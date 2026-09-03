Unistellar ENVISION, des jumelles en réalité augmentée en précommande pour Noël
Par Laurence - Publié le
Après plus de deux ans de développement, les jumelles connectées ENVISION —que Didier avait testées —commencent enfin à arriver chez leurs premiers utilisateurs. Unistellar profite du Showstopper de l’IFA 2026 pour présenter pour la première fois en Europe ce drôle d’appareil mêlant optique traditionnelle et réalité augmentée. Les nouvelles commandes sont désormais ouvertes, avec une livraison annoncée avant Noël.
Unistellar s’est surtout fait connaître avec ses télescopes connectés, mais l’entreprise française travaille depuis 2024 sur un produit assez différent. Avec ENVISION, l’idée est de conserver le fonctionnement de véritables jumelles tout en superposant des informations en réalité augmentée directement dans le champ de vision.
L’appareil combine pour cela son système optique avec un GPS, des capteurs inertiels et une connexion Bluetooth. Une base de données comprenant plusieurs milliards de points topographiques et d’objets célestes permet ensuite de déterminer ce que l’utilisateur est en train d’observer.
De nuit, les jumelles peuvent ainsi guider le regard vers une étoile ou une planète et identifier directement différents objets célestes : étoiles, planètes, amas, galaxies ou nébuleuses. Le principe doit également fonctionner en pleine journée. ENVISION pourra alors identifier des reliefs, des points de repère ou différents lieux d’intérêt et afficher des informations complémentaires sans masquer l’environnement réellement observé.
Le projet franchit désormais une étape importante. Après avoir enregistré plus de 5 200 précommandes, Unistellar indique avoir lancé la production en série et les premiers clients commencent à recevoir leurs jumelles. Tout n’est toutefois pas encore terminé du côté logiciel. Les premiers exemplaires sont livrés avec une version bêta, qu’Unistellar compte progressivement enrichir avec de nouveaux contenus et de nouvelles fonctions.
Le constructeur présente d’ailleurs ENVISION comme une plateforme évolutive. Le matériel est désormais finalisé et son architecture doit permettre d’ajouter de nouveaux objets identifiables et d’améliorer les fonctions de réalité augmentée au fil des mises à jour. Unistellar travaille parallèlement sur la première version complète du logiciel, sans donner pour l’instant de date précise pour son déploiement.
L’IFA marque également la réouverture des précommandes. Unistellar annonce désormais pouvoir garantir une livraison avant Noël pour les nouvelles commandes. Il faudra tout de même prévoir un budget conséquent puisque les ENVISION sont proposées à 1 500 euros et uniquement en précommande sur le site du constructeur.
À ce tarif, Unistellar ne cherche évidemment pas à remplacer les petites jumelles que l’on glisse occasionnellement dans son sac à dos. Le constructeur vise plutôt les amateurs d’observation, de randonnée et d’astronomie souhaitant disposer d’un appareil capable de les guider directement vers ce qu’ils cherchent.
ENVISION reste l’un des projets les plus originaux apparus ces dernières années dans le domaine de l’optique. La réalité augmentée prend ici tout son sens puisqu’elle vient enrichir directement ce que l’on observe plutôt que de remplacer la vision réelle par un écran.
La prudence reste toutefois de mise à 1 500 euros. Les premiers clients disposent encore d’un logiciel en bêta et une partie de l’intérêt du produit dépendra des fonctions ajoutées au fil des mises à jour.
Le matériel est désormais produit en série : le véritable défi pour Unistellar sera donc maintenant de faire évoluer suffisamment vite le logiciel pour exploiter tout le potentiel de ces étonnantes jumelles.
DES JUMELLES AVEC DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
Unistellar s’est surtout fait connaître avec ses télescopes connectés, mais l’entreprise française travaille depuis 2024 sur un produit assez différent. Avec ENVISION, l’idée est de conserver le fonctionnement de véritables jumelles tout en superposant des informations en réalité augmentée directement dans le champ de vision.
L’appareil combine pour cela son système optique avec un GPS, des capteurs inertiels et une connexion Bluetooth. Une base de données comprenant plusieurs milliards de points topographiques et d’objets célestes permet ensuite de déterminer ce que l’utilisateur est en train d’observer.
De nuit, les jumelles peuvent ainsi guider le regard vers une étoile ou une planète et identifier directement différents objets célestes : étoiles, planètes, amas, galaxies ou nébuleuses. Le principe doit également fonctionner en pleine journée. ENVISION pourra alors identifier des reliefs, des points de repère ou différents lieux d’intérêt et afficher des informations complémentaires sans masquer l’environnement réellement observé.
LES PREMIERS EXEMPLAIRES SONT LIVRÉS
Le projet franchit désormais une étape importante. Après avoir enregistré plus de 5 200 précommandes, Unistellar indique avoir lancé la production en série et les premiers clients commencent à recevoir leurs jumelles. Tout n’est toutefois pas encore terminé du côté logiciel. Les premiers exemplaires sont livrés avec une version bêta, qu’Unistellar compte progressivement enrichir avec de nouveaux contenus et de nouvelles fonctions.
Le constructeur présente d’ailleurs ENVISION comme une plateforme évolutive. Le matériel est désormais finalisé et son architecture doit permettre d’ajouter de nouveaux objets identifiables et d’améliorer les fonctions de réalité augmentée au fil des mises à jour. Unistellar travaille parallèlement sur la première version complète du logiciel, sans donner pour l’instant de date précise pour son déploiement.
1 500 EUROS ET UNE LIVRAISON AVANT NOËL
L’IFA marque également la réouverture des précommandes. Unistellar annonce désormais pouvoir garantir une livraison avant Noël pour les nouvelles commandes. Il faudra tout de même prévoir un budget conséquent puisque les ENVISION sont proposées à 1 500 euros et uniquement en précommande sur le site du constructeur.
À ce tarif, Unistellar ne cherche évidemment pas à remplacer les petites jumelles que l’on glisse occasionnellement dans son sac à dos. Le constructeur vise plutôt les amateurs d’observation, de randonnée et d’astronomie souhaitant disposer d’un appareil capable de les guider directement vers ce qu’ils cherchent.
QU’EN PENSER ?
ENVISION reste l’un des projets les plus originaux apparus ces dernières années dans le domaine de l’optique. La réalité augmentée prend ici tout son sens puisqu’elle vient enrichir directement ce que l’on observe plutôt que de remplacer la vision réelle par un écran.
La prudence reste toutefois de mise à 1 500 euros. Les premiers clients disposent encore d’un logiciel en bêta et une partie de l’intérêt du produit dépendra des fonctions ajoutées au fil des mises à jour.
Le matériel est désormais produit en série : le véritable défi pour Unistellar sera donc maintenant de faire évoluer suffisamment vite le logiciel pour exploiter tout le potentiel de ces étonnantes jumelles.