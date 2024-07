Une App pour mieux contrôler les éclairages HomeKit avec HomeLights

HomeLighs for HomeKit

• Détection de Pièce : HomeLights a une fonctionnalité unique de Détection de Pièce, qu'on ne trouve dans aucune autre app. Elle détecte automatiquement dans quelle pièce vous êtes, plus besoin de chercher la bonne pièce dans l'appli Maison. Elle utilise les appareils Bluetooth de votre maison pour cartographier chaque pièce, et ouvre l'appli directement dans la pièce où vous vous trouvez. En plus, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de détection de pièce dans des Raccourcis personnalisés, comme par exemple un Raccourci "Se connecter au HomePod le plus proche".

Disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Vision Pro

Avec HomeLight for HomeKit, le développeur entend. L'application permet par exemple de contrôler l'intensité de tous les éclairages d'une pièce d'un seul mouvement.En sus des widgets interactifs et des Activités en direct,. Voici comment la décrit son développeur :. Si ce dernier vous a séduit, vous pourrez opter via les achats intégrés pour un abonnement à. Les allergiques à l'abonnement pourront également acheterLe programme qui n'est pas encore traduit dans notre langue (uniquement en anglais) nécessite 49,7 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 14.0, un Mac doté d'une puce Apple Silicon sous macOS 11.0, une Apple Watch sous watchOS 7.0, ou un Vision Pro sous visionOS 1.0 minimum.