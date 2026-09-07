Un avion-cargo d’Amazon s’écrase : l’envers des livraisons express

LE BOEING 767 DÉPASSE LA PISTE

UNE ENQUÊTE DU NTSB

QU’EN PENSER ?



Au-delà du bilan humain, cet accident rappelle aussi les infrastructures considérables qui se cachent derrière une livraison Amazon. Livraison le jour même ou le lendemain, stocks répartis entre plusieurs entrepôts, pics de commandes : la course à la rapidité a poussé le géant du commerce en ligne à développer son propre réseau aérien, en complément du transport routier, ferroviaire et maritime.



Et ce réseau est désormais loin d’être anecdotique. Amazon indique disposer d’une capacité reposant sur plus de 100 avions et plus de 250 vols quotidiens, opérés par des compagnies partenaires. Le fret aérien est notamment utilisé pour les marchandises et colis devant être déplacés rapidement entre différents points de son gigantesque réseau logistique.



Cette tendance dépasse d’ailleurs largement Amazon. La demande mondiale de fret aérien a progressé de 8,5 % sur un an en juin 2026, notamment portée par les produits technologiques à forte valeur et les expéditions urgentes. En Amérique du Nord, la hausse atteignait même 13,1 %.



L’accident de Miami ne devrait évidemment pas remettre en cause cette organisation à lui seul. Il illustre néanmoins une réalité devenue presque invisible pour le consommateur : derrière n’importe quel produit commandé le soir et livré parfois dès le lendemain se trouve une logistique mondiale fonctionnant quasiment en permanence.

L’accident s’est produit dimanche 6 septembre peu avant 14 heures, heure locale. Le Boeing 767-300 cargo, qui arrivait de San Juan à Porto Rico, effectuait son atterrissage à l’aéroport international de Miami lorsqu’il a dépassé l’extrémité de la piste.Après avoir quitté la piste, l’appareil a percuté plusieurs véhicules avant de prendre feu, provoquant également une importante fuite de carburant.(comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous). Plusieurs victimes sont restées coincées dans les véhicules effectivement percutés par l’avion (). Le bilan provisoire fait état d’au moins cinq morts et cinq blessés.Les opérations aériennes ont été interrompues après l’accident, entraînant de. Les vols ont progressivement repris dans la soirée, mais les perturbations ont laissé de nombreux voyageurs sans solution immédiate. Le Boeing impliqué dans l’accident était opérationnel depuis 32 ans. Il avait initialement été exploité comme avion de transport de passagers avant d’être transformé en appareil cargo.Les causes de la sortie de piste restent pour le moment inconnues.Les enquêteurs vont notamment devoir examiner l’état de l’appareil, les données de vol, les communications avec le contrôle aérien ainsi que les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’atterrissage. 21 Air et Boeing ont indiqué qu’ils coopéreraient avec l’enquête.. En février 2019, le vol Atlas Air 3591 s’était écrasé dans la baie de Trinity au Texas alors qu’il transportait du fret pour Amazon Air.