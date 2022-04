L'App Home Widget gère désormais les caméras HomeKit

Cette nouvelle itération numérotée 1.2.0(avec gestion de l'audio), la possibilité de faire varier la couleur des éclairages connectés, de consulter l'autonomie restante des périphériques sur batterie, la gestion des capteurs de température, et propose une personnalisation plus poussée des panneaux (polices, émojis, dégradés, transparence, images personnalisées). L'application a également été optimisée afin d'être encore plus réactive. Les fonctionnalités sont limitées au sein de la version gratuite, et il faudra opter pour un abonnement ou l'achat d'une licence perpétuelle pour en profiter pleinement.Le programme nécessite 38,9 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 14.3 minimum, ou un Mac M1 sous macOS 12.0. L'application propose de choisir entre des abonnements mensuels et annuels via des achats intégrés à 0,49 et 3,99 euros, ou une licence à vie à 8,99 euros.