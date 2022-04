Test du Roborock S7 MaxV Ultra : le robot aspirateur qui nettoie même sa serpillère

Présentation

La languette à retirer avant d'utiliser le dock

A l'usage

Cher

Cher

Aspiration performante

Evite les obstacles

Dock limitant l'entretien

Autonomie

Autonomie

App complète

La firme, qui développe et produit des robots aspirateurs en son nom ainsi que pour Xiaomi, coiffe désormais sa gamme avec le S7 MaxV Ultra, un modèle présenté lors du CES2022 qui(42 centimètres en largeur et en profondeur, pour 49 centimètres de haut)répondant au doux nom d'Empty Wash Fill Dock.Cet appendice dispose de trois bacs distincts permettant au robot(réservoir de 200 ml, de quoi nettoyer jusqu'à 300 mètres carrés),grâce à une brosse rotative et(il faut bien penser à retirer une petite languette en plastique pour permettre l'évacuation des déchets vers le sac)(deux sacs sont fournis). Il faut bien l'avouer, la promesse est belle.Côté fiche technique, la S7 MaxV fait parler la poudre avec, tout en profitant de toutes les avancées technologiques de la marque, comme l, quelles que soient les conditions d’éclairage grâce à la technologie ReactiveAI 2.0 alliant un projecteur, une caméra, un scanner et un LiDAR à une nouvelle unité d'apprentissage automatique. L'appareil est également doté de la très pratique technologie VibraRise (avec jusqu'à 3 000 vibrations par minute)La technologie de cartographie 3D et l'évitement des obstacles traitent les données en local et, ce qui rassurera les plus inquiets. Le robot permettra également de converser avec les interlocuteurs que l'appareil croisera grâce à la caméra et au microphone intégré, ou de vérifier qu'il n'y a personne au domicile grâce au mode télécommande. La batterie de 5 200 mAh offre une autonomie atteignant 180 minutes en mode silencieux, mais(et il faut environ 3 heures pour refaire le plein une fois sur le dock). Niveau bruit, ce Roborock n'est pas des plus discret avec 67 dB au maximum (dans la moyenne, mais certains modèles, avec une puissance d'aspiration certes moins élevée, sont de meilleurs élèves sur ce point, par exemple les eufy RoboVac). Il sera toutefois envisageable d'amoindrir les nuisances sonores en réduisant la puissance.et permettra de paramétrer finement le nettoyage (puissance d'aspiration sur 4 niveaux et vibrations de la serpillière sur trois niveaux),(avec plusieurs modes de vue 3D ou 2D), de choisir entre laver et aspirer, aspirer ou laver, d'interdire certaines zones (comme les éventuelles gamelles des animaux), de désigner une zone à nettoyer en la touchant, d'opter ou non pour le vidage automatique pendant le nettoyage si le bac est plein, de visionner la caméra du robot pendant le nettoyage, de le diriger via l'application, de consulter le niveau de la batterie, le temps passé à nettoyer, la surface couverte, et d'afficher sur la carte les différents objets et obstacles éventuellement rencontrés.Lors des premiers nettoyages, le robot va dresser la carte du domicile et sa navigation sera plus efficace une fois cela fait. Le système d'évitement fonctionne, ce qui a pour gros avantage de ne pas obliger l'utilisateur à tout ranger/surélever avant chaque nettoyage.(particulièrement après la dernière mise à jour)(des lacets laissés au sol pour le test dans notre cas, ou un tissu à plat),, évitant ainsi de la rendre inutilisable en quelques secondes et de mouiller les éléments au sol. La puissance d'aspiration annoncée (5 100 Pa) semble bien là et(le plaçant devant le eufy X8 et légèrement derrière le Roomba S9 que nous avons pu essayer) y compris sur de la moquette et les tapis.Comme pour tous les hybrides,, mais n'égaleront pas un modèle dédié comme le Braava Jet M6 d'iRobot, et encore moins l'efficacité d'un bon vieux nettoyage manuel, par exemple sur les grosses tâches tenaces et séchées., le remplissage du réservoir est impeccable, le nettoyage de la serpillière plutôt efficace (un passage de temps en temps à la machine ne fera toutefois pas de mal), et le vidage (bruyant) du bac à poussière fonctionne parfaitement (sauf pour certains déchets un peu longs ou volumineux qui peuvent se retrouver coincés dans la buse ou rester dans le bac, ce qui reste assez rare et commun à tous les modèles avec vidage automatique). Il faudra bien penser à vider le réservoir récupérant l'eau provenant du lavage de la serpillère sous peine d'odeurs peu agréables, et si le dock permet de limiter l'entretien, il faudra de temps en temps nettoyer la base. Les crans permettant aux roues de bien placer le robot ayant tendance à être des pièges à saletés (le fond du bac de nettoyage de la serpillière méritera également un coup de chiffon de temps à autre si vous voulez garder la machine impeccable).