Une serrure connectée compatible HomeKit chez Aqara

Répondant au doux nom d'Aqara Smart Door Lock A100 Zigbee,puisqu'elle fonctionne avec l'App maison du constructeur, HomeKit, Google Assistant, et dispose de la compatibilité Bluetooth 5.0 et Zigbee 3.0, ainsi que d'un capteur d'empreinte digitale et d'un clavier numérique tactile. Il sera également envisageable de profiter de l'ouverture en approchant un iPhone ou une Apple Watch via NFC et la fonction Home Key de l'App Wallet d'iOS 15.Le constructeur évoque une autonomie de 18 mois et intègre des fonctionnalités pratiques comme le verrouillage automatique après avoir fermé la porte, la possibilité de configurer des mots de passe à usage unique pour les visiteurs, ou encore d'envoyer une alerte lorsque la porte reste ouverte après un certain temps.(Aqara ne donne pas encore de tarif officiel), puis la disponibilité devrait s'étendre à la Russie ainsi qu'à certains pays d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient dans les mois qui suivent. Reste à espérer que la serrure soit ensuite distribuée sur notre territoire où le catalogue des serrures connectées n'est pas très épais, encore moins pour celles compatibles HomeKit (la serrure Nuki en fait partie).