2026 pour présenter plusieurs nouveautés autour du stockage, avec un modèle qui sort clairement du lot. Le Muse Ultra-Slim Portable SSD ne mesure que 3,8 mm à son point le plus épais et peut se fixer au dos d’un iPhone MagSafe. Malgré ce format minuscule, il atteint 1 050 Mo/s et peut enregistrer directement des vidéos ProRes 4K à 120 i/s.
Les SSD externes sont devenus particulièrement pratiques avec les derniers iPhone, notamment pour enregistrer directement de longues vidéos en ProRes. Ils imposent toutefois généralement de fixer un petit boîtier au smartphone et de conserver un câble USB-C. Lexar cherche à rendre l’ensemble beaucoup plus discret avec son nouveau Muse Ultra-Slim Portable SSD, présenté comme le SSD portable le plus fin au monde.
Son boîtier métallique monobloc ne mesure que 3,8 mm à son point le plus épais et seulement 1 mm sur les bords. Pour parvenir à de telles dimensions, Lexar utilise un circuit imprimé spécialement développé et un empilement NAND haute densité. Le SSD prend place dans un étui magnétique qui peut lui-même être fixé au dos d’un iPhone compatible MagSafe.
Lexar a également revu la connexion. Plutôt que de brancher directement un câble USB-C sur le SSD, le Muse utilise une interface propriétaire PogoPin associée au câble magnétique SnapLink fourni.
Des aimants en néodyme N52 assurent l’alignement et maintiennent le connecteur en place. L’autre extrémité du câble vient évidemment se brancher sur le port USB-C de l’iPhone, de l’iPad ou du Mac. Malgré son format, les performances restent intéressantes avec jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture.
Le Muse peut surtout enregistrer directement des vidéos Apple ProRes 4K jusqu’à 120 images par seconde avec les modèles d’iPhone compatibles. Une utilisation qui semble d’ailleurs particulièrement adaptée à son système de fixation MagSafe. Deux capacités seront proposées, 512 Go et 1 To, avec une commercialisation prévue au quatrième trimestre 2026. Lexar n’a pas encore communiqué les tarifs.
Le constructeur profite également de l’IFA pour présenter ses travaux autour de Lexar AI Storage Core, destinés aux appareils exécutant des modèles d’IA localement. Ces technologies pourront atteindre une bande passante de 11 Go/s et combinent notamment des SSD Gen5 avec un nouveau contrôleur SPU gravé en 5 nm.
Lexar travaille également sur Luma Bridge, qui utilise notamment le préchargement prédictif et une gestion optimisée du cache. Selon l’entreprise, cette approche pourrait réduire d’environ 40 % les besoins en DRAM de certains systèmes dédiés à l’IA.
Enfin, Lexar s’intéresse au stockage embarqué dans les voitures électriques. Sa nouvelle gamme Dashcam USB Flash Drive est spécialement conçue pour supporter les enregistrements vidéo continus des dashcams ou des fonctions comparables au mode Sentinelle de Tesla.
Parmi toutes ces annonces, le Muse Ultra-Slim est clairement le produit le plus original. Lexar ne cherche pas seulement à réduire la taille d’un SSD classique : le constructeur repense aussi sa fixation et sa connexion pour mieux l’adapter à l’enregistrement vidéo sur iPhone.
Avec 3,8 mm d’épaisseur et une fixation MagSafe, il pourrait surtout intéresser les utilisateurs qui filment régulièrement en ProRes sans vouloir transformer leur iPhone en véritable sapin de Noël avec SSD, support et câbles.
UN SSD DE SEULEMENT 3,8 MM D’ÉPAISSEUR
Les SSD externes sont devenus particulièrement pratiques avec les derniers iPhone, notamment pour enregistrer directement de longues vidéos en ProRes. Ils imposent toutefois généralement de fixer un petit boîtier au smartphone et de conserver un câble USB-C. Lexar cherche à rendre l’ensemble beaucoup plus discret avec son nouveau Muse Ultra-Slim Portable SSD, présenté comme le SSD portable le plus fin au monde.
Son boîtier métallique monobloc ne mesure que 3,8 mm à son point le plus épais et seulement 1 mm sur les bords. Pour parvenir à de telles dimensions, Lexar utilise un circuit imprimé spécialement développé et un empilement NAND haute densité. Le SSD prend place dans un étui magnétique qui peut lui-même être fixé au dos d’un iPhone compatible MagSafe.
UNE CONNEXION MAGNÉTIQUE PLUTÔT ORIGINALE
Lexar a également revu la connexion. Plutôt que de brancher directement un câble USB-C sur le SSD, le Muse utilise une interface propriétaire PogoPin associée au câble magnétique SnapLink fourni.
Des aimants en néodyme N52 assurent l’alignement et maintiennent le connecteur en place. L’autre extrémité du câble vient évidemment se brancher sur le port USB-C de l’iPhone, de l’iPad ou du Mac. Malgré son format, les performances restent intéressantes avec jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture.
Le Muse peut surtout enregistrer directement des vidéos Apple ProRes 4K jusqu’à 120 images par seconde avec les modèles d’iPhone compatibles. Une utilisation qui semble d’ailleurs particulièrement adaptée à son système de fixation MagSafe. Deux capacités seront proposées, 512 Go et 1 To, avec une commercialisation prévue au quatrième trimestre 2026. Lexar n’a pas encore communiqué les tarifs.
LEXAR PRÉPARE AUSSI LE STOCKAGE POUR L’IA
Le constructeur profite également de l’IFA pour présenter ses travaux autour de Lexar AI Storage Core, destinés aux appareils exécutant des modèles d’IA localement. Ces technologies pourront atteindre une bande passante de 11 Go/s et combinent notamment des SSD Gen5 avec un nouveau contrôleur SPU gravé en 5 nm.
Lexar travaille également sur Luma Bridge, qui utilise notamment le préchargement prédictif et une gestion optimisée du cache. Selon l’entreprise, cette approche pourrait réduire d’environ 40 % les besoins en DRAM de certains systèmes dédiés à l’IA.
Enfin, Lexar s’intéresse au stockage embarqué dans les voitures électriques. Sa nouvelle gamme Dashcam USB Flash Drive est spécialement conçue pour supporter les enregistrements vidéo continus des dashcams ou des fonctions comparables au mode Sentinelle de Tesla.
QU’EN PENSER ?
Parmi toutes ces annonces, le Muse Ultra-Slim est clairement le produit le plus original. Lexar ne cherche pas seulement à réduire la taille d’un SSD classique : le constructeur repense aussi sa fixation et sa connexion pour mieux l’adapter à l’enregistrement vidéo sur iPhone.
Avec 3,8 mm d’épaisseur et une fixation MagSafe, il pourrait surtout intéresser les utilisateurs qui filment régulièrement en ProRes sans vouloir transformer leur iPhone en véritable sapin de Noël avec SSD, support et câbles.