Eve rend compatible Matter sa station météo d'extérieur Weather

Eve s'émancipe grâce à Matter

L'option pour passer à Matter dans les options de l'App Eve

La station Météo Weather passe à Matter

Un code de configuration Matter sera généré pendant la mise à niveau. Ce code remplacera entièrement le code de configuration HomeKit.



Si jamais vous réinitialisez votre appareil Eve, le code sera le seul moyen pour ajouter de nouveau l'appareil à votre logement, et personne d'autre que vous ne peut le connaître. Le code de configuration Matter sera stocké automatiquement dans l'app Eve, mais vous pouvez aussi l'enregistrer sur un autre appareil via AirDrop ou un e-mail, l'enregistrer dans Photos ou Fichiers, ou encore l'imprimer.

Pour rappel, le spécialiste de la domotique Eve s''était engagé à ce que l'ensemble de son catalogue soit compatible avec Matter lors du lancement de la norme en 2022. Après les mises à jour successives de nombreux appareils, dont les détecteurs de mouvements, capteurs d'ouverture Door & Window, la prise Energy, le Light Switch, le contrôleur d'arrosage Aqua, les capteurs Thermo/Room, le capteur de fuite d'eau Water Guard ou encore la station météo Weather,, que ce soit chez Apple avec une Apple TV 4K ou un HomePod , avec certains appareils des gammes Echo et Eero d'Amazon, ou encore de périphériques Google Home ou Samsung SmartThings, il sera possible de profiter des données de la station météo Weather grâce à Matter sur un iPhone, mais également sur un appareil Android. Les différents assistants virtuels des écosystèmes pourront également consulter les données de la station afin de répondre aux requêtes vocales des utilisateurs.Attention toutefois,. De plus, une fois la migration effectuée vers Matter, il ne sera plus possible de revenir à l'ancienne configuration via HomeKit. Voici la mise en garde d'Eve avant le passage à Matter :Comme vous pouvez le voir sur le cliché ci-dessus,et la plateforme d'Apple reste la plus complète pour l'Eve Weather.