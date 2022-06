Les caméras connectées Petcube pour chiens et chats arrivent en France

forte demande

Care Bundle

en proposant deux modèles issus du catalogue (qui en comprend 4 dans d'autres contrées ) avec la Petcube Cam et le Petcube Bites 2 Lite . Si la première est une simple caméra cubique (avec un pied) proposant des enregistrements en 1080p et l'audio-bidirectionnel (ce qui permettra donc de parler à votre animal et de l'entendre), le second modèle intègre une caméra grand angle 160° et un distributeur de friandises afin de faire plaisir à la bête, même lorsque vous êtes absent du domicile.Les caméras Petcube ont été nommées meilleur produit du marché par USA Today et ont reçu 4 prix Red Dot pour leur design.. Les deux appareils pourront être accompagnés de la formule(5,99 dollars par mois pour la Petcube Cam et 9,99 pour la Petcube Bites 2 Lite) permettant de conserver 3 jours d'enregistrements, de recevoir des clips de 30 secondes, des alertes et notifications, de disposer d'une interface via un navigateur pour accéder à la caméra, ainsi qu'a des réponses et conseils de vétérinaires 24/24 (tout du moins aux US pour ce point).