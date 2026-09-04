Lexar dévoile un SSD magnétique (presque) aussi fin qu’une carte bancaire

UN SSD DE SEULEMENT 3,8 MM D’ÉPAISSEUR

UNE CONNEXION MAGNÉTIQUE PLUTÔT ORIGINALE

LEXAR PRÉPARE AUSSI LE STOCKAGE POUR L’IA

QU’EN PENSER ?



Parmi toutes ces annonces, le Muse Ultra-Slim est clairement le produit le plus original. Lexar ne cherche pas seulement à réduire la taille d’un SSD classique : le constructeur repense aussi sa fixation et sa connexion pour mieux l’adapter à l’enregistrement vidéo sur iPhone.



Avec 3,8 mm d’épaisseur et une fixation MagSafe, il pourrait surtout intéresser les utilisateurs qui filment régulièrement en ProRes sans vouloir transformer leur iPhone en véritable sapin de Noël avec SSD, support et câbles.

, notamment pour enregistrer directement de longues vidéos en ProRes. Ils imposent toutefois généralement de fixer un petit boîtier au smartphone et de conserver un câble USB-C., présenté comme le SSD portable le plus fin au monde.. Pour parvenir à de telles dimensions, Lexar utilise un circuit imprimé spécialement développé et un empilement NAND haute densité. Le SSD prend place dans un étui magnétique qui peut lui-même être fixé au dos d’un iPhone compatible MagSafe.Lexar a également revu la connexion. Plutôt que de brancher directement un câble USB-C sur le SSD,Desassurent l’alignement et maintiennent le connecteur en place. L’autre extrémité du câble vient évidemment. Malgré son format, les performances restent intéressantes avec jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture.. Une utilisation qui semble d’ailleurs particulièrement adaptée à son système de fixation MagSafe. Deux capacités seront proposées,, avec une commercialisation prévue au quatrième trimestre 2026. Lexar n’a pas encore communiqué les tarifs., destinés aux appareils exécutant des modèles d’IA localement. Ces technologies pourront atteindre une bande passante de 11 Go/s et combinent notamment des SSD Gen5 avec un nouveau contrôleur SPU gravé en 5 nm.Lexar travaille également sur. Selon l’entreprise, cette approche pourrait réduire d’environ 40 % les besoins en DRAM de certains systèmes dédiés à l’IA.. Sa nouvelle gamme Dashcam USB Flash Drive est spécialement conçue pour supporter les enregistrements vidéo continus des dashcams ou des fonctions comparables au mode Sentinelle de Tesla.