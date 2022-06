La sonnette connectée Blink est disponible en France à 60€

La gamme Blink accueille désormais(avec ou sans fil),(grâce à deux piles AA au lithium et lorsque la sonnette est liée au Blink Sync Module 2), ainsi que deux accessoires, un support à 39,99 euros avec projecteurs LED 700 lumens avec détecteur de mouvements pour la caméra Blink Outdoor, ainsi qu'un support avec panneaux solaires également vendu 39,99 euros . La sonnette pourra utiliser un carillon existant et enverra des notifications sur l'application dédiée ainsi que sur les appareils Echo et Fire TV d'Amazon.S'il sera envisageable d'enregistrer en local sur un support USB via le Blink Sync Module 2, il faudra débourser 3 euros par mois pour une sonnette/caméra, ou 10 euros par mois pour un nombre illimité de périphériques au sein d'un domicile afin de stocker les enregistrements dans le cloud (les modèles précédents proposent un stockage gratuit dans le cloud mais nécessitent un pont).