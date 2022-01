Les perceuses et autres outils électriques passent à l'USB C

Test express des chargeurs compacts "GAN" 100W de Baseus et UGreen)

à base de Lithium-Ion, comme pour nos iPhone et autres MacBook Pro . Mais conserver des connecteurs propriétaire permet de faire payer un peu plus cher les batteries et différents chargeurs., surtout depuis que la norme dépasse désormais les 100W de puissance. Chez DeWalt, on se contente d'utiliser un chargeur USB C, alors que, permettant de charger son Mac ou son iPhone facilement à partir des accus de la marque. Ce système de charge/décharge bidirectionnelle devient alors très pratique et évite de multiplier les chargeurs., rien ne vous empêche d'utiliser celui de votre Mac ou de votre iPad, ou d'un modèle GAN (ci-dessous) plus compact. Le passage à l'USB C trouve aussi un autre intérêt,De quoi alimenter un MacBook Pro 16 pendant un bon moment et même des appareils bien plus gourmands !