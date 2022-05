iRobot présente un nouvelle plateforme logicielle pour ses robots aspirateurs

une maison plus propre, plus saine et plus intelligente grâce à une compréhension unique de l'environnement domestique et sur une plateforme avancée de vision par ordinateur

iRobot OS permet à nos robots de devenir plus intelligents et de nettoyer encore plus efficacement au fil du temps, en offrant de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités précieuses dont bénéficient tous les utilisateurs, y compris les propriétaires d'animaux, les familles et ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leurs assistants vocaux. Ce n'est que le début, et nous sommes impatients de continuer à développer iRobot OS, en offrant aux propriétaires de robots des moyens encore plus intelligents de nettoyer, dans les mois et les années à venir.

Deux ans après avoir lancé Genius Home intelligence, une plateforme s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique,. Cette nouvelle plateforme logicielle entend fournir aux utilisateurs une meilleure expérience client pourSelon Colin Angle, dirigeant d'iRobot,(détection des déjections, zone à éviter pour les gamelles, verrouillage du robot pour ne pas que l'animal le déclenche par inadvertance, suggestion intelligentes comme les programmes de nettoyage recommandés pendant la saison de mue des animaux) et précise que les modèles J7 et J7+ , capables d'éviter les chaussures, les chaussettes, les cordons, les écouteurs, les vêtements, les serviettes et les déjections animales ont détecté plus de 43 millions d'objets au sein des domiciles équipés. L'App iRobot Genius sera donc renommée iRobot OS au fur et à mesure du déploiement et permettra aux utilisateurs de profiter de nouvelles fonctionnalités, dont plus de 600 commandes vocales pour Siri, Alexa et Googel Assistant. Le Roomba J7+ à 799€ au lieu de 999€ Le Roomba J7 à 649,99€ au lieu de 680€