UGREEN : une batterie Qi2 avec refroidissement liquide, des stations de charge et de nouveaux NAS
Par Laurence - Publié le
UGREEN profite de l’IFA 2026 pour dévoiler de nouveaux accessoires MagFlow capables de charger un iPhone sans fil jusqu’à 25 W, avec un étonnant système de refroidissement liquide sur sa batterie externe. Côté stockage, les nouveaux NASync DXP6800 Ultra et DXP8800 Ultra passent aux processeurs Intel Core, au Thunderbolt 4 et au réseau 10 GbE.
Avec le passage du Qi2 de 15 à 25 W, la recharge magnétique devient plus rapide, mais la chauffe reste un problème. UGREEN a donc choisi une solution assez originale pour sa nouvelle MagFlow Pro 10 000 mAh : intégrer un véritable système de refroidissement liquide.
La technologie CryoPulse repose sur une micropompe, une chambre à vapeur en cuivre et un système ThermalGuard qui adapte automatiquement la puissance en fonction de la température. Une petite fenêtre permet même d’observer le liquide circuler à l’intérieur. UGREEN dévoile sa nouvelle gamme MagFlow à l'IFA 2026 en présentant la première batterie externe magnétique Qi2 de 25 W au monde dotée d'un système de refroidissement liquide par micro-pompe.
La batterie délivre 25 W en Qi2 et jusqu’à 45 W en filaire grâce à son câble intégré (un petit détail qui a les faveurs du fabriquant). UGREEN annonce 50 % de batterie en 40 minutes sur un iPhone 17 Pro Max. Elle est d'ores et déjà proposée à 119,99 euros.
La nouvelle gamme comprend également une station MagFlow Pro 3-en-1 permettant de recharger simultanément un iPhone à 25 W, une Apple Watch et des AirPods. Cette fois, UGREEN utilise un refroidissement par effet Peltier associé à un ventilateur annoncé sous les 15 dB. Un écran affiche la puissance de charge, la température et le mode de refroidissement. Son prix est fixé à 139,99 euros.
Plus simple, le MagFlow 2-en-1 se replie pour ne mesurer que 60 × 72 × 27 mm. Il recharge un smartphone à 25 W et des écouteurs à 5 W et est vendu à 49,99 euros.
UGREEN profite aussi de l’IFA pour renforcer sa gamme NASync avec les DXP6800 Ultra et DXP8800 Ultra, clairement orientés vers les utilisateurs exigeants et les petites entreprises. Le DXP6800 Ultra dispose de six baies, de deux emplacements NVMe et peut accueillir jusqu’à 208 To de stockage. Il embarque un Intel Core 5 120U à 10 cœurs, 8 Go de DDR5 extensibles jusqu’à 96 Go et surtout deux ports Thunderbolt 4 à 40 Gbit/s et deux ports Ethernet 10 GbE. Une sortie HDMI 8K 60 Hz et un lecteur SD 4.0 sont également présents.
Le DXP8800 Ultra reprend la même connectique, mais passe à huit baies et jusqu’à 272 To de stockage. Il bénéficie également d’un processeur Intel Core 7 150U à 10 cœurs. Les deux modèles fonctionnent sous UGOS Pro et prennent en charge Docker et les machines virtuelles. Les précommandes débuteront le 4 septembre, les dates d’expédition devant être précisées directement par UGREEN.
UGREEN présente beaucoup de nouveautés à l’IFA, mais la batterie MagFlow Pro est certainement la plus originale. Installer une micropompe et un circuit de refroidissement liquide dans une batterie de 10 000 mAh paraît presque démesuré, mais montre aussi les contraintes thermiques posées par la recharge Qi2 à 25 W. Les nouveaux NASync Ultra jouent dans une autre catégorie. Avec le Thunderbolt 4, le 10 GbE et jusqu’à huit baies, UGREEN cherche clairement à dépasser le simple NAS familial pour aller chercher les créateurs et les petites structures professionnelles.
UNE BATTERIE QI2 AVEC REFROIDISSEMENT LIQUIDE
Avec le passage du Qi2 de 15 à 25 W, la recharge magnétique devient plus rapide, mais la chauffe reste un problème. UGREEN a donc choisi une solution assez originale pour sa nouvelle MagFlow Pro 10 000 mAh : intégrer un véritable système de refroidissement liquide.
La technologie CryoPulse repose sur une micropompe, une chambre à vapeur en cuivre et un système ThermalGuard qui adapte automatiquement la puissance en fonction de la température. Une petite fenêtre permet même d’observer le liquide circuler à l’intérieur. UGREEN dévoile sa nouvelle gamme MagFlow à l'IFA 2026 en présentant la première batterie externe magnétique Qi2 de 25 W au monde dotée d'un système de refroidissement liquide par micro-pompe.
La batterie délivre 25 W en Qi2 et jusqu’à 45 W en filaire grâce à son câble intégré (un petit détail qui a les faveurs du fabriquant). UGREEN annonce 50 % de batterie en 40 minutes sur un iPhone 17 Pro Max. Elle est d'ores et déjà proposée à 119,99 euros.
UNE STATION POUR L’IPHONE, L’APPLE WATCH ET LES AIRPODS
La nouvelle gamme comprend également une station MagFlow Pro 3-en-1 permettant de recharger simultanément un iPhone à 25 W, une Apple Watch et des AirPods. Cette fois, UGREEN utilise un refroidissement par effet Peltier associé à un ventilateur annoncé sous les 15 dB. Un écran affiche la puissance de charge, la température et le mode de refroidissement. Son prix est fixé à 139,99 euros.
Plus simple, le MagFlow 2-en-1 se replie pour ne mesurer que 60 × 72 × 27 mm. Il recharge un smartphone à 25 W et des écouteurs à 5 W et est vendu à 49,99 euros.
DES NAS BEAUCOUP PLUS MUSCLÉS
UGREEN profite aussi de l’IFA pour renforcer sa gamme NASync avec les DXP6800 Ultra et DXP8800 Ultra, clairement orientés vers les utilisateurs exigeants et les petites entreprises. Le DXP6800 Ultra dispose de six baies, de deux emplacements NVMe et peut accueillir jusqu’à 208 To de stockage. Il embarque un Intel Core 5 120U à 10 cœurs, 8 Go de DDR5 extensibles jusqu’à 96 Go et surtout deux ports Thunderbolt 4 à 40 Gbit/s et deux ports Ethernet 10 GbE. Une sortie HDMI 8K 60 Hz et un lecteur SD 4.0 sont également présents.
Le DXP8800 Ultra reprend la même connectique, mais passe à huit baies et jusqu’à 272 To de stockage. Il bénéficie également d’un processeur Intel Core 7 150U à 10 cœurs. Les deux modèles fonctionnent sous UGOS Pro et prennent en charge Docker et les machines virtuelles. Les précommandes débuteront le 4 septembre, les dates d’expédition devant être précisées directement par UGREEN.
QU’EN PENSER ?
UGREEN présente beaucoup de nouveautés à l’IFA, mais la batterie MagFlow Pro est certainement la plus originale. Installer une micropompe et un circuit de refroidissement liquide dans une batterie de 10 000 mAh paraît presque démesuré, mais montre aussi les contraintes thermiques posées par la recharge Qi2 à 25 W. Les nouveaux NASync Ultra jouent dans une autre catégorie. Avec le Thunderbolt 4, le 10 GbE et jusqu’à huit baies, UGREEN cherche clairement à dépasser le simple NAS familial pour aller chercher les créateurs et les petites structures professionnelles.