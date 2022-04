Mark Zuckerberg veut lancer ses premières lunettes AR dès 2024 !

Saint Graal

redéfinira la relation avec la technologie

Ainsi, après les questions de monnaie, il est revenu sur ses prochaines lunettes de réalité augmentée, qui devrait lui permettre de changer la donne -si on l'en croit un ex-employé de la firme.En effet, selon ce dernier , Mark Zuckerberg veut faire de ce futur produit de réalité augmentée, un). Autrement dit un produit, qui propulsera la société vers de nouveaux horizons -en tant que- et qui. Rien que ça !!Ces lunettes seraient proposées en. La première (nom de code) serait conçue pour fonctionner indépendamment d'un smartphone, mais en lien avec un petit appareil qui gérerait tous les calculs et permettrait de s'assurer du bon fonctionnement des lunettes. La possibilité de communiquer et d'interagir avec les avatars d'autres personnes serait de la partie.Un autre modèle (nom de code) serait moins cher, mais pourrait être jumelé à un smartphone et permettrait d'afficher des informations de type messages. En 2026, une deuxième version deserait dans les tuyaux mais plus avancée technologiquement et pus légère, avant une troisième dès 2028. Toujours est-il que pour l’instant, les différentes démos -entraperçues notamment lors de l’annonce du changement de nom du groupe en octobre dernier- n'étaient pas basées sur du matériel ou un logiciel fonctionnels.