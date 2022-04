Meta va vendre des objets virtuels dans le Métavers (avec une commission !)

un test aujourd’hui avec une poignée de créateurs pour bénéficier de leur retour sur expérience, mais ces outils représentent des avancées vers notre vision de long terme pour le métavers, où les créateurs pourront gagner leur vie et où les gens pourront acheter des biens, services et expériences numériques !

l'avenir d'internet

de Horizon Worlds, sa principale plateforme dans le métavers.Le groupe précise d'ailleurs lancerEn effet,. Le système est à double niveau, la firme compte prélever environ 25 % du prix, après paiement d'autres frais (qui s'élèvent environ à 30%). Globalement, il ne resterait que 50% aux créateurs (on verra alors si Meta se moque toujours autant de la commission d'Apple).Pour rappel, Mark Zukerberg présente son métavers comme, un ensemble d'univers parallèles, accessibles principalement via des plateformes en réalités augmentée et virtuelle, une version plus grande que ce qui existe dans certains jeux vidéo (Minecraft, Fortnite, Roblox) et de plateformes sociales (Horizon Worlds, VRChat).