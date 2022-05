Dyson planche sur des robots capables d'effectuer les tâches ménagères

améliorer leur vie quotidienne

La firme a publié une vidéo d'un peu plus de trois minutes dans laquelle Jake Dyson, ingénieur en chef de la société et fils du fondateur James Dyson, évoque les enjeux de la robotique dans les années à venir et annonce son intention d'embaucher des centaines d'ingénieurs (Jake Dyson avance le chiffre de 700 ingénieurs) dans les cinq années à venir afinOn aperçoit quelques prototypes de robots capables d'effectuer certaines de ces tâches (déplacer de la vaisselle, des jouets, nettoyer un fauteuil) grâce à une motricité et une sensibilité optimisée. Len levant le voile sur des projets qui seront développés dans la décennie à venir afin d'éveiller l'intérêt des ingénieurs, sans dévoiler les projets les plus secrets de la firme. Les futurs employés travailleront dans les trois centres du Royaume-Uni ainsi qu'à Singapour (notamment dans les locaux prévus pour le projet de voiture électrique, désormais abandonné).