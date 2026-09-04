UGREEN : une batterie Qi2 avec refroidissement liquide, des stations de charge et de nouveaux NAS

QU’EN PENSER ?



UGREEN présente beaucoup de nouveautés à l’IFA, mais la batterie MagFlow Pro est certainement la plus originale. Installer une micropompe et un circuit de refroidissement liquide dans une batterie de 10 000 mAh paraît presque démesuré, mais montre aussi les contraintes thermiques posées par la recharge Qi2 à 25 W. Les nouveaux NASync Ultra jouent dans une autre catégorie. Avec le Thunderbolt 4, le 10 GbE et jusqu’à huit baies, UGREEN cherche clairement à dépasser le simple NAS familial pour aller chercher les créateurs et les petites structures professionnelles.