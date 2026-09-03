Unistellar ENVISION, des jumelles en réalité augmentée en précommande pour Noël

DES JUMELLES AVEC DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

LES PREMIERS EXEMPLAIRES SONT LIVRÉS

1 500 EUROS ET UNE LIVRAISON AVANT NOËL

QU’EN PENSER ?



ENVISION reste l’un des projets les plus originaux apparus ces dernières années dans le domaine de l’optique. La réalité augmentée prend ici tout son sens puisqu’elle vient enrichir directement ce que l’on observe plutôt que de remplacer la vision réelle par un écran.



La prudence reste toutefois de mise à 1 500 euros. Les premiers clients disposent encore d’un logiciel en bêta et une partie de l’intérêt du produit dépendra des fonctions ajoutées au fil des mises à jour.



Le matériel est désormais produit en série : le véritable défi pour Unistellar sera donc maintenant de faire évoluer suffisamment vite le logiciel pour exploiter tout le potentiel de ces étonnantes jumelles.

, mais l’entreprise française travaille depuis 2024 sur un produit assez différent. Avec ENVISION,tout en superposant des informations en réalité augmentée directement dans le champ de vision.Une base de données comprenant plusieurs milliards de points topographiques et d’objets célestes permet ensuite de déterminer ce que l’utilisateur est en train d’observer.De nuit,: étoiles, planètes, amas, galaxies ou nébuleuses. Le principe doit également fonctionner en pleine journée. ENVISION pourra alors identifier des reliefs, des points de repère ou différents lieux d’intérêt et afficher des informations complémentaires sans masquer l’environnement réellement observé.Le projet franchit désormais une étape importante.. Tout n’est toutefois pas encore terminé du côté logiciel. Les premiers exemplaires sont livrés avec une version bêta, qu’Unistellar compte progressivement enrichir avec de nouveaux contenus et de nouvelles fonctions.. Le matériel est désormais finalisé et son architecture doit permettre d’ajouter de nouveaux objets identifiables et d’au fil des mises à jour. Unistellar travaille parallèlement sur la première version complète du logiciel, sans donner pour l’instant de date précise pour son déploiement.L’IFA marque également la réouverture des précommandes.s. Il faudra tout de même prévoir un budget conséquent puisque les ENVISION sont proposées à 1 500 euros et uniquement en précommande sur le site du constructeur.À ce tarif, Unistellar ne cherche évidemment pas à remplacer les petites jumelles que l’on glisse occasionnellement dans son sac à dos. Le constructeur vise plutôtsouhaitant disposer d’un appareil capable de les guider directement vers ce qu’ils cherchent.