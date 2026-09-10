Face aux images générées par IA, Lexar et Leica célèbrent la photographie traditionnelle

QU’EN PENSER ?



L’exposition sert évidemment le discours des deux marques, chacune mettant en avant son rôle dans la création et la conservation des images. Mais le parallèle entre artisanat, photographie et stockage fonctionne plutôt bien.



À l’heure où une image peut être fabriquée en quelques secondes par une IA, Threads of Time pose surtout une question intéressante : la valeur d’une photographie ne réside-t-elle pas aussi dans le fait que l’instant qu’elle capture a réellement eu lieu ? L’exposition ouvrira ses portes le 11 septembre 2026 à la Leica Gallery Amsterdam.