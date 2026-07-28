Ce boitier SSD Thunderbolt 5 est en promo : 7000 Mo/s, un max de débits au meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Le Thunderbolt 5 débarque sur les Mac récents, et avec lui une question : pourquoi payer plus cher pour un boîtier SSD en Thunderbolt 5 quand un modèle USB-C suffit ? Réponse simple : le débit. Là où l'USB plafonne à 1 000 Mo/s sur Mac, le Thunderbolt 5 grimpe à 7 000 Mo/s. Import photo, montage 4K, gros transferts : tout devient instantané.
Rappelons les bases : Si le port physique en USB-C est physiquement le même partout, la technologie de transfert change radicalement les débits. Là où un SSD externe USB 3.2 Gen2 plafonne à 10 Gb/s (soit environ 1 000 Mo/s dans le meilleur des cas sur un Mac), un boîtier Thunderbolt 5 vous offre une bande passante de 80 Gb/s (et même 120 Gb/s en mode Bandwidth Boost asymétrique, utilisé pour l'affichage lorsque la bande passante le nécessite). En pratique, on atteint les 7 000 Mo/s en lecture et les 6 500 Mo/s en écriture, soit le double de ce que proposait le Thunderbolt 4. Concrètement, des débits qui dépassent ce que la majorité des SSD internes proposaient il y a peu encore.
C'est là que le boîtier prend tout son sens face à un SSD externe clé en main : vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, en fonction de votre budget et de vos besoins en capacité. Un SSD NVMe PCIe 4.0 d'entrée de gamme pour faire de la sauvegarde, ou un modèle haut de gamme à 7 000 Mo/s et plus pour des performances au top (dans notre exemple, nous avons mis un SSD Lexar en PCIe 5.0 NM1090 Pro capable de délivrer 14 000 Mo/s afin d'être certains de ne pas brider le boitier).
C'est vous qui décidez. Et le jour où votre SSD devient trop étriqué, vous le remplacez sans devoir racheter tout l'ensemble. Sachant qu'Apple ne livre que de petites capacités sur ses machines d'entrée de gamme, et fait payer au prix de l'or la moindre augmentation, déporter le stockage en externe est une alternative intéressante aux configurations coûteuses de Cupertino.
Les vidéastes, les photographes manipulant des bibliothèques de plusieurs To, les développeurs jonglant avec des machines virtuelles, mais aussi tous ceux qui en ont assez de jongler avec un SSD interne saturé. Attention toutefois, si votre Mac n'est pas compatible Thunderbolt 5, le boîtier sera rétrocompatible mais bridé aux 40 Gb/s du Thunderbolt 4. Dans ce cas, mieux vaut peut-être viser un boîtier Thunderbolt 4 moins onéreux, ou penser à l'avenir avec et votre future machine en optant pour un modèle en Thunderbolt 5. Mais si vous disposez d'une machine récente, foncez : la différence se sent immédiatement au quotidien, si vous en avez l'utilité. Vous pouvez retrouver le test de ce modèle TerraMaster ici.
Pourquoi investir dans un boitier SSD Thunderbolt 5 ?
Rappelons les bases : Si le port physique en USB-C est physiquement le même partout, la technologie de transfert change radicalement les débits. Là où un SSD externe USB 3.2 Gen2 plafonne à 10 Gb/s (soit environ 1 000 Mo/s dans le meilleur des cas sur un Mac), un boîtier Thunderbolt 5 vous offre une bande passante de 80 Gb/s (et même 120 Gb/s en mode Bandwidth Boost asymétrique, utilisé pour l'affichage lorsque la bande passante le nécessite). En pratique, on atteint les 7 000 Mo/s en lecture et les 6 500 Mo/s en écriture, soit le double de ce que proposait le Thunderbolt 4. Concrètement, des débits qui dépassent ce que la majorité des SSD internes proposaient il y a peu encore.
La liberté de choisir son SSD (prix/performances/capacité)
C'est là que le boîtier prend tout son sens face à un SSD externe clé en main : vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, en fonction de votre budget et de vos besoins en capacité. Un SSD NVMe PCIe 4.0 d'entrée de gamme pour faire de la sauvegarde, ou un modèle haut de gamme à 7 000 Mo/s et plus pour des performances au top (dans notre exemple, nous avons mis un SSD Lexar en PCIe 5.0 NM1090 Pro capable de délivrer 14 000 Mo/s afin d'être certains de ne pas brider le boitier).
C'est vous qui décidez. Et le jour où votre SSD devient trop étriqué, vous le remplacez sans devoir racheter tout l'ensemble. Sachant qu'Apple ne livre que de petites capacités sur ses machines d'entrée de gamme, et fait payer au prix de l'or la moindre augmentation, déporter le stockage en externe est une alternative intéressante aux configurations coûteuses de Cupertino.
Les vidéastes, les photographes manipulant des bibliothèques de plusieurs To, les développeurs jonglant avec des machines virtuelles, mais aussi tous ceux qui en ont assez de jongler avec un SSD interne saturé. Attention toutefois, si votre Mac n'est pas compatible Thunderbolt 5, le boîtier sera rétrocompatible mais bridé aux 40 Gb/s du Thunderbolt 4. Dans ce cas, mieux vaut peut-être viser un boîtier Thunderbolt 4 moins onéreux, ou penser à l'avenir avec et votre future machine en optant pour un modèle en Thunderbolt 5. Mais si vous disposez d'une machine récente, foncez : la différence se sent immédiatement au quotidien, si vous en avez l'utilité. Vous pouvez retrouver le test de ce modèle TerraMaster ici.