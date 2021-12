Prise en main des éclairages connectés WiZ de Signify (Philips Hue)

Présentation

scènes

Vacances

Conclusion

. La firme propose une gamme complète, une application dédiée, s'appuie sur une technologie brevetée et se distingue en optant uniquement pour le Wi-Fi et le Bluetooth pour la connexion de ses périphériques, sans avoir besoin d'un hub dédié.et comprend, outres les ampoules (blanches, couleurs, filaments, en E27/GU10/E14), des luminaires (nomades, plafonniers, spots), des rubans LED couleurs, ou encore des prises connectées. Les éclairages WiZ(les produits ne s'afficheront pas dans l'interface de l'application Philips Hue).(température variant entre 2 200 et 6 500K), d'une puissance de 8W (équivalent 60W), offrant une luminosité de 806 lumens, ainsi qu'une durée de vie de 25 000 heures, et d'une ampoule filament ambre (éclairage blanc variant de 2 000 à 5 000K) avec une puissance de 5,7W (équivalent 50W), une luminosité de 640 lumens et une durée de vie de 15 000 heures.La firme nous a également confié la lampe/veilleuse Squire avec un éclairage coloré (2 200 à 6 500K) de 9W et 620 lumens, avec la possibilité de différencier la puissance de l'éclairage entre la base et le haut de l'appareil, et une durée de vie de 25 000 heures, ainsi que la télécommande WiZmote permettant de prendre le contrôle d'une pièce (allumage/extinction, réglage de la luminosité, mode veilleuse, choix entre 4 scénarios) y compris sans Wi-Fi et avec une portée de 15 mètres. Attention,, et demandera de créer un domicile, puis une pièce avant de pouvoir profiter des nombreux réglages. La connexion aux éclairages et accessoires est enfantine (un mode intelligent ne fonctionnant qu'en 2,4 GHz permet d'appairer plusieurs lampes simultanément, contre une par une pour le mode manuel, mais en 2,4 ou 5 GHz), ainsi que l'intégration aux divers écosystèmes (Alexa, Google, IFTTT, SmartThings, Enki, Ozom et bien d'autres).Outre les différents réglages de couleurs et d'intensité lumineuse,(en réalité une planification automatique ou manuelle des réglages en fonction de l'heure), des, des routines, quatre favoris par pièce, le mode WiZclick (qui permet d'obtenir deux éclairages différents en activant une ou deux fois une ampoule via un interrupteur), ainsi que le pratique modeactivant aléatoirement les éclairages en votre absence.La gamme d'éclairage WiZ de Signify pourra satisfaire. Les éclairages sont simples à mettre en place, réactifs, avec une luminosité agréable (la dernière génération de Philips Hue est toutefois plus puissante, mais à un tarif nettement plus salé) et offrent de nombreuses options de personnalisation via l'application dédiée.