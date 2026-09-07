Prime Video annule Spider-Noir, sa série la plus nommée aux Emmy, trois mois après sa sortie

On en dit quoi ?



C'est quand même rageant de voir une série saluée partout, nommée onze fois aux Emmy, jetée trois mois après sa sortie parce qu'un tableur a dit non. On comprend la logique, une série tournée deux fois coûte le prix de deux séries, et Amazon n'a jamais caché qu'elle regardait d'abord combien d'abonnés chaque programme fait venir. Mais à force d'annuler tout ce qui n'est pas un carton immédiat, les plateformes apprennent surtout aux spectateurs à ne plus commencer les nouveautés avant d'être sûrs qu'elles auront une suite, et ça, au bout du compte, leur coûte bien plus cher qu'une deuxième saison.