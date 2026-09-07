Prime Video annule Spider-Noir, sa série la plus nommée aux Emmy, trois mois après sa sortie
Par Vincent Lautier - Publié le
Spider-Noir n'aura pas de deuxième saison. Prime Video a annulé vendredi la série avec Nicolas Cage, arrivée fin mai sur la plateforme, malgré 92 % de critiques positives et onze nominations aux Emmy, un record pour Prime Video cette année. Les 2,6 milliards de minutes visionnées n'ont visiblement pas suffi face au coût d'une production tournée deux fois, en couleur et en noir et blanc, d'après la presse américaine.
La série suivait Ben Reilly, un détective privé vieillissant du New York des années 1930, justicier masqué à ses heures, avec Nicolas Cage dans une variante du Spider-Man Noir qu'il avait déjà doublé dans le film d'animation Spider-Man : New Generation en 2018. Elle a été lancée le 25 mai sur la chaîne câblée américaine MGM+, puis mise en ligne d'un bloc sur Prime Video deux jours plus tard, en France comme aux Etats-Unis. Brendan Gleeson, Lamorne Morris et Li Jun Li complétaient l'affiche, avec Phil Lord et Chris Miller, les producteurs de la saga Spider-Verse, derrière le projet.
Rotten Tomatoes affichait 92 % côté critiques et 90 % côté public, et la série a décroché onze nominations aux Emmy, davantage que n'importe quelle autre production Prime Video en 2026, surtout dans les catégories techniques, décors, maquillages, effets visuels et cascades. Côté audience, Nielsen a compté 2,6 milliards de minutes visionnées sur les six premières semaines, un chiffre honnête pour une série de genre mais loin des cartons de la plateforme. Sauf que voilà, la série a été tournée en deux versions complètes, une en couleur et une en noir et blanc, et ce genre de fantaisie coûte cher. Amazon, comme les autres plateformes, arbitre désormais chaque renouvellement sur un ratio entre ce que la série coûte et ce qu'elle rapporte, et ce ratio-là n'aurait pas été jugé bon.
L'acteur a réagi dès le week-end en expliquant qu'une seule saison lui convenait parfaitement, qu'il avait dit ce qu'il voulait dire avec ce Spider-Man qu'il qualifie de dangereux et pop-art, et il a conclu par un « en avant, vers le haut, vers l'intérieur » qui lui ressemble assez. Le partenariat entre Amazon et Sony autour des personnages Marvel continue par contre, avec plusieurs projets en développement dont un serait proche d'une commande de série. La saison 1 reste disponible sur Prime Video en France.
C'est quand même rageant de voir une série saluée partout, nommée onze fois aux Emmy, jetée trois mois après sa sortie parce qu'un tableur a dit non. On comprend la logique, une série tournée deux fois coûte le prix de deux séries, et Amazon n'a jamais caché qu'elle regardait d'abord combien d'abonnés chaque programme fait venir. Mais à force d'annuler tout ce qui n'est pas un carton immédiat, les plateformes apprennent surtout aux spectateurs à ne plus commencer les nouveautés avant d'être sûrs qu'elles auront une suite, et ça, au bout du compte, leur coûte bien plus cher qu'une deuxième saison.
Une seule saison, huit épisodes
La série suivait Ben Reilly, un détective privé vieillissant du New York des années 1930, justicier masqué à ses heures, avec Nicolas Cage dans une variante du Spider-Man Noir qu'il avait déjà doublé dans le film d'animation Spider-Man : New Generation en 2018. Elle a été lancée le 25 mai sur la chaîne câblée américaine MGM+, puis mise en ligne d'un bloc sur Prime Video deux jours plus tard, en France comme aux Etats-Unis. Brendan Gleeson, Lamorne Morris et Li Jun Li complétaient l'affiche, avec Phil Lord et Chris Miller, les producteurs de la saga Spider-Verse, derrière le projet.
Des critiques, des Emmy, et pourtant
Rotten Tomatoes affichait 92 % côté critiques et 90 % côté public, et la série a décroché onze nominations aux Emmy, davantage que n'importe quelle autre production Prime Video en 2026, surtout dans les catégories techniques, décors, maquillages, effets visuels et cascades. Côté audience, Nielsen a compté 2,6 milliards de minutes visionnées sur les six premières semaines, un chiffre honnête pour une série de genre mais loin des cartons de la plateforme. Sauf que voilà, la série a été tournée en deux versions complètes, une en couleur et une en noir et blanc, et ce genre de fantaisie coûte cher. Amazon, comme les autres plateformes, arbitre désormais chaque renouvellement sur un ratio entre ce que la série coûte et ce qu'elle rapporte, et ce ratio-là n'aurait pas été jugé bon.
Nicolas Cage prend ça plutôt bien
L'acteur a réagi dès le week-end en expliquant qu'une seule saison lui convenait parfaitement, qu'il avait dit ce qu'il voulait dire avec ce Spider-Man qu'il qualifie de dangereux et pop-art, et il a conclu par un « en avant, vers le haut, vers l'intérieur » qui lui ressemble assez. Le partenariat entre Amazon et Sony autour des personnages Marvel continue par contre, avec plusieurs projets en développement dont un serait proche d'une commande de série. La saison 1 reste disponible sur Prime Video en France.
On en dit quoi ?
C'est quand même rageant de voir une série saluée partout, nommée onze fois aux Emmy, jetée trois mois après sa sortie parce qu'un tableur a dit non. On comprend la logique, une série tournée deux fois coûte le prix de deux séries, et Amazon n'a jamais caché qu'elle regardait d'abord combien d'abonnés chaque programme fait venir. Mais à force d'annuler tout ce qui n'est pas un carton immédiat, les plateformes apprennent surtout aux spectateurs à ne plus commencer les nouveautés avant d'être sûrs qu'elles auront une suite, et ça, au bout du compte, leur coûte bien plus cher qu'une deuxième saison.