Le Roborock Q7 Max+ avec station de vidage automatique à 599€ (-150€) #FrenchDays

Le Q7 Max+ est, afin de rendre plus accessibles les fonctions phares de ses robots aspirateurs, dont le vidage automatique. Le pack comprenant le robot aspirateur Q7 Max et la station Auto Empty Dock Pure, permet également de profiter de la navigation LIDAR de la firme, d'une puissance d'aspiration de 4 200 Pa, ainsi que de la fonction serpillière avec une pression constante de 300g et 30 niveaux de débit d'eau disponibles via l'application dédiée.L'aspirateur robot dispose d'un bas à poussières de 470 ml et d'un r"réservoir d'eau de 350 ml sur un seul bloc. La nouvelle station de vidage Auto Empty Dock Pure vide automatiquement les déchets ramassés par le robot après chaque cycle de nettoyage et son réservoir de 2,5 litres offre jusqu'à 7 semaines sans intervention de l'utilisateur selon le constructeur. Le Roborock Q7 Max+ à 599€ au lieu de 749€