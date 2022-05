La serrure Nuki Smart Lock 3.0 compatible HomeKit est dispo sur l'Apple Store

modèle abordable doté de la technologie éprouvée de Nuki

presque toutes les serrures

Nuki a réussi en quelques années à se faire un nom dans le monde de la serrure connectée et compte bien renforcer son statut avec son dernier modèle.(comme le modèle précédent). La firme assure que le fonctionnement de la dernière mouture est nettement plus silencieux grâce à un système mécanique optimisé.La serrure est compatible HomeKit et répond selon le constructeur aux normes de sécurité les plus élevées. L'application dédiée permet de créer et de partager des clés numériques et de leur attribuer une période de validité. Il est également possible d'associer des badges Bluetooth afin de donner accès au domicile à une personne qui n'est pas équipée d'un smartphone. La Nuki Smart Lock 3.0 à 149,95€ sur l'Apple Store La Nuki Smart Lock 3.0 à 134,99€ au lieu de 149€ sur Amazon Le kit Smart Access Nuki à 249,95€ sur l'Apple Store