L'App française Home Widget améliore le contrôle des accessoires HomeKit depuis les widgets iOS

(dont les différents capteurs qui étaient absent de la première mouture), une interface revue avec de nouvelles tailles pour les widgets, la possibilité de lancer des raccourcis directement depuis les widgets, de nouvelles options d'édition pour les widgets (dont une recherche pour les icônes), la prise en charge de VoiceOver et d'autres fonctionnalités d'accessibilité, ainsi que la correction des différents problèmes remontés par les utilisateurs et de quelques bugs mineurs.Le programme nécessite 36,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 14.4 minimum, ou un Mac M1 sous macOS 12.0. L'application propose de choisir entre des abonnements mensuels et annuels via des achats intégrés à 0,49 et 3,99 euros, ou une licence à vie à 8,99 euros.