Un avion-cargo d’Amazon s’écrase : l’envers des livraisons express
Par Laurence - Publié le
Derrière les livraisons Amazon et les colis qui arrivent parfois en moins de 24 heures se cache une gigantesque infrastructure logistique, qui passe aussi par les airs. Dimanche, un Boeing 767-300 opérant pour Amazon Prime Air a été impliqué dans un grave accident à Miami après avoir dépassé la piste lors de son atterrissage, avec un bilan humain très lourd.
L’accident s’est produit dimanche 6 septembre peu avant 14 heures, heure locale. Le Boeing 767-300 cargo, qui arrivait de San Juan à Porto Rico, effectuait son atterrissage à l’aéroport international de Miami lorsqu’il a dépassé l’extrémité de la piste. L’appareil effectuait un vol pour Amazon Prime Air, mais était exploité par la compagnie 21 Air.
Après avoir quitté la piste, l’appareil a percuté plusieurs véhicules avant de prendre feu, provoquant également une importante fuite de carburant. Le Boeing est passé tout près d’un parking rempli de Tesla (comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous). Plusieurs victimes sont restées coincées dans les véhicules effectivement percutés par l’avion (ndlr : les premières informations disponibles n’indiquent pas qu’il s’agissait de Tesla). Le bilan provisoire fait état d’au moins cinq morts et cinq blessés.
Les opérations aériennes ont été interrompues après l’accident, entraînant de nombreuses annulations et retards. Les vols ont progressivement repris dans la soirée, mais les perturbations ont laissé de nombreux voyageurs sans solution immédiate. Le Boeing impliqué dans l’accident était opérationnel depuis 32 ans. Il avait initialement été exploité comme avion de transport de passagers avant d’être transformé en appareil cargo.
Les causes de la sortie de piste restent pour le moment inconnues. Le National Transportation Safety Board (NTSB) a envoyé une équipe spécialisée à Miami afin de déterminer précisément le déroulement de l’accident.
Les enquêteurs vont notamment devoir examiner l’état de l’appareil, les données de vol, les communications avec le contrôle aérien ainsi que les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’atterrissage. 21 Air et Boeing ont indiqué qu’ils coopéreraient avec l’enquête.
Ce n’est pas la première fois qu’un Boeing 767 opérant pour Amazon est impliqué dans un accident mortel. En février 2019, le vol Atlas Air 3591 s’était écrasé dans la baie de Trinity au Texas alors qu’il transportait du fret pour Amazon Air.
Au-delà du bilan humain, cet accident rappelle aussi les infrastructures considérables qui se cachent derrière une livraison Amazon. Livraison le jour même ou le lendemain, stocks répartis entre plusieurs entrepôts, pics de commandes : la course à la rapidité a poussé le géant du commerce en ligne à développer son propre réseau aérien, en complément du transport routier, ferroviaire et maritime.
Et ce réseau est désormais loin d’être anecdotique. Amazon indique disposer d’une capacité reposant sur plus de 100 avions et plus de 250 vols quotidiens, opérés par des compagnies partenaires. Le fret aérien est notamment utilisé pour les marchandises et colis devant être déplacés rapidement entre différents points de son gigantesque réseau logistique.
Cette tendance dépasse d’ailleurs largement Amazon. La demande mondiale de fret aérien a progressé de 8,5 % sur un an en juin 2026, notamment portée par les produits technologiques à forte valeur et les expéditions urgentes. En Amérique du Nord, la hausse atteignait même 13,1 %.
L’accident de Miami ne devrait évidemment pas remettre en cause cette organisation à lui seul. Il illustre néanmoins une réalité devenue presque invisible pour le consommateur : derrière n’importe quel produit commandé le soir et livré parfois dès le lendemain se trouve une logistique mondiale fonctionnant quasiment en permanence.
LE BOEING 767 DÉPASSE LA PISTE
L’accident s’est produit dimanche 6 septembre peu avant 14 heures, heure locale. Le Boeing 767-300 cargo, qui arrivait de San Juan à Porto Rico, effectuait son atterrissage à l’aéroport international de Miami lorsqu’il a dépassé l’extrémité de la piste. L’appareil effectuait un vol pour Amazon Prime Air, mais était exploité par la compagnie 21 Air.
Après avoir quitté la piste, l’appareil a percuté plusieurs véhicules avant de prendre feu, provoquant également une importante fuite de carburant. Le Boeing est passé tout près d’un parking rempli de Tesla (comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous). Plusieurs victimes sont restées coincées dans les véhicules effectivement percutés par l’avion (ndlr : les premières informations disponibles n’indiquent pas qu’il s’agissait de Tesla). Le bilan provisoire fait état d’au moins cinq morts et cinq blessés.
Les opérations aériennes ont été interrompues après l’accident, entraînant de nombreuses annulations et retards. Les vols ont progressivement repris dans la soirée, mais les perturbations ont laissé de nombreux voyageurs sans solution immédiate. Le Boeing impliqué dans l’accident était opérationnel depuis 32 ans. Il avait initialement été exploité comme avion de transport de passagers avant d’être transformé en appareil cargo.
UNE ENQUÊTE DU NTSB
Les causes de la sortie de piste restent pour le moment inconnues. Le National Transportation Safety Board (NTSB) a envoyé une équipe spécialisée à Miami afin de déterminer précisément le déroulement de l’accident.
Les enquêteurs vont notamment devoir examiner l’état de l’appareil, les données de vol, les communications avec le contrôle aérien ainsi que les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’atterrissage. 21 Air et Boeing ont indiqué qu’ils coopéreraient avec l’enquête.
Ce n’est pas la première fois qu’un Boeing 767 opérant pour Amazon est impliqué dans un accident mortel. En février 2019, le vol Atlas Air 3591 s’était écrasé dans la baie de Trinity au Texas alors qu’il transportait du fret pour Amazon Air.
QU’EN PENSER ?
Au-delà du bilan humain, cet accident rappelle aussi les infrastructures considérables qui se cachent derrière une livraison Amazon. Livraison le jour même ou le lendemain, stocks répartis entre plusieurs entrepôts, pics de commandes : la course à la rapidité a poussé le géant du commerce en ligne à développer son propre réseau aérien, en complément du transport routier, ferroviaire et maritime.
Et ce réseau est désormais loin d’être anecdotique. Amazon indique disposer d’une capacité reposant sur plus de 100 avions et plus de 250 vols quotidiens, opérés par des compagnies partenaires. Le fret aérien est notamment utilisé pour les marchandises et colis devant être déplacés rapidement entre différents points de son gigantesque réseau logistique.
Cette tendance dépasse d’ailleurs largement Amazon. La demande mondiale de fret aérien a progressé de 8,5 % sur un an en juin 2026, notamment portée par les produits technologiques à forte valeur et les expéditions urgentes. En Amérique du Nord, la hausse atteignait même 13,1 %.
L’accident de Miami ne devrait évidemment pas remettre en cause cette organisation à lui seul. Il illustre néanmoins une réalité devenue presque invisible pour le consommateur : derrière n’importe quel produit commandé le soir et livré parfois dès le lendemain se trouve une logistique mondiale fonctionnant quasiment en permanence.